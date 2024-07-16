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Formula 1 Macaristan GP

Macaristan GP'de yüksek sıcaklık bekleniyor

Macaristan GP öncesi yapılan hava tahminleri, havanın hafta sonu boyunca çok sıcak olacağını işaret ediyor.

Ezel Tan
Hungaroring redevelopment work

Hungaroring redevelopment work

Fotoğraf: Hungaroring

Hungaroring'de gerçekleştirilen yarışlar genellikle sıcak şartlarda gerçekleşiyor ve bu hafta sonu için yapılan tahminler de farklı değil.

Tahminler, cuma, cumartesi ve pazar günleri havanın 33 derece olacağını gösterirken, yağmur ihtimali bulunmuyor.

Üç günün tamamında yüksek sıcaklığın yanı sıra 11 ila 14 km/s hızda esen rüzgar olacak.

Bu da Silverstone'a kıyasla takımları tamamen farklı bir havanın beklediğini işaret ediyor.

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