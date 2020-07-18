Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

Seans öncesinde yağmur ihtimali % 90 olarak gösterilse de beklenen yağmur gelmedi ve sıralamalar kuru zeminde gerçekleştirildi.

Mercedes'in tamamen domine ettiği sıralamalarda pole pozisyonu 1:13.447 ile pist rekorunu kıran Lewis Hamilton'ın oldu. Hamilton böylece bu sene ikinci, kariyerindeki 90., Hungaroring'deki ise 7. pole pozisyonunu kazandı.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas, son turunda Hamilton ile farkı 0.107 sn'ye kadar düşürse de ikinci olmaktan kurtulamadı. Böylece Mercedes pilotları 1 ve 2. sıraları almış oldular.

Mercedes pilotlarının arkasında "Pempe Mercedes" olarak adlandırılan Racing Point'den Lance Stroll ve Sergio Perez yer aldılar. Racing Point pilotlarının dereceleri, pole pozisyonundan yaklaşık 1 sn geride kaldı.

Gridde ilk 2 çizgiyi Mercedes ve Racing Point kapatırken 3. çizgi Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'in oldu. Birbirine çok yakın olan Ferrari pilotlarının dereceleri pole pozisyonundan 1.3 sn daha yavaştı. Bu arada Ferrari bu sene ilk defa iki pilotuyla birden son seansa geçmeyi başardı.

Sezona büyük umutlarla başlayan ve aynı şekilde buraya büyük umutlarla gelen Red Bull, seansın hayal kırıklıklarından birisi oldu. Max Verstappen, pole pozisyonunun 1.4 sn gerisinde ancak 7. olabildi.

McLaren pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz 8 ve 9. olurken son seansa kalmayı başaran ancak güç ünitesi sorunu yaşayan Pierre Gasly piste çıkmadı ve 10. sırada sıralamaları tamamladı.

Yarış pazar günü Türkiye saati ile 16:10'da başlayacak.

Sıralama sonucu

2. Seans: Mercedes 1-2, Albon elendi

Sıralamaların ikinci seansı da kapalı gökyüzü ancak kuru zeminde gerçekleşti. Mercedes, Racing Point ve Renault pilotları seansın başında orta lastiklerle en hızlı turlarını attılar ve Esteban Ocon haricinde diğer isimler 2. seansa geçebilecekleri zamanlar elde ettiler.

2. seansın son haklarında Racing Point pilotları orta lastiklerle devam ederken diğer pilotlar yumuşak lastiklere geçtiler.

Seansın sonunda Lewis Hamilton 1:14.261'lik derecesiyle en hızlı isim olurken onu takım arkadaşı Valtteri Bottas takip etti. Mercedes pilotları son bölümde yumuşak lastiklere geçseler de derecelerini iyileştirmediler.

Max Verstappen son anda Charles Leclerc'i geçerek 3. olsa da Mercedes'in 0.7 sn gerisinde kaldı. 4 ve 6. sıralardaki Ferrari pilotlarını McLaren pilotu Lando Norris ayırırken Racing Point'ten Lance Stroll 7., takım arkadaşı Sergio Perez 9. oldu. İki pilot orta lastiklerle ikinci seansı geçmeyi başardılar. Böylece yarınki yarış kuru zeminde başlarsa Mercedes ve Racing Point pilotları yarışa orta lastiklerle başlama hakkını elde ettiler.

AlphaTauri ile seans boyunca motor sorunu yaşadığını söyleyen Pierre Gasly, buna rağmen 10. olarak son seansa geçmeyi başardı.

Renault pilotları ilk hızlı turu orta lastiklerle attıktan sonra ikinci haklarında yumuşak lastiklere geçtiler ancak stratejik bir karar vererek yumuşak lastiklerle derecelerini iyileştirmediler. Daniel Ricciardo 11. sırada kalarak elendi ancak yarınki yarışa istediği lastikle başlama hakkını elde etti.

Williams pilotu George Russell, geçen hafta sonu olduğu gibi ancak bu sefer kuru zeminde 12. olarak iyi bir sonuç elde etti.

Hızlı turunda trafiğe denk gelen Red Bull pilotu Alex Albon 13. olarak elenirken onu Renault'dan Esteban Ocon ve ilk defa Q2'ye geçmeyi başaran Williams pilotu Nicholas Latifi takip ettiler.

2. seans dereceleri

1. Seans: Racing Point ilk iki, Alfa Romeo son 2 sırada!

Macaristan'daki sıralamaların ilk seansı kuru bir zeminde gerçekleşti. Yüzde 90 yağmur ihtimali olması nedeniyle pilotlar hemen piste çıkarak hızlı turlar atmaya başladılar.

Seansın son dakikalarında pist şartları beklenenden fazla iyileşti ve normalde piste çıkmayı düşünmeyen pilotlar dahi kendisini sağlama almak için piste çıktılar.

İlk seansta Racing Point pilotları Sergio Perez ve Lance Stroll 1 ve 2. olurken onları Mercedes'ten Lewis Hamilton ve McLaren'dan Carlos Sainz takip ettiler. Perez'in turu, geçen sene aynı seansta en hızlı isim olan Verstappen'in derecesinden 1.2 sn daha hızlıydı.

Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi 9. ve 15. sırada ikinci seansa geçmeyi başardılar.

İlk seansta elenen isimler AlphaTauri'den Daniil Kvyat'la Haas pilotları Kevin Magnussen ve Romain Grosjean, Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen oldular. Böylece 6 Ferrari motorlu araçtan 4'ü ilk seansta sıralamalara veda etmiş oldu. Bu arada Sainz ve Giovinazzi arasındaki engelleme olayının yarıştan sonra inceleneceği duyuruldu.

1. seans dereceleri