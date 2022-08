Macaristan GP: Strateji savaşını Red Bull kazandı, Verstappen 8. galibiyetini aldı!

Formula 1'de yaz arasından önce gerçekleştirilen son yarış olan Macaristan GP'de hava durumu büyük bir soru işaretiydi.

Cuma günü hava çok sıcaktı ancak cumartesi sabah yağmur yağdı ve pist üstü şartlarını büyük oranda değiştirdi. Pazar günü için de yağmur tahminleri vardı ancak sabah saatlerinde yağmur olsa da, yarışın başlangıcında herhangi bir yağmur yoktu.

Yine de pistin üzerini bulutlar kapladı ve sert rüzgar etkisini gösterdi. Bu yüzden de sürücüler gride geliş turlarında büyük zorluklar yaşadılar ve sık sık lastiklerini kilitlediler.

Yarışa George Russell, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Sergio Perez, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Alex Albon, Sebastian Vettel ve Pierre Gasly yumuşak hamurla başlarken, diğer isimler orta hamuru tercih etti.

Pierre Gasly yarıştan önce güç ünitesi değiştirdiği ve bunu dayanıklılık sebebiyle yapmadığı için yarışa pit yolundan başladı.

Cumartesi günü zorlu şartlarda kariyerinin ilk Formula 1 pole pozisyonunu elde eden George Russell, pazar günkü yarışa ilk sıradan başladı ve startın ardından yerini korurken, ilk dört sırada herhangi bir değişiklik olmadı.

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images