Macaristan GP: Pilot performans puanları
Macaristan GP'nin ardından Motorsport.com Global editörlerinin hafta sonunu baz alarak pilotlara verdikleri puanları sizler için derledik.
Not: Bu puanlamalar, Motorsport.com Türkiye editörlerine ait değildir.
Puanlama, tüm hafta sonu baz alınarak yapılmıştır.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Alpine
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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