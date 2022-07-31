Macaristan GP öncesi: Yarış gridi
2022 Macaristan Grand Prix'sine George Russell ilk sıradan başlayacak ve yanında Carlos Sainz olacak.
|
1
|
George Russell
|
2
|
Carlos Sainz
|
3
|
Charles Leclerc
|
4
|
Lando Norris
|
5
|
Esteban Ocon
|
6
|
Fernando Alonso
|
7
|
Lewis Hamilton
|
8
|
Valtteri Bottas
|
9
|
Daniel Ricciardo
|
10
|
Max Verstappen
|
11
|
Sergio Pérez
|
12
|
Guanyu Zhou
|
13
|
Kevin Magnussen
|
14
|
Lance Stroll
|
15
|
Mick Schumacher
|
16
|
Yuki Tsunoda
|
17
|
Alexander Albon
|
18
|
Sebastian Vettel
|
19
|
Pierre Gasly
|
20
|
Nicholas Latifi
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