Macaristan GP Yarış: Piastri ilk galibiyetini aldı, Hamilton'la çarpışan Verstappen 5. oldu!

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonasının 13. ayağı Macaristan'da 29 derecelik sıcak hava koşullarında başladı.

Griddeki pilotlardan üç farklı lastik hamurunu da tercih edenlerin olduğu görüldü. İlk 6 sıradakiler orta hamuru tercih ederken, orta sıralarda yumuşak hamurları seçenler mevcuttu, arka sıralarda yer alan Russell, Perez ve pit yolundan yarışa başlayacak olan Gasly ise sert hamuru tercih ettiler.

1 ve 2. sıradan başlayan McLarenlar ilk düzlükte yan yana geldi, bu esnada Verstappen de mücadeleye ortak oldu, üç pilot ilk virajı yan yana dönmeye çalışırken Verstappen pist dışına taştı, Piastri liderliği ele geçirirken Verstappen bu mücadeleden ikinci çıktı, Norris ise üçüncülüğe geriledi. Hamilton da mücadeleye dahil olup Verstappen ve Norris ile pozisyon mücadelesine girdi. Hamilton bu mücadelenin sonucunda 4. olarak yarışa devam etti.

Hulkenberg ikinci turda çok erken bir şekilde pite gelerek sert hamur lastiklere geçti.

Verstappen'in Norris'i geçtiği sırada pist dışına çıkması 3. turda inceleme altına alındı ve Verstappen'e takım telsizinden ceza almaması için yeri Norris'e geri verilmesi tavsiye edildi. Verstappen istemeyerek de olsa ikinci sırayı Norris'e geri verdi.

Start'ın kaybedenlerinden olan Sainz 3 sıra geriye düşmüştü. Sainz önündeki Alonso'yu geride bırakarak 6.lığa yükseldi.

7. turda yumuşak hamurla yarışa başlayan Albon, Magnussen ve Ocon pite gelerek sert lastiklere geçtiler.

Bir tur sonra Alonso, Ricciardo ve Zhou da pite geldiler. Alonso orta hamuru tercih ederken, Ricciardo ve Zhou sert lastiğe geçti.

9.tur itibariyle ilk 5'i Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton ve Leclerc oluşturuyordu. Piastri önde liderliğini 2.6 saniyeye çıkararak sağlamlaştırdı.

13.turda Perez, Russell'ı; Russell da önündeki Bottas'ı kovalıyordu. Perez, Russell'ın DRS mesafesine girerek 14. tur itibariyle İngiliz pilotu zorlamaya başladı. Ancak geçişin zor olduğu bu pistte Perez, Russell'a ciddi bir atak yapamadı.

17.turda yarışa 4. devam eden Hamilton pite gelerek orta hamurdan sert hamura geçti ve piste 7. sırada döndü.

Bir tur sonra yarışı 2. olarak sürdüren Lando Norris de pite gelerek sert hamur lastiklere geçti ve 5. olarak piste döndü.

Bir tur sonra 19. turda ise, yarış lideri Piastri pite gelerek sert lastiklere geçti ve takım arkadaşı Norris'in önünde 4. olarak piste döndü. Böylece yarış liderliği Verstappen'e geçti ve onun gibi pite girmeyen Leclerc ve Sainz yeni ilk 3'ü oluşturdu.

21.turda Verstappen ve Sainz arka arkaya pite geldiler. İki pilot da sert hamuru tercih ederken Verstappen 5., Sainz 9. olarak piste geri döndüler. Böylece yeni yarış lideri pite gelmeyen Charles Leclerc oldu.

24.turda Charles Leclerc de pite geldi ve 3.2 saniyelik nispeten yavaş bir pit stop yaparak 5. sırada piste geri döndü.

25. turda Sainz taze lastiklerle önündeki 24 turluk sert lastikler üzerindeki Russell'ı geride bıraktı. İspanyol pilot bir sonraki tur ise önündeki Tsunoda'yı geride bırakarak 6.lığa yerleşti.

29. turda pite gelen Perez, orta hamur lastiklere geçti ve 15. olarak piste geri döndü.

31. turda Perez önündeki Magnussen'i geride bıraktı ve 11. sıraya yükseldi.

33. turda Verstappen, önündeki Hamilton'ın DRS mesafesine girerek üçüncü sırayı kovalamaya başladı.Bu esnada Piastri de pist dışına çıktı ve bir süre pist dışından devam ederek piste geri katıldı, bu durum Avustralyalı pilotun Norris'e olan avantajını kaybetmesine ve aradaki farkın kapanmasına neden oldu.

34.turda ise Hollandalı pilot, Hamilton'a iyice yaklaşarak atak yapmaya başladı. Bu esnada tek pite gelmeyen pilot olan Russell pite gelerek orta hamur lastiklere geçti ve 11. sırada piste geri döndü.

