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Formula 1 / Macaristan GP / Sıralama turları raporu

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

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Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!
Ekleyen:
18 Tem 2020 14:02

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 3. yarışı olan Macaristan GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Seans öncesinde yağmur ihtimali % 90 olarak gösterilse de beklenen yağmur gelmedi ve sıralamalar kuru zeminde gerçekleştirildi.

Mercedes'in tamamen domine ettiği sıralamalarda pole pozisyonu 1:13.447 ile pist rekorunu kıran Lewis Hamilton'ın oldu. Hamilton böylece bu sene ikinci, kariyerindeki 90., Hungaroring'deki ise 7. pole pozisyonunu kazandı.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas, son turunda Hamilton ile farkı 0.107 sn'ye kadar düşürse de ikinci olmaktan kurtulamadı. Böylece Mercedes pilotları 1 ve 2. sıraları almış oldular.

 

Mercedes pilotlarının arkasında "Pempe Mercedes" olarak adlandırılan Racing Point'den Lance Stroll ve Sergio Perez yer aldılar. Racing Point pilotlarının dereceleri, pole pozisyonundan yaklaşık 1 sn geride kaldı.

Gridde ilk 2 çizgiyi Mercedes ve Racing Point kapatırken 3. çizgi Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'in oldu. Birbirine çok yakın olan Ferrari pilotlarının dereceleri pole pozisyonundan 1.3 sn daha yavaştı. Bu arada Ferrari bu sene ilk defa iki pilotuyla birden son seansa geçmeyi başardı.

Sezona büyük umutlarla başlayan ve aynı şekilde buraya büyük umutlarla gelen Red Bull, seansın hayal kırıklıklarından birisi oldu. Max Verstappen, pole pozisyonunun 1.4 sn gerisinde ancak 7. olabildi.

McLaren pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz 8 ve 9. olurken son seansa kalmayı başaran ancak güç ünitesi sorunu yaşayan Pierre Gasly piste çıkmadı ve 10. sırada sıralamaları tamamladı.

Yarış pazar günü Türkiye saati ile 16:10'da başlayacak.

Sıralama sonucu

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 1'13.447   214.734
2 Finland Valtteri Bottas 1'13.554 0.107 214.422
3 Canada Lance Stroll 1'14.377 0.930 212.049
4 Mexico Sergio Perez 1'14.545 1.098 211.571
5 Germany Sebastian Vettel 1'14.774 1.327 210.923
6 Monaco Charles Leclerc 1'14.817 1.370 210.802
7 Netherlands Max Verstappen 1'14.849 1.402 210.712
8 United Kingdom Lando Norris 1'14.966 1.519 210.383
9 Spain Carlos Sainz Jr. 1'15.027 1.580 210.212
10 France Pierre Gasly      
11 Australia Daniel Ricciardo 1'15.661 2.214 208.450
12 United Kingdom George Russell 1'15.698 2.251 208.348
13 Thailand Alexander Albon 1'15.715 2.268 208.302
14 France Esteban Ocon 1'15.742 2.295 208.227
15 Canada Nicholas Latifi 1'16.544 3.097 206.046
16 Denmark Kevin Magnussen 1'16.152 2.705 207.106
17 Russian Federation Daniil Kvyat 1'16.204 2.757 206.965
18 France Romain Grosjean 1'16.407 2.960 206.415
19 Italy Antonio Giovinazzi 1'16.506 3.059 206.148
20 Finland Kimi Raikkonen 1'16.614 3.167 205.857
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2. Seans: Mercedes 1-2, Albon elendi

Sıralamaların ikinci seansı da kapalı gökyüzü ancak kuru zeminde gerçekleşti. Mercedes, Racing Point ve Renault pilotları seansın başında orta lastiklerle en hızlı turlarını attılar ve Esteban Ocon haricinde diğer isimler 2. seansa geçebilecekleri zamanlar elde ettiler. 

2. seansın son haklarında Racing Point pilotları orta lastiklerle devam ederken diğer pilotlar yumuşak lastiklere geçtiler.

Seansın sonunda Lewis Hamilton 1:14.261'lik derecesiyle en hızlı isim olurken onu takım arkadaşı Valtteri Bottas takip etti. Mercedes pilotları son bölümde yumuşak lastiklere geçseler de derecelerini iyileştirmediler.

Max Verstappen son anda Charles Leclerc'i geçerek 3. olsa da Mercedes'in 0.7 sn gerisinde kaldı. 4 ve 6. sıralardaki Ferrari pilotlarını McLaren pilotu Lando Norris ayırırken Racing Point'ten Lance Stroll 7., takım arkadaşı Sergio Perez 9. oldu. İki pilot orta lastiklerle ikinci seansı geçmeyi başardılar. Böylece yarınki yarış kuru zeminde başlarsa Mercedes ve Racing Point pilotları yarışa orta lastiklerle başlama hakkını elde ettiler.

AlphaTauri ile seans boyunca motor sorunu yaşadığını söyleyen Pierre Gasly, buna rağmen 10. olarak son seansa geçmeyi başardı.

