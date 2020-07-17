Macaristan GP'de sağanak yağmur bekleniyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan hava tahminlerinde yarış hafta sonunun her üç günün de soğuk olacağı ve üç günde de yağmur ihtimalinin %40 ila %60 civarında olacağı duyurulmuştu.

Ancak günler ilerledikçe yağmur ihtimali iyice arttı.

Bugün için yağmur ihtimali %50 civarında ve ilk antrenmanın sonuna doğru yağmur bekleniyor.

İkinci antrenman seansının yapılacağı saatlerde ise yağmur ihtimali %20'nin altına inecek.

Cumartesi günü üçüncü antrenman seansının yapılacağı saatlerde yağmur ihtimali %40 olacak. Sıralama turlarında ise bu oran %20'lere düşmüş durumda.

Fakat bugün yapılan tahminlere göre pazar günkü yarışın yapılacağı saatlerde yağmur ihtimali %60'ın üzerine çıkmış durumda.

Tahminler yarıştan birkaç saat önce başlayacak olan sağanak yağmurun, yarıştan birkaç saat sonraya kadar devam edeceğini gösteriyor.

Hava sıcaklığı cumartesi 21, pazar ise 23 derece olacak.