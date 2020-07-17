Macaristan GP'de sağanak yağmur bekleniyor
Bugün yapılan hava tahminlerine göre pazar günü sağanak yağmur bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde yapılan hava tahminlerinde yarış hafta sonunun her üç günün de soğuk olacağı ve üç günde de yağmur ihtimalinin %40 ila %60 civarında olacağı duyurulmuştu.
Ancak günler ilerledikçe yağmur ihtimali iyice arttı.
Bugün için yağmur ihtimali %50 civarında ve ilk antrenmanın sonuna doğru yağmur bekleniyor.
İkinci antrenman seansının yapılacağı saatlerde ise yağmur ihtimali %20'nin altına inecek.
Cumartesi günü üçüncü antrenman seansının yapılacağı saatlerde yağmur ihtimali %40 olacak. Sıralama turlarında ise bu oran %20'lere düşmüş durumda.
Fakat bugün yapılan tahminlere göre pazar günkü yarışın yapılacağı saatlerde yağmur ihtimali %60'ın üzerine çıkmış durumda.
Tahminler yarıştan birkaç saat önce başlayacak olan sağanak yağmurun, yarıştan birkaç saat sonraya kadar devam edeceğini gösteriyor.
Hava sıcaklığı cumartesi 21, pazar ise 23 derece olacak.
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|Editör
|Kemal Şengül