Renault pilotları ilk hızlı turu orta lastiklerle attıktan sonra ikinci haklarında yumuşak lastiklere geçtiler ancak stratejik bir karar vererek yumuşak lastiklerle derecelerini iyileştirmediler. Daniel Ricciardo 11. sırada kalarak elendi ancak yarınki yarışa istediği lastikle başlama hakkını elde etti.

Williams pilotu George Russell, geçen hafta sonu olduğu gibi ancak bu sefer kuru zeminde 12. olarak iyi bir sonuç elde etti.

Hızlı turunda trafiğe denk gelen Red Bull pilotu Alex Albon 13. olarak elenirken onu Renault'dan Esteban Ocon ve ilk defa Q2'ye geçmeyi başaran Williams pilotu Nicholas Latifi takip ettiler.

2. seans dereceleri

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 16 1'14.261     212.380
2 Finland Valtteri Bottas 14 1'14.530 0.269 0.269 211.614
3 Netherlands Max Verstappen 15 1'14.976 0.715 0.446 210.355
4 Monaco Charles Leclerc 14 1'15.006 0.745 0.030 210.271
5 United Kingdom Lando Norris 15 1'15.085 0.824 0.079 210.049
6 Germany Sebastian Vettel 14 1'15.131 0.870 0.046 209.921
7 Canada Lance Stroll 16 1'15.176 0.915 0.045 209.795
8 Spain Carlos Sainz Jr. 16 1'15.267 1.006 0.091 209.542
9 Mexico Sergio Perez 16 1'15.394 1.133 0.127 209.189
10 France Pierre Gasly 14 1'15.508 1.247 0.114 208.873
11 Australia Daniel Ricciardo 14 1'15.661 1.400 0.153 208.450
12 United Kingdom George Russell 14 1'15.698 1.437 0.037 208.348
13 Thailand Alexander Albon 16 1'15.715 1.454 0.017 208.302
14 France Esteban Ocon 14 1'15.742 1.481 0.027 208.227
15 Canada Nicholas Latifi 14 1'16.544 2.283 0.802 206.046
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1. Seans: Racing Point ilk iki, Alfa Romeo son 2 sırada!

Macaristan'daki sıralamaların ilk seansı kuru bir zeminde gerçekleşti. Yüzde 90 yağmur ihtimali olması nedeniyle pilotlar hemen piste çıkarak hızlı turlar atmaya başladılar.

Seansın son dakikalarında pist şartları beklenenden fazla iyileşti ve normalde piste çıkmayı düşünmeyen pilotlar dahi kendisini sağlama almak için piste çıktılar.

İlk seansta Racing Point pilotları Sergio Perez ve Lance Stroll 1 ve 2. olurken onları Mercedes'ten Lewis Hamilton ve McLaren'dan Carlos Sainz takip ettiler. Perez'in turu, geçen sene aynı seansta en hızlı isim olan Verstappen'in derecesinden 1.2 sn daha hızlıydı.

Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi 9. ve 15. sırada ikinci seansa geçmeyi başardılar.

İlk seansta elenen isimler AlphaTauri'den Daniil Kvyat'la Haas pilotları Kevin Magnussen ve Romain Grosjean, Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen oldular. Böylece 6 Ferrari motorlu araçtan 4'ü ilk seansta sıralamalara veda etmiş oldu. Bu arada Sainz ve Giovinazzi arasındaki engelleme olayının yarıştan sonra inceleneceği duyuruldu.

1. seans dereceleri

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Mexico Sergio Perez 8 1'14.681     211.186
2 Canada Lance Stroll 8 1'14.895 0.214 0.214 210.582
3 United Kingdom Lewis Hamilton 10 1'14.907 0.226 0.012 210.549
4 Spain Carlos Sainz Jr. 10 1'15.281 0.600 0.374 209.503
5 United Kingdom Lando Norris 9 1'15.444 0.763 0.163 209.050
6 Germany Sebastian Vettel 9 1'15.455 0.774 0.011 209.019
7 Finland Valtteri Bottas 8 1'15.474 0.793 0.019 208.967
8 Netherlands Max Verstappen 9 1'15.495 0.814 0.021 208.909
9 United Kingdom George Russell 9 1'15.585 0.904 0.090 208.660
10 France Esteban Ocon 8 1'15.719 1.038 0.134 208.291
11 Thailand Alexander Albon 10 1'15.722 1.041 0.003 208.282
12 France Pierre Gasly 9 1'15.767 1.086 0.045 208.159
13 Monaco Charles Leclerc 8 1'15.793 1.112 0.026 208.087
14 Australia Daniel Ricciardo 8 1'15.848 1.167 0.055 207.936
15 Canada Nicholas Latifi 9 1'16.105 1.424 0.257 207.234
16 Denmark Kevin Magnussen 9 1'16.152 1.471 0.047 207.106
17 Russian Federation Daniil Kvyat 9 1'16.204 1.523 0.052 206.965
18 France Romain Grosjean 8 1'16.407 1.726 0.203 206.415
19 Italy Antonio Giovinazzi 12 1'16.506 1.825 0.099 206.148
20 Finland Kimi Raikkonen 12 1'16.614 1.933 0.108 205.857
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Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
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Editör Abdullah Çelik

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