Macaristan GP'de yağmur ihtimali var

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Steiermark Grand Prix'sinde cumartesi günü yağmur vardı ve işleri biraz karıştırdı.

Bu hafta sonu yapılacak Hungaroring yarışı öncesinde yapılan tahminlerde haftanın her üç gününde yağmur olacağı ifade edildi.

Buna göre cuma günü için %60, cumartesi için %40 ve pazar için %60 yağmur ihtimali bulunuyor.

Hafta sonu boyunca hava oldukça soğuk olacak.

Buna göre cuma günü hava 20, cumartesi 22 ve pazar 23 derece olacak.