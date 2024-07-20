Macaristan GP sıralama turları: Kırmızı bayraklarla dolu seansta pole Norris'in!

2024 sezonunun 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde gerçekleşen sıralama turlarında Lando Norris en hızlı turu atarak pazar günkü yarış için pole pozisyonunu elde etti.

Oscar Piastri ikinci olurken, Max Verstappen ise üçüncü sıraya yerleşti.

Macaristan Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 16:00'da gerçekleşecek.

Yarış Gridi:

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü Bölüm: Tsunoda bariyerlerde, Norris pole'de

Sıralama turlarının son bölümünde ilk 10 için yarışanlar Max Verstappen, Lewis Hamilton ve McLaren, Ferrari, Aston Martin, RB pilotları oldu.

Bu esnada ekrana beş dakika içinde yağışın geleceği görüntüsü yansıdı.

İlk turların ardından geçici pole pozisyonunun sahibi 1:15.227'lik turuyla Lando Norris oldu.

Seansın bitimine iki dakika kala pole pozisyonu için mücadele devam ederken 2. sektörde sarı bayraklar görüldü.

Ardından RB pilotu Yuki Tsunoda'nın beşinci virajda çakıllara taşıp havalanarak bariyerlere çarptığı görüntüsü ekrana geldi. Kırmızı bayraklar çıkarken RB pilotu seans dışı kaldı.

10 dakikalık beklemenin ardından garajda kalmayı tercih eden Max Verstappen ve Fernando Alonso harici pilotlar yeniden piste çıktı. Ancak turunu geliştiren bir pilot olmadı.

Seans sonunda pole pozisyonunu Lando Norris alırken, takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci sıraya yerleşti.

Max Verstappen üçüncü olurken, ilk beşi tamamlayan isimler Carlos Sainz ve Lewis Hamilton oldu. Bir diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc ise altıncı sıraya yerleşti.

Aston Martin pilotları yedinci ve sekizinci olurken; RB pilotları son iki sırayı aldı.

Q3 Sonucu:

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q2 - İkinci Bölüm: Hamilton kıl payı kurtuldu, Norris ilk sırada

Sıralama turlarının ikinci bölümünde piste çıkan ilk isim Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu.

İlk turların ardından Max Verstappen, 1:15.770 ile zirveye yerleşen isim oldu.

Seansın bitimine üç dakika kala pilotlar, son denemeleri için yeniden piste çıkmaya başladılar.

Damalı bayrak sallandığında en hızlı turu atan isim 1:15.540 ile Lando Norris oldu. İkinci sırada 0.230 saniye geride Max Verstappen yer alırken, Oscar Piastri üçüncü oldu.

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc sırasıyla dördüncü ve beşinci oldular.

Lewis Hamilton, 10. sırada yer alarak elenmekten kıl payı kurtulan isim olurken; elenen isimler sırasıyla Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Alex Albon, Logan Sargeant ve Kevin Magnussen oldu.

Q2 Sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1 - Birinci Bölüm: Perez bariyerlerde, Ricciardo zirvede

Sıralama turlarının ilk bölümü başlamadan önce hava yağışlı olsa da, pilotlar piste çıkarken seyircilerin şemsiyelerini indirmeye başladıkları görüldü.

Pit yoluna dizilen pilotların hepsi, yumuşak lastikleri tercih etti. Ancak henüz ilk turlar atılmadan yağmur şiddetini arttırmaya başladı.

Atılan ilk turların ardından zirveye yerleşen isim 1:17.087'lik turuyla Lewis Hamilton oldu.

Sonrasında ilk sektörde kısa bir süre Logan Sargeant'ın büyük blokajı sebebiyle sarı bayraklar gördük. Williams pilotu bariyerlerle ufak bir temas yaşasa da piste geri dönmeyi başardı.

İlk bölümün bitmesine 6 dakika kala Red Bull pilotu Sergio Perez, sekizinci virajda bariyerlere çarparak sıralama turlarına veda etti.

Seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Yaklaşık 10 dakikanın ardından seans yeşil bayraklarla yeniden başladı. Pilotlar piste yeniden yumuşak lastiklerle çıktılar ve George Russell takımına, pistin halen 'nemli' olduğu geribildirimini verdi.

Seansın son saniyeleri oldukça heyecanlı geçti. Max Verstappen, Lewis Hamilton ile aynı dereceyi yaparak Britanyalı pilotun gerisine yerleşti.

RB pilotu Daniel Ricciardo, Hamilton ve Verstappen'den 0.037 saniye daha iyi bir tur atarak zaman tablosunun zirvesinde yer aldı.

Carlos Sainz 0.194 saniye geride dördüncü olurken, Williams'tan Alex Albon 0.230 saniye geride beşinci oldu.

İlk bölümde elenen isimler ise sırasıyla Sergio Perez, George Russell, Guanyu Zhou, Esteban Ocon ve Pierre Gasly oldu.

Q1 Sonucu: