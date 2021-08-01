Macaristan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Sıralama turlarındaki gelişimlere bakıldığında, son bölümde en büyük gelişimi önceki seanstan 1.134 saniye daha iyi bir tur kaydeden Lewis Hamilton yaptı. Ancak İngiliz pilot, ikinci bölümde orta lastikle turlamıştı.

Ayrıca dört isim son bölümde, ikinci bölümdeki derecesini geçemedi. Max Verstappen Q2'de 1:15.620 yaparken, son bölümde bu dereceden 0.190 saniye yavaş kaldı.

Pierre Gasly 0.089 saniye yavaş kalırken, Lando Norris 0.104 saniye yavaş kaldı.

Son bölümde Esteban Ocon'a geçilen Fernando Alonso ise derecesini geliştiren Fransız pilotun aksine 0.174 yavaş kaldı.

Atılan turlar:

Poz. Sürücü Takım Q1 Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2) 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.424 1:16.553 (+0.129) 1:15.419 (-1.134) 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:16.569 1:16.702 (+0.133) 1:15.734 (-0.968) 3 Max Verstappen Red Bull 1:16.214 1:15.650 (-0.564) 1:15.840 (+0.190) 4 Sergio Perez Red Bull 1:17.233 1:16.443 (-0.790) 1:16.421 (-0.022) 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:16.874 1:16.394 (-0.480) 1:16.483 (+0.089) 6 Lando Norris McLaren 1:17.081 1:16.385 (-0.696) 1:16.489 (+0.104) 7 Charles Leclerc Ferrari 1:17.084 1:16.574 (-0.510) 1:16.496 (-0.078) 8 Esteban Ocon Alpine 1:17.367 1:16.766 (-0.601) 1:16.653 (-0.113) 9 Fernando Alonso Alpine 1:17.123 1:16.541 (-0.582) 1:16.715 (+0.174) 10 Sebastian Vettel Aston Martin 1:17.105 1:16.794 (-0.311) 1:16.750 (-0.044) 11 Daniel Ricciardo McLaren 1:17.664 1:16.871 (-0.793) 12 Lance Stroll Aston Martin 1:17.038 1:16.893 (-0.145) 13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:17.553 1:17.564 (+0.011) 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:17.776 1:17.583 (-0.193) 15 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:16.649 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:17.919 17 George Russell Williams 1:17.944 18 Nicholas Latifi Williams 1:18.036 19 Nikita Mazepin Haas 1:18.922

Hungaroring'de cumartesi günü tüm sektörlerde Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada yer aldı.

Hamilton ilk sektörde 27.355 yaparken, ikinci sektörde 26.702 yaptı ve son sektördeki en iyi zamanı 21.362 oldu.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör Lewis Hamilton 27.355 (1) 26.702 (1) 21.362 (1) Valtteri Bottas 27.369 (2) 26.882 (3) 21.369 (2) Max Verstappen 27.430 (3) 26.825 (2) 21.382 (3) Sergio Perez 27.604 (4) 27.290 (10) 21.456 (4) Pierre Gasly 27.681 (6) 27.070 (6) 21.540 (5) Lando Norris 27.667 (5) 26.980 (4) 21.724 (11) Charles Leclerc 27.697 (8) 27.028 (5) 21.655 (9) Esteban Ocon 27.800 (13) 27.129 (9) 21.622 (8) Fernando Alonso 27.746 (11) 27.103 (8) 21.601 (6) Sebastian Vettel 27.729 (10) 27.382 (12) 21.605 (7) Daniel Ricciardo 27.756 (12) 27.336 (11) 21.779 (12) Lance Stroll 27.703 (9) 27.430 (13) 21.685 (10) Kimi Raikkonen 27.830 (14) 27.597 (14) 22.056 (16) Antonio Giovinazzi 27.975 (15) 27.606 (15) 21.899 (14) Carlos Sainz Jnr 27.684 (7) 27.080 (7) 21.885 (13) Yuki Tsunoda 28.118 (17) 27.787 (17) 22.014 (15) George Russell 28.124 (18) 27.673 (16) 22.147 (17) Nicholas Latifi 27.976 (16) 27.845 (18) 22.166 (18) Nikita Mazepin 28.238 (19) 28.037 (19) 22.472 (19)

Hız ölçüm noktasında genel olarak Ferrari motorlu araçlar zirvede yer aldı.

