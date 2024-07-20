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Sıralama turları raporu
Formula 1 Macaristan GP

Macaristan GP sıralama turları: Kırmızı bayraklarla dolu seansta pole Norris'in!

2024 Macaristan Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren pilotu Lando Norris'in oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, celebrates in Parc Ferme

Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, celebrates in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

2024 sezonunun 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde gerçekleşen sıralama turlarında Lando Norris en hızlı turu atarak pazar günkü yarış için pole pozisyonunu elde etti.

Oscar Piastri ikinci olurken, Max Verstappen ise üçüncü sıraya yerleşti. 

Macaristan Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 16:00'da gerçekleşecek.

Yarış Gridi:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

1'15.227

 209.653
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.022

1'15.249

 209.592
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.046

1'15.273

 209.525
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.469

1'15.696

 208.354
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.627

1'15.854

 207.920
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.678

1'15.905

 207.780
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+0.816

1'16.043

 207.403
8 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.017

1'16.244

 206.856
9 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull

+1.220

1'16.447

 206.307
10 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull

+1.250

1'16.477

 206.226
11 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+1.090

1'16.317

 206.659
12 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+1.157

1'16.384

 206.477
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.202

1'16.429

 206.356
14 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

+1.316

1'16.543

 206.048
15 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.321

1'16.548

 206.035
16 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+2.659

1'17.886

 202.495
17 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+2.741

1'17.968

 202.282
18 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+2.810

1'18.037

 202.104
19 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+2.822

1'18.049

 202.073
20 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+2.939

1'18.166

 201.770
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Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü Bölüm: Tsunoda bariyerlerde, Norris pole'de

Sıralama turlarının son bölümünde ilk 10 için yarışanlar Max Verstappen, Lewis Hamilton ve McLaren, Ferrari, Aston Martin, RB pilotları oldu.

Bu esnada ekrana beş dakika içinde yağışın geleceği görüntüsü yansıdı. 

İlk turların ardından geçici pole pozisyonunun sahibi 1:15.227'lik turuyla Lando Norris oldu.

Seansın bitimine iki dakika kala pole pozisyonu için mücadele devam ederken 2. sektörde sarı bayraklar görüldü. 

Ardından RB pilotu Yuki Tsunoda'nın beşinci virajda çakıllara taşıp havalanarak bariyerlere çarptığı görüntüsü ekrana geldi. Kırmızı bayraklar çıkarken RB pilotu seans dışı kaldı.

10 dakikalık beklemenin ardından garajda kalmayı tercih eden Max Verstappen ve Fernando Alonso harici pilotlar yeniden piste çıktı. Ancak turunu geliştiren bir pilot olmadı. 

Seans sonunda pole pozisyonunu Lando Norris alırken, takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci sıraya yerleşti.

Max Verstappen üçüncü olurken, ilk beşi tamamlayan isimler Carlos Sainz ve Lewis Hamilton oldu. Bir diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc ise altıncı sıraya yerleşti.

Aston Martin pilotları yedinci ve sekizinci olurken; RB pilotları son iki sırayı aldı.

Q3 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 7

1'15.227

   209.653
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.022

1'15.249

 0.022 209.592
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.046

1'15.273

 0.024 209.525
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 7

+0.469

1'15.696

 0.423 208.354
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 9

+0.627

1'15.854

 0.158 207.920
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.678

1'15.905

 0.051 207.780
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 5

+0.816

1'16.043

 0.138 207.403
8 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+1.017

1'16.244

 0.201 206.856
9 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 8

+1.220

1'16.447

 0.203 206.307
10 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 5

+1.250

1'16.477

 0.030 206.226
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Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q2 - İkinci Bölüm: Hamilton kıl payı kurtuldu, Norris ilk sırada

Sıralama turlarının ikinci bölümünde piste çıkan ilk isim Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu. 

İlk turların ardından Max Verstappen, 1:15.770 ile zirveye yerleşen isim oldu.

Seansın bitimine üç dakika kala pilotlar, son denemeleri için yeniden piste çıkmaya başladılar. 

Damalı bayrak sallandığında en hızlı turu atan isim 1:15.540 ile Lando Norris oldu. İkinci sırada 0.230 saniye geride Max Verstappen yer alırken, Oscar Piastri üçüncü oldu.

Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc sırasıyla dördüncü ve beşinci oldular.

