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Macaristan GP, yaşanan kazaların ardından durduruldu!

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Islak zeminde başlayan Macaristan Grand Prix'si ilk birkaç virajda yaşanan büyük kazaların ardından durduruldu.

Macaristan GP, yaşanan kazaların ardından durduruldu!

Macaristan'da yarış ıslak zeminde başladı ve bütün pilotlarda geçiş lastiği vardı. Pilotlar, ilk viraj için frenlemeye başladığında ise kaos yaşandı. 

Kötü bir start alan Valtteri Bottas, frenlemeyi kaçırarak yavaşlayamadı ve kendisinin önünde bulunan Lando Norris'e çarptı. Norris, bu darbenin etkisiyle Max Verstappen'e çarptı. Bottas, Norris'in ardından Sergio Perez'e de çarptı.  

Bottas, Perez ve Norris, yaşanan temasların ardından yarışa devam edemediler. Verstappen'in aracının ise taban ve barge board bölümünde ciddi hasar bulunuyor. 

Bütün bunlara ek olarak, bu dörtlünün arkasında Lance Stroll de yeteri kadar yavaşlayamadı ve Charles Leclerc'e çarpmamak için çime çıktı. Islak çimde kontrolü kaybeden Stroll, Leclerc'in aracına yine de çarptı. 

Temasın etkisiyle aracını kaybeden Leclerc ise Daniel Ricciardo'ya spin attırdı. Yaşanan bu büyük temasların ardından ilk virajda fazlasıyla parça vardı. Bundan dolayı da kırmızı bayraklar çıkarıldı ve yarış durduruldu. 

Leclerc de yaşanan temasın ardından yarışa devam edemedi. Ricciardo ise "araçta bir şeyin kırıldığını hissettiğini" belirtmişti ancak Avusturalyalı yarışa devam edecek gibi duruyor.

Pole'den başlayan Lewis Hamilton, kaostan uzak durdu ve hâlâ ilk sırada. Yine kaostan uzak duran Esteban Ocon ikinci, Sebastian Vettel ise üçüncü sırada yer alıyor.

 

 

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