Hemen ardından telsizden Pierre Gasly'ye arabayı yarıştan çekmesi gerektiği söylendi.

35. tur itibariyle Hamilton'ı yakalayarak atak yapan Verstappen, Hamilton'ın da blokaj yapması nedeniyle İngiliz pilotu geride bıraktı ancak hemen ardından virajı alamayan Verstappen pist dışına çıktı ve Hamilton yerini geri aldı.

37. turda Perez, önündeki Stroll'ü geride bırakarak 8. sıraya yükseldi.

38.turda Verstappen, Hamilton'ı zorlamaya devam ederken Hamilton yaptığı savunmayla Hollandalı pilota geçit vermedi, bu esnada Verstappen'in zaman kaybetmesinden istifade eden Leclerc de arayı kapattı ve önündeki mücadeleye yaklaştı.

41.turda Hamilton ve hemen arkasından Leclerc pite geldiler ve Hamilton sert, Leclerc orta hamur lastiği tercih ettiler ve sırasıyla 5. ve 6. olarak piste döndüler.

45. turda Norris pite çağrıldı ve orta hamura geçerek 4. sırada piste geri döndü. Böylece ilk 5'teki yeni sıralama, Piastri, Verstappen, Sainz, Norris ve Hamilton oldu.

47.turda ise Piastri pite girdi ve yarış liderliğini Verstappen'e devretmiş oldu. Orta hamur lastiğe geçen Piastri takım arkadaşı Norris'in arkasında üçüncü olarak piste geri döndü. Pitten çıkan Piastri iki tekeriyle çakıllara çıktı, sorunsuz bir şekilde yarışına devam etse de piste çakıl taşlarını taşımış oldu.

49.turda ise Verstappen pite geldi ve orta hamur lastiklere geçti ve Hamilton ve Leclerc'in arkasında 5.sırada piste geri döndü.

Piastri'nin yaptığı hata nedeniyle Norris ile arasındaki 3 saniye civarına çıktı. Ancak takım telsizinden McLaren pilotlarına Piastri'nin Norris'e yaklaşması halinde yer değiştirmeleri gerektiği söylendi.

54. turda takımın stratejisinden duyduğu memnuniyetsizliği telsizden dile getiren Verstappen, Leclerc'e oldukça yaklaştı ve atak yapmaya çalıştı. Ancak piste geçiş yapmanın zorluğu nedeniyle geçişi tamamlayamadı.

57. turda Leclerc'e iyice yaklaşan Verstappen, sonunda geçişi tamamladı, Leclerc karşı atak yaparak yerini geri almaya çalışsa da başarılı olamadı.

Bu esnada Norris'e gelen telsiz mesajları lastikleri koruması için yavaşlaması yönündeydi böylece Piastri'nin yarış liderliğini alması da sağlanmak isteniyordu. Ancak Norris, takım emirlerinin aksine Piastri'yle arasındaki zaman farkını açmaya devam etti.

61.tur itibariyle Verstappen, podyumun son basamağı için Hamilton'a bir kere daha yaklaştı ve İngiliz pilotu zorlamaya başladı.

62.turda dışarıdan atak yapan Vertsappen, Hamilton'ın yaptığı savunma nedeniyle İngiliz pilotu geçemedi.

63.turda Verstappen tekrardan Hamilton'a içeriden cesur bir atak yaptı ve lastiklerinde büyük bir blokaj yaşadı. Blokaj sonrasında ikili arasında bir temas yaşandı, Verstappen'in aracının arkası havaya kalktı ve pist dışına çıktı. Verstappen piste Leclerc'in arkasında 5. olarak geri döndü.

Verstappen'in telsizden devam eden şikayetleri yarış mühendisi Gianpiero Lambiase tarafından sert bir şekilde karşılandı.

Bu esnada Norris'e takım telsizinden ısrarla yeri Piastri'ye vermesi söylenirken Norris takım emrine uymayarak farkı açmaya devam etti ve 6 saniyeye çıkardı.

Son gelen sert takım emri sonrasında Norris yavaşlayarak 68.turda yerini takım arkadaşı Piastri'ye verdi. Böylece yarış liderliği Piastri'ye geçti.

Böylece Oscar Piastri ilk yarış galibiyetini alırken, pole'den başlayan Norris ikinci oldu, Hamilton üçüncü oldu.

Leclerc dördüncü, Hamilton'la mücadele ederken Leclerc'in arkasına düşen Vertsappen beşinci oldu.

Sainz, Perez, Russell, Tsunoda ve Stroll sırasıyla ilk 10'u tamamladı.

Lewis Hamilton podyumda tamamlayarak 200. kariyer podyumuna ulaşmış oldu.

Yarış Sonucu:

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start

