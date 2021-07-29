Macaristan GP'de pilot hakem Liuzzi olacak

Macaristan Grand Prix'si öncesi FIA, bu hafta sonu hakem olarak görev alacak isimleri açıklarken, pilot hakem de belli oldu.

Hafta sonu boyunca üç hakem ve bir de pilot hakem görev alacak. Gerd Ennser, Matteo Perini ve Lajos Herczeg hakem olarak görev alan isimler olacak.

Eski F1, WEC, Formula E ve Super GT pilotu Liuzzi pilot hakemlik görevini üstlenecek.

İtalyan sürücü bu yıl bu görevi daha önce Monako Grand Prix'sinde üstlenmişti.

Bu yıl Liuzzi'nin yanı sıra Emanuele Pirro, Tom Kristensen, Derek Warwick, Enrique Bernoldi ve Yannick Dalmas pilot hakemlik görevini üstlenmişti.

FIA ayrıca yarışta iki ayrı DRS bölgesi olacağını açıkladı. Her iki DRS bölgesinin algılama noktası 14. virajdan 5 metre önce olacak.

İlk DRS aktivasyon noktası 14. virajdan 40 metre sonra, ikinci aktivasyon noktası ise ilk virajdan 6 metre sonra olacak.

Öte yandan Macaristan'daki pit çıkışı, sadece bir araç sığacak şekilde daraltıldı.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Portekiz GP Azerbaycan GP Enrique Bernoldi Fransa GP Yannick Dalmas Steiermark GP Avusturya GP Derek Warwick Macaristan GP Vitantonio Liuzzi