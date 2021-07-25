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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Macaristan GP organizatörü: "Sprint yarışı, normal sıralama turlarından daha iyi"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Macaristan Grand Prix organizatörü, geçen hafta sonu Silverstone'da düzenlenen başarılı sprint yarışı denemesi sonrası, gelecekte bu formatı deneme konusunda hevesli görünüyor.

Macaristan GP organizatörü: "Sprint yarışı, normal sıralama turlarından daha iyi"

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'sinde yarış gridi, normal sıralama turları ile değil, sprint yarışı ile belirlenmişti. Bu formatta sıralama turları cuma gününe alındı ve bu sıralama turları, cumartesi günkü 100 km'lik sprint yarışının gridini belirledi.

Cumartesi günü yapılan 100 km'lik yarışın ardından pazar günkü grid ortaya çıkarken, Max Verstappen o yarışta Lewis Hamilton'ı ilk virajda geçerek liderliği almayı başardı ve pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Macaristan Grand Prix'sinin organizatörü Ariane Frank, yeni formatı beğenmiş gibi görünüyor.

Hungaroring pistinin sprint yarışına olan ilgisi hakkında Motorsport.com'a konuşan Frank şunları söyledi: "Sprint yarışı kesinlikle seyirci sayısını artırmanın iyi bir yolu olabilir."

"Ne yazık ki bu yarışların nerede yapılacağı bizim kararımız değil. İlk önce Silverstone'da bunun ne manaya geldiğini görmüş olduk ve çok ilginç bulduğumu söylemeliyim. "

"Sebastian Vettel dışında herkes bu konuda olumlu görünüyordu."

"Bence spora biraz daha fazla heyecan katıyor. Kesinlikle pistte daha fazla savaşa mücadeleye yol açıyor ve bu da her zaman için iyi bir şeydir. Bu açıdan, sprint yarışı normal bir sıralama yarışından daha iyi."

Yaz arasından önceki son Formula 1 yarışı önümüzdeki hafta sonu Macaristan'da yapılacak.

Verstappen şampiyonluk için savaştığından ötürü bu yıl tribünlerde her zamankinden daha fazla Hollandalı bekleyip beklemediği sorulduğunda, "Bu, sürekli olarak üzerinde çalıştığımız bir şey."

"Gerçekten harika bir atmosfer yarattıkları için birçok Hollandalı fanı, turuncu giyinmiş olarak görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Her halükarda harika olacak çünkü güneş parlayacak, bira özgür olacak ve tekrar seyircilerle yarıştığımız için buradaki herkes mutlu olacak. Silverstone'da, insanların bu tür etkinliklere yeniden katılmayı ne kadar sevdiğini gördük."

“Silverstone'da büyük bir savaş vardı ve yıllardır böyle bir mücadeleye sahip değildik. Bu, Max ve Lewis'in Hungaroring'deki savaşını görmek için harika bir fırsat. Bu pistin kralı Lewis. Buradaki sekizinci galibiyetini istiyor ve Max'in karşılık vermeye hevesli olduğuna eminim."

"Pistte ve çevresinde yıllardır sahip olmadığımız harika bir atmosfer bekliyorum." cevabını verdi.

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