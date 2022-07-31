Macaristan GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, Verstappen 8. galibiyetini aldı!

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Formula 1'de yaz arasından önce gerçekleştirilen son yarış olan Macaristan GP'de hava durumu büyük bir soru işaretiydi.

Cuma günü hava çok sıcaktı ancak cumartesi sabah yağmur yağdı ve pist üstü şartlarını büyük oranda değiştirdi. Pazar günü için de yağmur tahminleri vardı ancak sabah saatlerinde yağmur olsa da, yarışın başlangıcında herhangi bir yağmur yoktu.

Yine de pistin üzerini bulutlar kapladı ve sert rüzgar etkisini gösterdi. Bu yüzden de sürücüler gride geliş turlarında büyük zorluklar yaşadılar ve sık sık lastiklerini kilitlediler.

Yarışa George Russell, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Sergio Perez, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Alex Albon, Sebastian Vettel ve Pierre Gasly yumuşak hamurla başlarken, diğer isimler orta hamuru tercih etti.

Pierre Gasly yarıştan önce güç ünitesi değiştirdiği ve bunu dayanıklılık sebebiyle yapmadığı için yarışa pit yolundan başladı.

Cumartesi günü zorlu şartlarda kariyerinin ilk Formula 1 pole pozisyonunu elde eden George Russell, pazar günkü yarışa ilk sıradan başladı ve startın ardından yerini korurken, ilk dört sırada herhangi bir değişiklik olmadı.

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton güçlü startın ardından iki Alpine pilotunu birden geçerek beşinci sıraya yükselirken, Max Verstappen ilk turun ardından sekizinci sıraya çıktı.

İlk turda Alex Albon ve Sebastian Vettel arasında yaşanan temas sonrası sanal güvenlik aracı devreye girdi. İki sürücü de yola devam etse de, pist üstünde parçalar vardı ve bunların alınması gerekiyordu.

Sanal güvenlik aracı periyodunun bitmesinin ardından mücadele tekrar başladı ve Verstappen, hem Alonso hem de Ocon'u geçerek altıncı sıraya kadar yükseldi.

Yarışa yumuşak hamurla başlayan isimler, ilk 13 turluk bölümün ardından tempo kaybetmeye başladı ve ilk pitler geldi.

Lando Norris pit stopa giren ilk isim olurken, 17. tur itibariyle hem George Russell hem de Max Verstappen pite girdi.

Russell'ın pit stopu biraz yavaştı ve Alpine sürücülerinin gerisinde yarışa döndü. Sonrasında onları geride bırakırken, Verstappen de iki Alpine pilotunun ardında yarışa döndü.

Ferrari sürpriz şekilde Sainz'ı iki tur sonra pite aldı ve İspanyol sürücü yavaş pit stopun ardından yarışa yine Russell'ın gerisinde döndü.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari 21. tur itibariyle Leclerc'i de pite alırken, Monakolu pilot ilk bölümü uzun tutmasının da yardımıyla Sainz'ı geçti ve ikinci sırayı eline geçirmiş oldu.

Böylelikle pit stopların ardından yeni sıralama Russell, Leclerc, Sainz, Verstappen, Hamilton, Perez ve Norris şeklinde oldu.

Leclerc, pitlerden birkaç tur sonra Mercedes sürücüsü Russell'ı sıkıştırmaya başladı ve özellikle ilk sektörde rakibine çok yakındı.

31. tura girerken rakibini geç frenajla geride bırakan Leclerc, böylelikle yarışın yeni lideri oldu. Monakolu pilot, liderliği aldıktan kısa bir süre sonra farkı yavaş yavaş açmaya başladı.

Tempo kaybetmeye başlayan Russell'ı bu kez Sainz sıkıştırmaya başladı ve farkı bir saniyenin altına indirdi. Bu mücadeleden faydalanan Verstappen de Sainz'la arayı 1 saniyeye indirdi. Böylelikle ikincilik için bu üç isim çekişmeye başladılar.

Red Bull, 39. turda Verstappen'i pite aldı ve Hollandalı pilot orta hamura geçerek yarışa geri takım arkadaşı Perez'in ardında geri döndü. Bundan bir tur sonra Mercedes, George Russell'ı pite alırken, Ferrari de Charles Leclerc'i pite aldı.

Leclerc sorunsuz pit stopun ardından yarışa Verstappen'in önünde dönse de, Russell pit stopun ardından Verstappen'in gerisine düştü.

