Macaristan GP'de iki DRS bölgesi olacak
Hungaroring'in ev sahipliği yapacağı Macaristan Grand Prix'sinde iki DRS bölgesi olacağı açıklandı.
Formula 1, yaz arasından önceki son yarış için bu hafta sonu Macaristan'a gidiyor ve Hungaroring'de gerçekleştirilecek yarış için toplamda iki DRS bölgesi belirlendi.
Yapılan açıklamaya göre iki DRS bölgesinin algılama noktası da 14. virajdan 5 metre önce yer alacak.
Burada, öndeki rakibiyle arasında 1 saniyeden daha az zaman olan sürücüler, son virajdan 40 metre sonra DRS'yi ilk kez kullanabilecekler.
İkinci DRS aktivasyon noktası ise ilk virajdan 6 metre sonra yer alacak. Bir bakıma durum önceki yıllardan pek farklı olmayacak.
Pilot hakem
Eski Formula 1 sürücüsü ve Le Mans 24 Saat galibi Derek Warwick, FIA tarafından Macaristan Grand Prix'si için pilot hakem olarak atandı.
Bu hafta sonu kendisine eşlik edecek diğer hakemler Nish Shetty ve Matthew Selly olacak.
Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:
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