Alfa Romeo Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, hız ölçüm noktasında 309.4 km/s hıza çıktı. Onu 0.3 km/s geriden takım arkadaşı Antonio Giovinazzi ve 2 km/s geriden Aston Martin Mercedes pilotu Lance Stroll takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Takım Motor Hız (kph/mph) Fark 1 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 309.4 (192.3) 2 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 309.1 (192.1) -0.3 3 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 307.4 (191.0) -2.0 4 Nikita Mazepin Haas Ferrari 307.2 (190.9) -2.2 5 Sergio Perez Red Bull Honda 306.6 (190.5) -2.8 6 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 305.3 (189.7) -4.1 7 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 305.2 (189.6) -4.2 8 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 304.3 (189.1) -5.1 9 Nicholas Latifi Williams Mercedes 304.3 (189.1) -5.1 10 Lando Norris McLaren Mercedes 304.2 (189.0) -5.2 11 George Russell Williams Mercedes 303.8 (188.8) -5.6 12 Max Verstappen Red Bull Honda 303.8 (188.8) -5.6 13 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 303.2 (188.4) -6.2 14 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 303.1 (188.3) -6.3 15 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 302.2 (187.8) -7.2 16 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 300.0 (186.4) -9.4 17 Fernando Alonso Alpine Renault 299.4 (186.0) -10.0 18 Esteban Ocon Alpine Renault 298.9 (185.7) -10.5 19 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 297.2 (184.7) -12.2

İlk bölümün en hızlı ismi 286.4 km/s ile Kimi Raikkonen olurken, ikinci bölümde Lewis Hamilton 256.4 m/s hıza çıktı. Son kısımda ise 263.4 km/s hızla Antonio Giovinazzi zirvede yer aldı.

En yüksek süratler:

1. Bölüm 2. Bölüm Start/Finiş Poz. Sürücü KM/S Sürücü KM/S Sürücü KM/S 1 K. Raikkonen 286.4 L. Hamilton 256.4 A. Giovinazzi 263.4 2 L. Hamilton 284.9 M. Verstappen 256.1 M. Verstappen 262.6 3 D. Ricciardo 284.0 V. Bottas 255.5 S. Perez 262.5 4 V. Bottas 283.3 L. Norris 255.3 G. Russell 262.2 5 A. Giovinazzi 283.3 D. Ricciardo 255.1 L. Norris 262.0 6 L. Norris 282.9 C. Leclerc 253.5 D. Ricciardo 261.8 7 C. Sainz 282.7 S. Vettel 253.4 V. Bottas 261.7 8 N. Mazepin 282.5 G. Russell 253.3 K. Raikkonen 261.6 9 C. Leclerc 282.4 P. Gasly 252.8 P. Gasly 261.3 10 S. Vettel 282.2 S. Perez 252.6 L. Stroll 261.1 11 M. Verstappen 282.1 L. Stroll 252.6 C. Leclerc 261.1 12 S. Perez 281.9 E. Ocon 252.6 L. Hamilton 260.6 13 L. Stroll 281.9 F. Alonso 252.1 S. Vettel 260.6 14 G. Russell 281.1 N. Latifi 250.8 F. Alonso 260.6 15 N. Latifi 281.1 K. Raikkonen 250.5 E. Ocon 260.1 16 P. Gasly 280.5 C. Sainz 250.0 C. Sainz 259.1 17 F. Alonso 278.9 A. Giovinazzi 249.3 N. Latifi 258.9 18 Y. Tsunoda 278.7 Y. Tsunoda 249.0 Y. Tsunoda 258.5 19 E. Ocon 278.1 N. Mazepin 244.5 N. Mazepin 257.5