Pit stopun ardından Leclerc'te sert, Verstappen ve Russell'da ise orta hamur vardı. Sert lastik iyi şekilde çalışmıyordu ve Verstappen, Leclerc'i yakalayarak rakibini harika bir atakla geride bıraktı.

George Russell, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak Hollandalı pilot, bu ataktan kısa bir süre sonra son viraja gelirken aracının arkasının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Bu spinin ardından Leclerc, Verstappen'i geride bırakmış oldu.

Verstappen, geriye düşmesine rağmen güçlü formunu korumaya devam etti ve Leclerc'i tekrar sıkıştırmaya başladı. Hollandalı pilot, 45. turda Leclerc'i ilk viraj çıkışında geçerek yeniden öne geçmiş oldu.

Bu noktada Sainz ve Hamilton hâlâ pite gelmemişti. Bundan ötürü de sıralama Sainz, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Russell ve Perez şeklindeydi.

Ferrari 48. tur itibariyle Sainz'ı pite aldı ancak İspanyol pilotun pit stopu çok yavaştı ve yarışa Russell'ın gerisinde beşinci sırada döndü.

Russell ön tarafta sert hamurla zorlanmaya devam eden Leclerc'i baskı altına alırken, Mercedes de 52. turda uzun süredir pistte olan Hamilton'ı pite aldı ve İngiliz pilot yeni set yumuşak lastikle yarışa Sainz'ın gerisinde beşinci sırada döndü.

İkinci pit stopların da tamamlanmasıyla Verstappen lider, Leclerc ikinci, Russell üçüncü, Sainz dördüncü ve Hamilton beşinci sıradaydı. Fakat yumuşak lastiğe sahip olan Sainz ve Hamilton, ilerleyen turlar için avantajlı gibi görünüyordu.

Russell, baskı altına aldığı Leclerc'i nihayet 54. turda güzel bir atakla geride bıraktı ve ikinciliği eline geçirmiş oldu.

Leclerc sert lastikle pist üstünde kaldığı takdirde rakiplerinin gerisine düşecekti. Ferrari bunun üzerine bitime 15 tur kala Leclerc'i pite aldı ve Monakolu sürücüyü yumuşak hamura geçirdi. Bu da onu altıncı sıraya kadar düşürdü.

Ön tarafta Russell, Verstappen ile aynı tempoya sahip değildi ve fark dokuz saniyeye kadar çıktı. Sainz ise Russell ile arayı kapatmaya başladı ve bir noktada iki saniyeye kadar indi. Ancak bu noktada pistin en hızlısı Sainz ile arayı düzenli olarak kapatan ve 5 saniyenin altına indiren Hamilton'dı.

Hamilton peş peşe hızlı turlar atarak bitime sekiz tur kala Sainz'ı yakaladı ve İspanyol pilotu sıkıştırmaya başladı. İngiliz pilotun Sainz'ı geçmesi sadece bir tur sürdü ve böylelikle podyumun son basamağı İngiliz pilota geçti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışın bu noktasında pistteki en hızlı isim olan Hamilton, takım arkadaşının arkasına geldi ve ilk virajın çıkışında rahat şekilde ikinciliği aldı.

Son bölümde Verstappen ön taraftaki yerini korumayı sürdürdü ve hatasız bir sürüşle damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hollandalı pilot böylelikle 10. sıradan başladığı yarışta zafere ulaşırken, geride kalan 13 yarışta 8. galibiyetini elde etmiş oldu.

Hanesine 25 puan daha yazdıran Verstappen, yaz arasına 258 puanla giderken, en yakın rakibi Leclerc ile arasında artık 80 puan bulunuyor.

Hamilton, yedinci sıradan başladığı yarışın startında iki Alpine sürücüsünü geçti ve ardından kusursuz bir sürüş çıkarıp, ön bölümdeki mücadeleye döndü.

Orta bölümü uzatıp, yumuşak lastiklere oldukça geç geçen İngiliz pilot, son bölümde peş peşe geçişler yaptı ve arka arkaya ikinci kez ikinci oldu. Böylelikle podyum serisini beş yarışa çıkarmış oldu.

Hamilton ayrıca en hızlı turu da atarak hafta sonunu 19 puanla kapatmış oldu.

Russell yarışa ilk sıradan başlayıp, ilk bölümü lider götürse de, hem Max Verstappen hem de Lewis Hamilton'a geçilmekten kurtulamadı ve üçüncü oldu. Yine de arka arkaya ikinci podyumunu aldı ve Mercedes'e çifte podyum getirdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Özellikle son bölüm Ferrari için kabus gibiydi. Red Bull pilotlarının aksine yarışa orta hamurla başlayan Ferrari, son bölümde orta hamura geçmeyi planlamıştı ancak orta hamur yeterince iyi çalışmıyordu.

