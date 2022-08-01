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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Macaristan GP: Pilot performans puanları

Macaristan GP'nin ardından Motorsport.com Global editörlerinin hafta sonunu baz alarak pilotlara verdikleri puanları sizler için derledik.

Ekleyen:
, Editör
Macaristan GP: Pilot performans puanları
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Not: Bu puanlamalar, Motorsport.com Türkiye editörlerine ait değildir. 

Puanlama, tüm hafta sonu baz alınarak yapılmıştır.

Max Verstappen, Red Bull Racing: 9 puan
Max Verstappen, Red Bull Racing: 9 puan
1/20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG: 9 puan
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG: 9 puan
2/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG: 8 puan
George Russell, Mercedes-AMG: 8 puan
3/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari: 8 puan
Carlos Sainz, Ferrari: 8 puan
4/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing: 7 puan
Sergio Perez, Red Bull Racing: 7 puan
5/20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Charles Leclerc, Ferrari: 8 puan
Charles Leclerc, Ferrari: 8 puan
6/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren: 8 puan
Lando Norris, McLaren: 8 puan
7/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine F1 Team: 7 puan
Fernando Alonso, Alpine F1 Team: 7 puan
8/20

Fotoğraf: Alpine

Esteban Ocon, Alpine: 7 puan
Esteban Ocon, Alpine: 7 puan
9/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin: 7 puan
Sebastian Vettel, Aston Martin: 7 puan
10/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin: 7 puan
Lance Stroll, Aston Martin: 7 puan
11/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri: 6 puan
Pierre Gasly, AlphaTauri: 6 puan
12/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo: 6 puan
Zhou Guanyu, Alfa Romeo: 6 puan
13/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas F1 Team: 6 puan
Mick Schumacher, Haas F1 Team: 6 puan
14/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren: 5 puan
Daniel Ricciardo, McLaren: 5 puan
15/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas: 5 puan
Kevin Magnussen, Haas: 5 puan
16/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alex Albon, Williams: 5 puan
Alex Albon, Williams: 5 puan
17/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams: 5 puan
Nicholas Latifi, Williams: 5 puan
18/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri: 4 puan
Yuki Tsunoda, AlphaTauri: 4 puan
19/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo: 7 puan
Valtteri Bottas, Alfa Romeo: 7 puan
20/20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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