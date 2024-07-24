Macaristan GP'sinde McLaren'in telsiz mesajları nasıl kullanıldı?

McLaren'in Lando Norris'i uzun süre Macaristan Grand Prix lideri olan Oscar Piastri'ye pozisyonunu devretmeye ikna etmek için telsizden yaptığı uzun süreli takım emri çağrıları zaman zaman kavgacı bir hal aldı.

Watch: Piastri Takes The Win in Tension Filled F1 Hungarian Grand Prix - Race Reaction

Yarış içerisinde takım arkadaşı Piastri'nin gerisinde kalmasına rağmen Norris'e erken pit stratejisi verilmişti, ancak Piastri 11. virajda yol dışına çıkıp farkı yaklaşık 2,5 saniye azaltana kadar ikisi arasında dört saniyeden fazla fark vardı.

Bu durum takımın stratejisini daha tehlikeli sulara sürükledi, çünkü ikisi de lastik değişikliği için pite geldiklerinde Norris'in takım arkadaşıyla çakışacağı kesinleşti.

McLaren'lerin Lewis Hamilton'ın erken pit stratejisine ya da Max Verstappen'in olası bir erken pit stratejisine yakalanacağına dair endişeleri vardı ve bu nedenle takım önce Norris'i durdurarak bunu engellemek istedi.

Piastri adına Tom Stallard ve Norris'in yarışını yöneten Will Joseph olmak üzere ilgili mühendisler arasındaki görüşmelerin dökümü burada.

43. Tur, Tom Stallard'dan Oscar Piastri'ye: Hamilton'a cevap vermeye çalışmayacağımızı düşünüyoruz. Şu anda durmak için çok erken.

L43, TS: Oscar, ne kadar ilerleyebileceğimizi düşünüyorsun? Plan A hedef turuna ulaşabilir miyiz?

L43, Will Joseph'ten Lando Norris'e: Lando, Hamilton'la aramızdaki fark 28.5, şu anda biraz erken olduğunu düşünüyoruz. Ne kadar hızlı olursak olalım hedef eksi 5'e ulaşmak istiyoruz.

L45, WJ: Lando, fırsat: 2. viraj fren noktası iyi, daha az tepe noktası.

Joseph'in Norris'e daha sonra gönderdiği mesaj, bir şekilde durması için şifreli bir çağrı gibi görünüyordu ve Norris 45. turun sonunda bunu yaptı.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hâlâ lider olan Piastri, takım arkadaşının pit alanındaki hareketlerini takip ediyordu. Stallard Piastri'ye Norris'in son pit servisini tamamladığını ve sert lastiklerden orta lastiklere geçtiğini bildirdi. Avustralyalı aynı lastikleri kullanacaktı, ancak 47. turun sonunda stint'i biraz daha uzatmak için Piastri'den son bir kez pite girmeden önce lastiklerinden kalan ömrünü kullanması istendi.

L46, TS: Lando Hamilton'a karşı pite girdi. Bu durumu idare edeceğiz. En iyi tempo şimdi senden. En iyi tempo.

L46, TS: En iyi tempo, Lando için endişelenme.

Norris de bilgilendirildi ve Piastri pitten Hamilton'ın önünde çıkınca McLaren 1-2'lik finişi garantilediğinden emin oldu. Böylece Joseph, Norris'e en uygun zamanda yerini vermesini söyledi.

L48, WT: Tamam Lando, Oscar pite girdi. Muhtemelen senin hemen arkanda çıkacak. Sen için uygun bir zamanda düzeni yeniden sağlamak istiyoruz.

Ancak Piastri çıkış turunda küçük bir hata yaptı ve 12. virajın çıkışında çakıllara sürtünerek Norris'e karşı zaman kaybetti. Norris'in aksine, arayı kapatmak için hızını yeterince arttıramadı.

Pitten Norris'in yaklaşık 2,5 saniye gerisinde çıkan Piastri, böylece çakıla çıkması ve daha sıcak lastikleri iyi kullanan Norris'e karşı daha fazla zaman kaybetmiş oldu.

Joseph bu nedenle Norris'i kontrol altında tutmaya çalıştı ve sürücüsünün hızını düşürmeye başlamasını ve Piastri'nin nispeten sorunsuz bir pozisyon değişikliği için yaklaşmaya başlamasını bekleyerek lastikleri sonuna kadar yönetmesini istedi. Piastri de hızını artırması için hafifçe zorlandı ve onu yakaladığında, Norris'i geride bırakarak yerini kesinlikle geri alacağı söylendi.

L49, WJ: Lando, bundan sadece 21 tur sonra, şu anda en hızlı tura sahipsin. Lastiklere dikkat et.

L51, TS: Tamam Oscar, Lando'ya ulaştığında pozisyonu değiştireceğiz. Ama Lando'nun çok fazla yarış zamanı kaybetmesini istemiyoruz.

Bu noktada Verstappen henüz pite girmiş ve erken pit yapan Hamilton ve Charles Leclerc tarafından geçilmişti. McLaren'ler ise Hamilton'dan uzaklaşmaya devam ediyordu. Arkadaki üç araca zaman kaybetmek hâlâ endişe vericiydi ancak McLaren'ların pozisyonlarını koruyacak hıza sahip olduğu anlaşıldıkça Joseph, Norris'ten bir kez daha pozisyon değişikliği talep etmeye başladı.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf tarafından: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Norris, belki de bu sezon yaşadığı kıl payı kaçan galibiyetleri düşünerek, bu talebine pek sıcak bakmadı. Takımın pozisyonları korumak gibi bir kaygısı varsa pit sırasını tersine çevirmesi gerektiğini öne sürdü.