Sainz, ilk pit stopla Leclerc'e geçilmesinin ardından, Russell'la ikincilik için savaşıyordu fakat orta hamurda yaşanan zorluk nedeniyle bölümü biraz uzatmak zorunda kaldı. Son bölüm için yumuşak lastiği kullanmak zorunda kalan Sainz, iyi bir tempo yakalasa da, sonlara doğru lastiklerinin verimi düştü ve Hamilton'a geçilerek dördüncü sırada finiş gördü.

Leclerc ise Russell'ı geçip lider götürdüğü yarışta, sert hamura geçmesinin ardından vakit kaybetmeye başladı ve Verstappen'e iki kez geçildi. Sert lastiğin çalışmadığı ortadaydı ve Leclerc bir kez daha pite girip yumuşak lastiğe geçti ve yarışı altıncı bitirdi. Böylelikle de şampiyonluk savaşında bir büyük darbe daha aldı.

İki Ferrari pilotunun arasında, yarış boyunca mücadelelerde pek yer almayan Sergio Perez yer aldı. Red Bull böylelikle, sıralama turlarının ardından harika bir geri dönüşe imza atarak, iki şampiyonada birden farkı açmış oldu.

Lando Norris, yarış boyunca öndekilerle aynı tempoda değildi ve öndekilerden tur yemeyen son isim olsa da, liderin 78 saniye gerisinde kalıp, yedinci sırada finiş gördü.

Fernando Alonso, altıncı sıradan başladığı yarışın çoğunu takım arkadaşının arkasında götürdü ve sık sık Esteban Ocon'un startta kendisine yaptığı savunmadan şikayet etti. Son bölümde takım arkadaşını geçen Alonso, damalı bayrağı sekizinci sırada görürken, Ocon dokuzuncu sırada yer aldı.

Hafta sonunun son puanı, son saniyelere kadar Ocon'u sıkıştıran ve Fransız sürücünün 0.143 saniye gerisinde kalan Sebastian Vettel'e gitti.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lance Stroll puan alabilecek gibiydi ancak Daniel Ricciardo'nun kendisine çarpmasıyla spin attı ve 11. oldu.

Pierre Gasly, AlphaTauri ile zorlu bir yarış geçirmesinin ardından 12. olurken, Zhou Guanyu 13. ve ilk turda iyi bir yükseliş gerçekleştiren Mick Schumacher 14. oldu.

Daniel Ricciardo, dağınık geçen yarışın ardından 15. olurken, ilk turda yaşanan temas nedeniyle ön kanadını değiştirmek zorunda kalan Kevin Magnussen 16., Alex Albon 17. ve Nicholas Latifi 18. oldu.

Yarış içerisinde bir kez spin atan Yuki Tsunoda ise 19. sırada finiş gördü.

Yarış dışı kalan tek isim, bitime üç tur kala "güç yok" diyen ve aracını kenara çekmek zorunda kalan Valtteri Bottas'tı.

Verstappen bu sonuçlarla puanını 258'e çıkarırken, Leclerc 178, Perez 173, Russell 168, Sainz 156 ve Hamilton 146 puana sahip.

Takımlar şampiyonasında ise Red Bull 431 puana yükselirken, Ferrari 334, Mercedes ise 304 puana yükseldi.

Böylelikle Formula 1'de sezonun ilk yarısı tamamlanmış olurken, sezon 27-28 Ağustos'ta yapılacak Belçika GP ile devam edecek.

Yarış sonucu:

Poz. Sürücü Araç/Motor Fark 1 Max Verstappen Red Bull - 2 Lewis Hamilton Mercedes -7.834 3 George Russell Mercedes -12.337 4 Carlos Sainz Ferrari -14.579 5 Sergio Perez Red Bull -15.688 6 Charles Leclerc Ferrari -16.047 7 Lando Norris McLaren/Mercedes -1'18.300 8 Fernando Alonso Alpine/Renault - 9 Esteban Ocon Alpine/Renault - 10 Sebastian Vettel Aston Martin/Mercedes - 11 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes - 12 Pierre Gasly AlphaTauri /Red Bull - 13 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari - 14 Mick Schumacher Haas/Ferrari - 15 Daniel Ricciardo McLaren/Mercedes - 16 Kevin Magnussen Haas/Ferrari - 17 Alexander Albon Williams/Mercedes - 18 Nicholas Latifi Williams/Mercedes - 19 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Red Bull - 20 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari -