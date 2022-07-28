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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Macaristan GP'de iki DRS bölgesi olacak

Hungaroring'in ev sahipliği yapacağı Macaristan Grand Prix'sinde iki DRS bölgesi olacağı açıklandı.

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, Editör
Macaristan GP'de iki DRS bölgesi olacak
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Formula 1, yaz arasından önceki son yarış için bu hafta sonu Macaristan'a gidiyor ve Hungaroring'de gerçekleştirilecek yarış için toplamda iki DRS bölgesi belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre iki DRS bölgesinin algılama noktası da 14. virajdan 5 metre önce yer alacak.

Burada, öndeki rakibiyle arasında 1 saniyeden daha az zaman olan sürücüler, son virajdan 40 metre sonra DRS'yi ilk kez kullanabilecekler.

İkinci DRS aktivasyon noktası ise ilk virajdan 6 metre sonra yer alacak. Bir bakıma durum önceki yıllardan pek farklı olmayacak.

 

Pilot hakem

Eski Formula 1 sürücüsü ve Le Mans 24 Saat galibi Derek Warwick, FIA tarafından Macaristan Grand Prix'si için pilot hakem olarak atandı.

Bu hafta sonu kendisine eşlik edecek diğer hakemler Nish Shetty ve Matthew Selly olacak.

Warwick bu yıl Bahreyn ve Monako Grand Prix'sinde bu görevi üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP United Kingdom Derek Warwick
Saudi Arabia Suudi Arabistan GP Brazil Enrique Bernoldi
Australia Avustralya GP Brazil Enrique Bernoldi
Italy Emilia Romagna GP Finland Mika Salo
United States Miami GP
 United States Danny Sullivan
Spain İspanya GP
 Italy Vitantonio Liuzzi
Monaco Monako GP
 United Kingdom Derek Warwick
Azerbaijan Azerbaycan GP Finland Mika Salo
Canada Kanada GP Italy Emanuele Pirro
United Kingdom Britanya GP United States Danny Sullivan
Austria Avusturya GP Italy Vitantonio Liuzzi
France Fransa GP Brazil Enrique Bernoldi
Hungary Macaristan GP United Kingdom Derek Warwick
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