L53, WJ: Lando, telsiz kontrolü lütfen.

LN: Evet, sesli ve net.

WJ: Tamam, 4 ve 11. virajlarda lastikleri koru lütfen.

L56, WJ: Lastiklerini korumamız gerekiyor ve Oscar'ın geçmesine izin vermek istiyoruz.

LN: O zaman önce onu pite almalıydınız, öyle değil mi?

WJ: Fark etmez.

LN: Fark eder. Benim için, belki.

Bu kısa süreli yüzleşmeden sonra Joseph, Norris'in kıpırdama belirtisi göstermemesi üzerine telsizde bıkkın bir görüntü çizdi. Orta lastiklerin durumu hakkında endişelenmeye devam etti ve Norris'in vicdanına hitap etmeye çalışırken sık sık hatırlatmalarda bulundu.

Norris ise Piastri'nin yapması gereken tek şeyin onu yakalamak olduğunu söyledi ve yavaşlaması yönündeki telkinlere rağmen takım arkadaşıyla arasındaki farkı açtı.

L57, WJ: Lando hâlâ 4. ve 11. virajlarda lastikleri çok fazla kullandığını düşünüyoruz. 6. virajdan, 9. viraja kadar da arka lastikleri. Oscar 3.5 [saniye geride], doğru şeyi yapacağını biliyorum.

L59, WJ: 4. viraj, 11. viraj. Sıkıcı olacak.

L61, WJ: Tamam Lando, 10 tur kaldı. İki aracın da lastikleri çok fazla kullandığını düşünüyoruz. Her pazar sabahı yaptığımız toplantıyı hatırla.

LN: Evet, ona yetişmesini söyle lütfen.

Sonra pazarlık başladı. Norris artık liderliği beş saniyenin üzerine çıkarmıştı ve 1:21s'nin ortalarından üstlerine kadar bir dizi derece yaptı. Joseph, belki de McLaren 1-2'yi güvence altına almak için üretilen stratejinin ortasında takım uyumu konusunda endişe duyduğunu göstererek Norris'e böyle söyledi. Ancak yarış pilotları nadiren faydacılık felsefesiyle ilgilenirler ve Norris şampiyonluktaki konumuna öncelik vermek istedi.

Joseph, Norris'in 2024 şampiyonluğunu kazanması için takımın desteğine ihtiyacı olduğunu ve Piastri'nin de bunun için potansiyel destekçi olduğunu söyledi.

Genelde soğukkanlı olan Piastri bile Norris'in takım oyununu oynayıp oynamayacağını merak etmeye başladı. Stallard her şeyin kontrol altında olmasını sağladı ve Joseph sonunda Norris'i 67. turun sonunda yavaşlamaya ikna ederek sürücülerin pozisyon değiştirmesini sağladı.

L64, WJ: Lando, seni yakalayamaz. Demek istediğini kanıtladın ve artık bir önemi yok.

LN: Çok daha hızlı lastikleri var. Yani, zaten erken pitle geçmeye çalışacaktım, eğer yapmasaydım...

WJ: Bu durma sırasını takımın iyiliği için yaptık.

LN: Evet ve ben de şampiyonluk için savaşıyorum.

WJ: Seni korumaya çalışıyorum dostum. Seni korumaya çalışıyorum.

L66, WJ: Lando beş tur kaldı. Şampiyonluğu kazanmanın yolu tek başına değil. Oscar'a ve takıma ihtiyacın olacak.

L67, OP: Bunu ne kadar uzun bırakırsak, o kadar riskli olur.

TS: Merak etme Oscar, biz hallediyoruz.

WJ: Eğer şimdi bir güvenlik aracı varsa, bu işi çok garip hale getirir. Lütfen şimdi yapın.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, 1. pozisyon, yarışın sonunda pit duvarında kutlama yapan ekibini geçiyor Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Sonunda, Norris onun geçmesine izin verdi ve kısa bir süre Piastri'nin dibinde kaldıktan sonra tekrar ikinci sıraya yerleşti. Karardan dolayı açıkça mağdur olmasına rağmen, Norris sonunda sakinleşmiş ve takımın bakış açısını kabul etmiş gibi görünüyordu - her ne kadar tam olarak aynı fikirde olmasa da.

L68, LN: Evet, bir şey söylemene gerek yok.

Piastri ilk F1 galibiyetini elde etmek için işi bitirdi ancak pist dışı ziyareti ve son stintteki düşük temposu nedeniyle takım emirlerini biraz daha zorlaştırdığı için özür diledi.

L70 TS: Aferin Oscar, aferin, damalı bayrak. Aferin dostum. Gerçekten iyiydi.

OP: Evet, herkese teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, koordinasyon için teşekkürler. Üzgünüm, takası olması gerekenden biraz daha sancılı hale getirdim ama teşekkür ederim, minnettarım. Maksimum puan. Gerçekten iyi bir hafta sonu. Hah. İlk F1 galibiyeti. Herkese teşekkürler.

L70 LN: Aferin, iyi 1-2, iyi puanlar. Hepinizi tebrik ederim. Hak ettiniz.

WJ: Bu sabah söylediğim gibi dostum, daha çok fırsat var.