Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu” Sonraki / Fernando Alonso 40 yaşına girdi
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Macaristan GP'de pilot hakem Liuzzi olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'sinde pilot hakemlik görevini eski Formula 1 pilotu Vitantonio Liuzzi üstlenecek.

Macaristan GP'de pilot hakem Liuzzi olacak

Macaristan Grand Prix'si öncesi FIA, bu hafta sonu hakem olarak görev alacak isimleri açıklarken, pilot hakem de belli oldu.

Hafta sonu boyunca üç hakem ve bir de pilot hakem görev alacak. Gerd Ennser, Matteo Perini ve Lajos Herczeg hakem olarak görev alan isimler olacak.

Eski F1, WEC, Formula E ve Super GT pilotu Liuzzi pilot hakemlik görevini üstlenecek.

İtalyan sürücü bu yıl bu görevi daha önce Monako Grand Prix'sinde üstlenmişti.

Bu yıl Liuzzi'nin yanı sıra Emanuele Pirro, Tom Kristensen, Derek Warwick, Enrique Bernoldi ve Yannick Dalmas pilot hakemlik görevini üstlenmişti.

FIA ayrıca yarışta iki ayrı DRS bölgesi olacağını açıkladı. Her iki DRS bölgesinin algılama noktası 14. virajdan 5 metre önce olacak.

İlk DRS aktivasyon noktası 14. virajdan 40 metre sonra, ikinci aktivasyon noktası ise ilk virajdan 6 metre sonra olacak.

Öte yandan Macaristan'daki pit çıkışı, sadece bir araç sığacak şekilde daraltıldı.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP Italy Emanuele Pirro
Italy Emilia Romagna GP Denmark Tom Kristensen
Portugal Portekiz GP Denmark Tom Kristensen
Spain İspanya GP United Kingdom Derek Warwick
Monaco Monako GP Italy Vitantonio Liuzzi
Azerbaijan Azerbaycan GP Brazil Enrique Bernoldi
France Fransa GP France Yannick Dalmas
Austria Steiermark GP Italy Emanuele Pirro
Austria Avusturya GP United Kingdom Derek Warwick
Hungary Macaristan GP Italy Vitantonio Liuzzi
paylaşım
yorumlar
Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

Önceki haber

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

Sonraki haber

Fernando Alonso 40 yaşına girdi

Fernando Alonso 40 yaşına girdi
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

21 s
2
Formula 1

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"

2 s
3
Formula 1

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı

30 dk
4
Formula 1

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor

4 s
5
Formula 1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

4 s
Son Haberler
FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı
F1

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı

30dk
Fernando Alonso 40 yaşına girdi
F1

Fernando Alonso 40 yaşına girdi

54dk
Macaristan GP'de pilot hakem Liuzzi olacak
F1

Macaristan GP'de pilot hakem Liuzzi olacak

1 s
Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”
F1

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

1 s
Alpine, odak noktasını 2022'ye çevirdi
F1

Alpine, odak noktasını 2022'ye çevirdi

2 s
Son Videolar
Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı Britanya GP
Formula 1

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı

Fernando Alonso 40 yaşına girdi Macaristan GP
Formula 1

Fernando Alonso 40 yaşına girdi

Alpine, odak noktasını 2022'ye çevirdi
Formula 1

Alpine, odak noktasını 2022'ye çevirdi

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

Hungaroring'de yağmur ihtimali var
Formula 1 Formula 1

Hungaroring'de yağmur ihtimali var

Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton, takım arkadaşını belirleyecek kararı etkilemeyi denemedi"

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”
Formula 1 Formula 1

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

Son Haberler

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı

Fernando Alonso 40 yaşına girdi
Formula 1 Formula 1

Fernando Alonso 40 yaşına girdi

Macaristan GP'de pilot hakem Liuzzi olacak
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP'de pilot hakem Liuzzi olacak

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”
Formula 1 Formula 1

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.