Lewis Hamilton, 10. sırada yer alarak elenmekten kıl payı kurtulan isim olurken; elenen isimler sırasıyla Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Alex Albon, Logan Sargeant ve Kevin Magnussen oldu.

Q2 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

1'15.540

   208.784
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.230

1'15.770

 0.230 208.150
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5

+0.245

1'15.785

 0.015 208.109
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9

+0.345

1'15.885

 0.100 207.835
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.351

1'15.891

 0.006 207.819
6 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.535

1'16.075

 0.184 207.316
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.577

1'16.117

 0.042 207.202
8 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 6

+0.581

1'16.121

 0.004 207.191
9 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 3

+0.662

1'16.202

 0.081 206.970
10 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.767

1'16.307

 0.105 206.686
11 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.777

1'16.317

 0.010 206.659
12 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 6

+0.844

1'16.384

 0.067 206.477
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.889

1'16.429

 0.045 206.356
14 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 6

+1.003

1'16.543

 0.114 206.048
15 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+1.008

1'16.548

 0.005 206.035
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1 - Birinci Bölüm: Perez bariyerlerde, Ricciardo zirvede

Sıralama turlarının ilk bölümü başlamadan önce hava yağışlı olsa da, pilotlar piste çıkarken seyircilerin şemsiyelerini indirmeye başladıkları görüldü.

Pit yoluna dizilen pilotların hepsi, yumuşak lastikleri tercih etti. Ancak henüz ilk turlar atılmadan yağmur şiddetini arttırmaya başladı.

Atılan ilk turların ardından zirveye yerleşen isim 1:17.087'lik turuyla Lewis Hamilton oldu.

Sonrasında ilk sektörde kısa bir süre Logan Sargeant'ın büyük blokajı sebebiyle sarı bayraklar gördük. Williams pilotu bariyerlerle ufak bir temas yaşasa da piste geri dönmeyi başardı.

İlk bölümün bitmesine 6 dakika kala Red Bull pilotu Sergio Perez, sekizinci virajda bariyerlere çarparak sıralama turlarına veda etti.

Seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Yaklaşık 10 dakikanın ardından seans yeşil bayraklarla yeniden başladı. Pilotlar piste yeniden yumuşak lastiklerle çıktılar ve George Russell takımına, pistin halen 'nemli' olduğu geribildirimini verdi.

Seansın son saniyeleri oldukça heyecanlı geçti. Max Verstappen, Lewis Hamilton ile aynı dereceyi yaparak Britanyalı pilotun gerisine yerleşti. 

RB pilotu Daniel Ricciardo, Hamilton ve Verstappen'den 0.037 saniye daha iyi bir tur atarak zaman tablosunun zirvesinde yer aldı. 

Carlos Sainz 0.194 saniye geride dördüncü olurken, Williams'tan Alex Albon 0.230 saniye geride beşinci oldu.

İlk bölümde elenen isimler ise sırasıyla Sergio Perez, George Russell, Guanyu Zhou, Esteban Ocon ve Pierre Gasly oldu.

Q1 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 9

1'17.050

   204.693
2 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 9

+0.037

1'17.087

 0.037 204.594
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 9

+0.037

1'17.087

 0.000 204.594
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 10

+0.194

1'17.244

 0.157 204.178
5 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 10

+0.230

1'17.280

 0.036 204.083
6 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 10

+0.312

1'17.362

 0.082 203.867
7 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 10

+0.355

1'17.405

 0.043 203.754
8 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 9

+0.386

1'17.436

 0.031 203.672
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10

+0.387

1'17.437

 0.001 203.670
10 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 13

+0.437

1'17.487

 0.050 203.538
11 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.454

1'17.504

 0.017 203.494
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 7

+0.574

1'17.624

 0.120 203.179
13 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 9

+0.705

1'17.755

 0.131 202.837
14 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 7

+0.720

1'17.770

 0.015 202.797
15 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9

+0.801

1'17.851

 0.081 202.586
16 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.836

1'17.886

 0.035 202.495
17 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.918

1'17.968

 0.082 202.282
18 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 12

+0.987

1'18.037

 0.069 202.104
19 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.999

1'18.049

 0.012 202.073
20 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+1.116

1'18.166

 0.117 201.770
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Marshals remove the damaged car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Marshals remove the damaged car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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