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Formula 1 / Macaristan GP Sıralama turları raporu

Macaristan GP: Russell sürpriz şekilde pole pozisyonunda, Verstappen sorun yaşadı!

2022 Formula 1 sezonunun 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu George Russell'ın oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Macaristan GP: Russell sürpriz şekilde pole pozisyonunda, Verstappen sorun yaşadı!
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Ferrari'nin oldukça güçlü olmasının beklendiği Macaristan'da, sıralama turları beklenenin aksine kuru zeminde geçti ve Mercedes pilotu George Russell, kusursuz bir son tur çıkararak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Max Verstappen'in sorun yaşadığı seansta Carlos Sainz ikinci, Charles Leclerc ise üçüncü sırada yer aldı.

Macaristan GP pazar günü TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Geliyor...

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Russell pole pozisyonunu aldı, Verstappen sorun yaşadı!

Sıralama turlarının son bölümüne Ferrari, McLaren, Mercedes ve Alpine pilotlarının yanı sıra Max Verstappen ile Valtteri Bottas kaldı.

Sıralama turlarındaki ilk turların ardından Carlos Sainz 1:17.505'lik turuyla ilk sıraya yerleşirken, George Russell 0.4 saniye geride ikinci, hata yapan Charles Leclerc ise üçüncü sıradaydı.

Ayrıca Max Verstappen de yaşadığı sonrası 1.3 saniye geride yedinci sırada yer alıyordu.

İkinci denemelerde Carlos Sainz en iyi dereceyi 1:17.421'e çekti ve liderliği eline geçirdi.

Fakat George Russell harika bir son tur çıkardı ve 1:17.377 yapıp, iki Ferrari sürücüsünü birden geçerek pole pozisyonunu kazandı.

Russell böylelikle kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanırken, Mercedes'e de bu yılki ilk pole pozisyonunu getirmiş oldu.

Sainz, Ferrari'nin tüm hafta sonu güçlü göründüğü Macaristan'da 0.044 saniye geride ikinci olurken, Leclerc 0.190 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

McLaren pilotu Lando Norris güçlü bir son tur çıkarmasının ardından 0.392 saniye geride dördüncü, tüm hafta sonu Fernando Alonso'nun gerisinde kalan Esteban Ocon ise çok iyi bir son tur çıkararak beşinci oldu.

Alonso ikinci bölümde ikinci sırada yer alsa da, son turunda yeterince ilerleme kaydedemedi ve altıncı oldu.

Lewis Hamilton DRS sorunu yaşamasının ardından 0.7 saniye geride yedinci olurken,  Valtteri Bottas sekizinci, Daniel Ricciardo ise 9. oldu.

Verstappen yaşadığı güç ünitesi sorununun ardından son denemesini tamamlayamadı ve 10. oldu.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 6 1'17.377  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'17.421 0.044
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'17.567 0.190
4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'17.769 0.392
5 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'18.018 0.641
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'18.078 0.701
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 5 1'18.142 0.765
8 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 6 1'18.157 0.780
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'18.379 1.002
10 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 5 1'18.823 1.446
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Verstappen lider, Perez elendi

Sıralama turlarının ikinci bölümünde dereceler ilk bölüme orana daha da gelişti ve Max Verstappen 1:17.703 saparak seansı lider tamamlayan isim oldu.

Charles Leclerc yakın mücadelede Max Verstappen'in 0.065 saniye gerisinde ikinci olurken, Fernando Alonso sürpriz şekilde 0.201 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Carlos Sainz'ın 0.243 saniye geride dördüncü olduğu seansta, Lewis Hamilton 0.332 saniye geride beşinci oldu.

Seansın en büyük sürprizi hiç şüphesiz Red Bull garajında yaşandı. Verstappen'le aynı tempoyu sergilemekte zorlanan Sergio Perez, turu bir araya getirmeyi başaramadı ve son bölüme kalmayı 0.071 saniye ile kaçırıp 11. oldu.

Zhou Guanyu 12. sırada yer alırken, Kevin Magnussen 13, Lance Stroll 14. ve Mick Schumacher 15. sırada yer aldı.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 6 1'17.703  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 8 1'17.768 0.065
3 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 3 1'17.904 0.201
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 8 1'17.946 0.243
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'18.035 0.332
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 5 1'18.121 0.418
7 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 7 1'18.154 0.451
8 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'18.198 0.495
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'18.216 0.513
10 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 6 1'18.445 0.742
11 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 6 1'18.516 0.813
12 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 6 1'18.573 0.870
13 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 8 1'18.825 1.122
14 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'19.137 1.434
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 8 1'19.202 1.499
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Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, leaves the garage

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, leaves the garage

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Sıralama turlarının ilk bölümüne başlarken pistte yer yer ıslaklıklar vardı ancak sürücülerin kuru zemin lastikleriyle sürüş yapmasını engelleyecek kadar büyük değildi.

Pist her geçen tur daha da hızlandığı için son bölümde peş peşe hızlı turlar geldi ve Lewis Hamilton 1:18.374 yaparak bu seansı lider tamamlayan isim oldu.

George Russell yakın geçen seansta 0.033 saniye geride ikinci olurken, Carlos Sainz 0.060 saniye geride üçüncü, Max Verstappen ise 0.135 saniye geride dördüncü oldu.

Dereceler birbirine çok yakındı ve ilk 12 isim sadece 0.6 saniye içerisinde dizildi.

Hal böyle olunca elenen isimler de birbirlerine çok yakındı. Yuki Tsunoda iknici bölüme kalmayı 0.035 saniye ile kaçırmasının ardından 16. olurken, Alex Albon 0.051 saniye geride 17, 3. antrenmanda kaza yapan Sebastian Vettel 18. ve Pierre Gasly 19. oldu.

Seansı son sırada tamamlayan isim, ıslak zeminde geçen 3. antrenman seansını lider tamamlayan Nicholas Latifi oldu.

İlk bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 10 1'18.374  
2 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 10 1'18.407 0.033
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 8 1'18.434 0.060
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 10 1'18.509 0.135
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 8 1'18.653 0.279
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 8 1'18.716 0.342
7 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 7 1'18.775 0.401
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 8 1'18.806 0.432
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 8 1'18.866 0.492
10 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 8 1'18.935 0.561
11 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 10 1'18.973 0.599
12 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 10 1'18.993 0.619
13 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 10 1'19.118 0.744
14 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 8 1'19.164 0.790
15 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 10 1'19.205 0.831
16 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 9 1'19.240 0.866
17 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 10 1'19.256 0.882
18 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 10 1'19.273 0.899
19 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 9 1'19.527 1.153
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 10 1'19.570 1.196
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