Macaristan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Macaristan GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sıralama turlarındaki gelişimlere bakıldığında, son bölümde en büyük gelişimi önceki seanstan 1.134 saniye daha iyi bir tur kaydeden Lewis Hamilton yaptı. Ancak İngiliz pilot, ikinci bölümde orta lastikle turlamıştı.
Ayrıca dört isim son bölümde, ikinci bölümdeki derecesini geçemedi. Max Verstappen Q2'de 1:15.620 yaparken, son bölümde bu dereceden 0.190 saniye yavaş kaldı.
Pierre Gasly 0.089 saniye yavaş kalırken, Lando Norris 0.104 saniye yavaş kaldı.
Son bölümde Esteban Ocon'a geçilen Fernando Alonso ise derecesini geliştiren Fransız pilotun aksine 0.174 yavaş kaldı.
Atılan turlar:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Q1
|Q2 (vs Q1)
|Q3 (vs Q2)
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:16.424
|1:16.553 (+0.129)
|1:15.419 (-1.134)
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:16.569
|1:16.702 (+0.133)
|1:15.734 (-0.968)
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:16.214
|1:15.650 (-0.564)
|1:15.840 (+0.190)
|4
|Sergio Perez
|Red Bull
|1:17.233
|1:16.443 (-0.790)
|1:16.421 (-0.022)
|5
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1:16.874
|1:16.394 (-0.480)
|1:16.483 (+0.089)
|6
|Lando Norris
|McLaren
|1:17.081
|1:16.385 (-0.696)
|1:16.489 (+0.104)
|7
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:17.084
|1:16.574 (-0.510)
|1:16.496 (-0.078)
|8
|Esteban Ocon
|Alpine
|1:17.367
|1:16.766 (-0.601)
|1:16.653 (-0.113)
|9
|Fernando Alonso
|Alpine
|1:17.123
|1:16.541 (-0.582)
|1:16.715 (+0.174)
|10
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|1:17.105
|1:16.794 (-0.311)
|1:16.750 (-0.044)
|11
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1:17.664
|1:16.871 (-0.793)
|12
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:17.038
|1:16.893 (-0.145)
|13
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|1:17.553
|1:17.564 (+0.011)
|14
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1:17.776
|1:17.583 (-0.193)
|15
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1:16.649
|16
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:17.919
|17
|George Russell
|Williams
|1:17.944
|18
|Nicholas Latifi
|Williams
|1:18.036
|19
|Nikita Mazepin
|Haas
|1:18.922
Hungaroring'de cumartesi günü tüm sektörlerde Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada yer aldı.
Hamilton ilk sektörde 27.355 yaparken, ikinci sektörde 26.702 yaptı ve son sektördeki en iyi zamanı 21.362 oldu.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Lewis Hamilton
|27.355 (1)
|26.702 (1)
|21.362 (1)
|Valtteri Bottas
|27.369 (2)
|26.882 (3)
|21.369 (2)
|Max Verstappen
|27.430 (3)
|26.825 (2)
|21.382 (3)
|Sergio Perez
|27.604 (4)
|27.290 (10)
|21.456 (4)
|Pierre Gasly
|27.681 (6)
|27.070 (6)
|21.540 (5)
|Lando Norris
|27.667 (5)
|26.980 (4)
|21.724 (11)
|Charles Leclerc
|27.697 (8)
|27.028 (5)
|21.655 (9)
|Esteban Ocon
|27.800 (13)
|27.129 (9)
|21.622 (8)
|Fernando Alonso
|27.746 (11)
|27.103 (8)
|21.601 (6)
|Sebastian Vettel
|27.729 (10)
|27.382 (12)
|21.605 (7)
|Daniel Ricciardo
|27.756 (12)
|27.336 (11)
|21.779 (12)
|Lance Stroll
|27.703 (9)
|27.430 (13)
|21.685 (10)
|Kimi Raikkonen
|27.830 (14)
|27.597 (14)
|22.056 (16)
|Antonio Giovinazzi
|27.975 (15)
|27.606 (15)
|21.899 (14)
|Carlos Sainz Jnr
|27.684 (7)
|27.080 (7)
|21.885 (13)
|Yuki Tsunoda
|28.118 (17)
|27.787 (17)
|22.014 (15)
|George Russell
|28.124 (18)
|27.673 (16)
|22.147 (17)
|Nicholas Latifi
|27.976 (16)
|27.845 (18)
|22.166 (18)
|Nikita Mazepin
|28.238 (19)
|28.037 (19)
|22.472 (19)
Hız ölçüm noktasında genel olarak Ferrari motorlu araçlar zirvede yer aldı.
