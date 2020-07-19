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Formula 1 / Macaristan GP / Sonuçlar

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

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Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Tem 2020 09:43

2020 Macaristan Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Valtteri Bottas olacak.

1

 Lewis Hamilton 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Valtteri Bottas

 

 

3

 

 Lance Stroll 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 Sergio Pérez

 

 

5

 Sebastian Vettel

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Monaco Charles Leclerc

 

7

 

 Max Verstappen


 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Lando Norris

 

 

9

 

 Carlos Sainz

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Pierre Gasly 

 

11

 

Australia Daniel Ricciardo

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 George Russell

 

 

13

 

Thailand Alexander Albon 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Esteban Ocon 

 

 

15

 Nicholas Latifi 



 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Kevin Magnussen 

 

 

17

 

 Daniil Kvyat



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 Romain Grosjean

 

 

19

 

Italy Antonio Giovinazzi

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 Kimi Räikkönen

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Hungaroring
Editör Fabien Gaillard

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