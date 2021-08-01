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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Macaristan Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak ve startta yanında takım arkadaşı Valtteri Bottas olacak.

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

1

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Mercedes)

3

  Max Verstappen
(Red Bull)

 



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

5

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

 



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

7

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

9

  Fernando Alonso
(Alpine)

 



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

11

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

13

  Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)

15

  Carlos Sainz
(Ferrari)

 



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

17

  George Russell
(Williams)

 



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

19

  Nikita Mazepin
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Mick Schumacher (C) +5
(Haas)
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