Alfa Romeo Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, hız ölçüm noktasında 309.4 km/s hıza çıktı. Onu 0.3 km/s geriden takım arkadaşı Antonio Giovinazzi ve 2 km/s geriden Aston Martin Mercedes pilotu Lance Stroll takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Motor
|Hız (kph/mph)
|Fark
|1
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|309.4 (192.3)
|2
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|309.1 (192.1)
|-0.3
|3
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|307.4 (191.0)
|-2.0
|4
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|307.2 (190.9)
|-2.2
|5
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|306.6 (190.5)
|-2.8
|6
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|305.3 (189.7)
|-4.1
|7
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|305.2 (189.6)
|-4.2
|8
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|304.3 (189.1)
|-5.1
|9
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|304.3 (189.1)
|-5.1
|10
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|304.2 (189.0)
|-5.2
|11
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|303.8 (188.8)
|-5.6
|12
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|303.8 (188.8)
|-5.6
|13
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|303.2 (188.4)
|-6.2
|14
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|303.1 (188.3)
|-6.3
|15
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|302.2 (187.8)
|-7.2
|16
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|300.0 (186.4)
|-9.4
|17
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|299.4 (186.0)
|-10.0
|18
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|298.9 (185.7)
|-10.5
|19
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|297.2 (184.7)
|-12.2
İlk bölümün en hızlı ismi 286.4 km/s ile Kimi Raikkonen olurken, ikinci bölümde Lewis Hamilton 256.4 m/s hıza çıktı. Son kısımda ise 263.4 km/s hızla Antonio Giovinazzi zirvede yer aldı.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz.
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|1
|K. Raikkonen
|286.4
|L. Hamilton
|256.4
|A. Giovinazzi
|263.4
|2
|L. Hamilton
|284.9
|M. Verstappen
|256.1
|M. Verstappen
|262.6
|3
|D. Ricciardo
|284.0
|V. Bottas
|255.5
|S. Perez
|262.5
|4
|V. Bottas
|283.3
|L. Norris
|255.3
|G. Russell
|262.2
|5
|A. Giovinazzi
|283.3
|D. Ricciardo
|255.1
|L. Norris
|262.0
|6
|L. Norris
|282.9
|C. Leclerc
|253.5
|D. Ricciardo
|261.8
|7
|C. Sainz
|282.7
|S. Vettel
|253.4
|V. Bottas
|261.7
|8
|N. Mazepin
|282.5
|G. Russell
|253.3
|K. Raikkonen
|261.6
|9
|C. Leclerc
|282.4
|P. Gasly
|252.8
|P. Gasly
|261.3
|10
|S. Vettel
|282.2
|S. Perez
|252.6
|L. Stroll
|261.1
|11
|M. Verstappen
|282.1
|L. Stroll
|252.6
|C. Leclerc
|261.1
|12
|S. Perez
|281.9
|E. Ocon
|252.6
|L. Hamilton
|260.6
|13
|L. Stroll
|281.9
|F. Alonso
|252.1
|S. Vettel
|260.6
|14
|G. Russell
|281.1
|N. Latifi
|250.8
|F. Alonso
|260.6
|15
|N. Latifi
|281.1
|K. Raikkonen
|250.5
|E. Ocon
|260.1
|16
|P. Gasly
|280.5
|C. Sainz
|250.0
|C. Sainz
|259.1
|17
|F. Alonso
|278.9
|A. Giovinazzi
|249.3
|N. Latifi
|258.9
|18
|Y. Tsunoda
|278.7
|Y. Tsunoda
|249.0
|Y. Tsunoda
|258.5
|19
|E. Ocon
|278.1
|N. Mazepin
|244.5
|N. Mazepin
|257.5