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Formula 1 / Son dakika

Macaristan GP'de sağanak yağmur bekleniyor

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Macaristan GP'de sağanak yağmur bekleniyor
Ekleyen:
, Editör
17 Tem 2020 09:58

Bugün yapılan hava tahminlerine göre pazar günü sağanak yağmur bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan hava tahminlerinde yarış hafta sonunun her üç günün de soğuk olacağı ve üç günde de yağmur ihtimalinin %40 ila %60 civarında olacağı duyurulmuştu.

Ancak günler ilerledikçe yağmur ihtimali iyice arttı.

Bugün için yağmur ihtimali %50 civarında ve ilk antrenmanın sonuna doğru yağmur bekleniyor.

İkinci antrenman seansının yapılacağı saatlerde ise yağmur ihtimali %20'nin altına inecek.

Cumartesi günü üçüncü antrenman seansının yapılacağı saatlerde yağmur ihtimali %40 olacak. Sıralama turlarında ise bu oran %20'lere düşmüş durumda.

Fakat bugün yapılan tahminlere göre pazar günkü yarışın yapılacağı saatlerde yağmur ihtimali %60'ın üzerine çıkmış durumda.

Tahminler yarıştan birkaç saat önce başlayacak olan sağanak yağmurun, yarıştan birkaç saat sonraya kadar devam edeceğini gösteriyor.

Hava sıcaklığı cumartesi 21, pazar ise 23 derece olacak.

 
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Editör Kemal Şengül

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