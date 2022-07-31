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Formula 1 / Macaristan GP Sonuçlar

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

2022 Macaristan Grand Prix'sine George Russell ilk sıradan başlayacak ve yanında Carlos Sainz olacak.

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Macaristan GP öncesi: Yarış gridi
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1

  George Russell
( Mercedes )



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Carlos Sainz
( Ferrari )

3

  Charles Leclerc
( Ferrari )



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Lando Norris
( McLaren )

5

  Esteban Ocon
( Alpine )



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Fernando Alonso
( Alpine )

7

  Lewis Hamilton
( Mercedes )



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
( Alfa Romeo )

9

  Daniel Ricciardo
( McLaren )



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Max Verstappen
( Red Bull )

11

  Sergio Pérez
( Red Bull )



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Guanyu Zhou
( Alfa Romeo )

13

  Kevin Magnussen
( Haas )



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Lance Stroll
( Aston Martin )

15

  Mick Schumacher
( Haas )



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
( AlphaTauri )

17

  Alexander Albon
( Williams )



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
( Aston Martin )

19

  Pierre Gasly
( AlphaTauri )



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
( Williams )

 

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