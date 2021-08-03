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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Macaristan GP'deki yeniden startta gridde hiç araç olmasaydı ne olurdu?

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Macaristan GP'de kırmızı bayrak sonrasındaki yeniden startta, Formula 1 tarihinin en tuhaf olaylarından birisi yaşandı.

Macaristan GP'deki yeniden startta gridde hiç araç olmasaydı ne olurdu?

Çok hızlı kuruyan pistte, yeniden startta pole pozisyonundan başlayacak olan Lewis Hamilton ıslak zemin lastikleriyle gride doğru ilerlerken onun arkasındaki tüm pilotlar kuru zemin lastikleri için pite yöneldiler.

Mercedes, Hamilton'ı pite alması halinde pit yolunda ilk takım oldukları için arkadan gelen kalabalık nedeniyle onu yine bekletmekten endişe duyduğu için pite almadı. Bu durumda Hamilton, tamamen en geriye düşmezdi ancak Mercedes yağmur lastikleriyle devam ederek risk almak istedi.

Tüm pilotların pite yönelmesinin ardından Hamilton, gridde tek başına kaldı. Onun arkasında sadece en geride tıbbi araç vardı ve Hamilton'ın gridde olması sayesinde normal start prosedürü uygulandı.

Hamilton'ın tek araçlık gridi akıllara ünlü 2005 Amerika GP'yi getirdi. O yarışta Michelin lastikli pilotlar formasyon turunun ardından pite dönmüş, Bridgestone lastikli Ferrari, Jordan ve Minardi takımları yarışa başlamıştı.

Ancak Hamilton'ın startının en ilgi çekici yönlerinden biri, o da pite girseydi ve gridde hiç araç olmasaydı ne olacağıydı.

Grand prix yarışları tarihinde daha önce hiç böyle bir olay yaşanmadı ancak F1 Yarış Direktörü Michael Masi, gridde hiç araç olmasaydı ne yapacaklarına dair aklında net bir planın olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Masi, "Son araç pite girer girmez, start sinyali verilecekti."

"Ardından 5 kırmızı ışık yanıp söndüğünde, pit yolunun sonunda yeşil ışık yanacaktı ve bu pitten çıkış talimatı olacaktı." dedi.

Evde izleyenlerin daha iyi anlaması açısından yine normal start prosedürü uygulanacaktı yani gridde tepki verecek kimse olmasa dahi her zaman olduğu gibi 5 kırmızı ışığın yanıp söndüğü gösterilecekti.

Masi, "(F1 yarışlarını başlatan) Christian Bryll, araçlar pit alanına girdiklerinde normalde olduğu gibi start ışıklarını aktifleştirecekti."

"Start ışıkları aktifleştirildiğinde 5 kırmızı ışık yanıp söndüğünde pit çıkışı açılacaktı."

"Pit stopların tamamlanıp tamamlanmasına bakılmaksızın bu yapılacaktı çünkü bizim açımızdan yarış ya da yeniden start o noktaya kadar yeniden başlamamış olacaktı." dedi.

Macaristan GP, bu tuhaf startı ile tarihteki yerini alacaktır ancak Masi, bu yarıştan çıkardıkları derslerin F1'in Sportif Kuralları'nı düzenlemede kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

Masi, "Bu daha önce kimsenin gerçekten hayal edebileceği bir şey değildi ancak biraz sakinleştikten sonra tüm sportif direktörlerle bu konu hakkında neler yapabileceğimizi görüşeceğiz."

"Ancak onlardan bazılarıyla şimdiden görüştüm ve bazıları, 'Gerçekten kötü bir şey miydi?' diye sordular." dedi.

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