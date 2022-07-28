Macaristan GP'de iki DRS bölgesi olacak

Haberi dinle

Formula 1, yaz arasından önceki son yarış için bu hafta sonu Macaristan'a gidiyor ve Hungaroring'de gerçekleştirilecek yarış için toplamda iki DRS bölgesi belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre iki DRS bölgesinin algılama noktası da 14. virajdan 5 metre önce yer alacak.

Burada, öndeki rakibiyle arasında 1 saniyeden daha az zaman olan sürücüler, son virajdan 40 metre sonra DRS'yi ilk kez kullanabilecekler.

İkinci DRS aktivasyon noktası ise ilk virajdan 6 metre sonra yer alacak. Bir bakıma durum önceki yıllardan pek farklı olmayacak.

Pilot hakem

Eski Formula 1 sürücüsü ve Le Mans 24 Saat galibi Derek Warwick, FIA tarafından Macaristan Grand Prix'si için pilot hakem olarak atandı.

Bu hafta sonu kendisine eşlik edecek diğer hakemler Nish Shetty ve Matthew Selly olacak.

Warwick bu yıl Bahreyn ve Monako Grand Prix'sinde bu görevi üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Suudi Arabistan GP Enrique Bernoldi Avustralya GP Enrique Bernoldi Mika Salo Miami GP

Danny Sullivan

Monako GP

Derek Warwick Derek Warwick Azerbaycan GP Mika Salo Mika Salo Kanada GP Emanuele Pirro Britanya GP Britanya GP Danny Sullivan Danny Sullivan Avusturya GP Avusturya GP Vitantonio Liuzzi Vitantonio Liuzzi Fransa GP Fransa GP Enrique Bernoldi Enrique Bernoldi Macaristan GP Macaristan GP Derek Warwick Derek Warwick