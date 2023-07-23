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Macaristan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

FIA, Macaristan GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Sıralama turlarının son bölümünde en büyük gelişimi 0.935 saniye daha iyi bir tur çıkaran Max Verstappen kaydetti.

En az gelişimi ise 0.466 saniye ile Nico Hulkenberg kaydetti.

Atılan turlar:

Poz. No Sürücü Takım Q1 Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2)
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.577 1:17.427 (-1.150s) 1:16.609 (-0.818s)
2 1 Max Verstappen Red Bull 1:18.318 1:17.547 (-0.771s) 1:16.612 (-0.935s)
3 4 Lando Norris McLaren 1:18.697 1:17.328 (-1.369s) 1:16.694 (-0.634s)
4 81 Oscar Piastri McLaren 1:18.464 1:17.571 (-0.893s) 1:16.905 (-0.666s)
5 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:18.143 1:17.700 (-0.443s) 1:16.971 (-0.729s)
6 16 Charles Leclerc Ferrari 1:18.440 1:17.580 (-0.860s) 1:16.992 (-0.588s)
7 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:18.775 1:17.563 (-1.212s) 1:17.034 (-0.529s)
8 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:18.580 1:17.701 (-0.879s) 1:17.035 (-0.666s)
9 11 Sergio Perez Red Bull 1:18.360 1:17.675 (-0.685s) 1:17.045 (-0.630s)
10 27 Nico Hulkenberg Haas 1:18.695 1:17.652 (-1.043s) 1:17.186 (-0.466s)
11 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1:18.393 1:17.703 (-0.690s) +0.002s
12 31 Esteban Ocon Alpine 1:18.854 1:17.841 (-1.013s) +0.140s
13 3 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:18.906 1:18.002 (-0.904s) +0.301s
14 18 Lance Stroll Aston Martin 1:18.782 1:18.144 (-0.638s) +0.443s
15 10 Pierre Gasly Alpine 1:18.743 1:18.217 (-0.526s) +0.516s
16 23 Alexander Albon Williams 1:18.917 +0.011s  
17 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:18.919 +0.013s  
18 63 George Russell Mercedes 1:19.027 +0.121s  
19 20 Kevin Magnussen Haas 1:19.206 +0.300s  
20 2 Logan Sargeant Williams 1:19.248 +0.342s

 

Macaristan sıralama turlarında ilk ve üçüncü sektörün en hızlı ismi Max Verstappen olurken, ikinci sektörde Oscar Piastri zirvede yer aldı.

Sektör zamanları:

Poz. No Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör İdeal tur İdeal turuyla fark
1 1 Max Verstappen 27.782 (1) 27.044 (2) 21.547 (1) 1’16.373 0.239
2 44 Lewis Hamilton 27.817 (2) 27.124 (4) 21.629 (2) 1’16.570 0.039
3 4 Lando Norris 27.878 (5) 27.123 (3) 21.693 (3) 1’16.694
4 81 Oscar Piastri 27.909 (6) 27.033 (1) 21.818 (9) 1’16.760 0.145
5 14 Fernando Alonso 27.921 (7) 27.279 (7) 21.733 (5) 1’16.933 0.102
6 16 Charles Leclerc 27.863 (4) 27.278 (6) 21.814 (8) 1’16.955 0.037
7 11 Sergio Perez 27.947 (9) 27.289 (8) 21.728 (4) 1’16.964 0.081
8 24 Zhou Guanyu 27.858 (3) 27.276 (5) 21.837 (10) 1’16.971
9 77 Valtteri Bottas 27.929 (8) 27.305 (9) 21.762 (7) 1’16.996 0.038
10 27 Nico Hulkenberg 27.947 (9) 27.455 (10) 21.753 (6) 1’17.155 0.031
11 55 Carlos Sainz Jnr 28.084 (12) 27.697 (12) 21.922 (12) 1’17.703
12 31 Esteban Ocon 28.036 (11) 27.72 (13) 22.021 (14) 1’17.777 0.064
13 18 Lance Stroll 28.293 (15) 27.618 (11) 21.899 (11) 1’17.810 0.334
14 3 Daniel Ricciardo 28.163 (13) 27.861 (15) 21.96 (13) 1’17.984 0.018
15 10 Pierre Gasly 28.176 (14) 27.837 (14) 22.032 (15) 1’18.045 0.172
16 22 Yuki Tsunoda 28.424 (19) 28.186 (19) 22.176 (16) 1’18.786 0.133
17 63 George Russell 28.483 (20) 28.088 (17) 22.219 (17) 1’18.790 0.237
18 23 Alexander Albon 28.395 (17) 27.989 (16) 22.408 (19) 1’18.792 0.125
19 2 Logan Sargeant 28.407 (18) 28.141 (18) 22.493 (20) 1’19.041 0.207
20 20 Kevin Magnussen 28.353 (16) 28.488 (20) 22.365 (18) 1’19.206

 

Hız ölçüm noktasında zirvede Haas pilotu Kevin Magnussen zirvede yer aldı.

Magnussen, hız ölçüm noktasında 308.7 km/s hıza çıktı. Onu 0.7 km/s geriden McLaren pilotu Oscar Piastri takip etti.

Hız ölçüm noktası:

Poz. No Sürücü Araç Motor Model Hız kmh (mph)
1 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari VF-23 308.7 (191.8)
2 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL60 308.0 (191.4)
3 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari SF-23 307.3 (190.9)
4 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari VF-23 306.6 (190.5)
5 14 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes AMR23 306.6 (190.5)
6 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR23 306.0 (190.1)
7 11 Sergio Perez Red Bull Honda RBPT RB19 305.9 (190.1)
8 2 Logan Sargeant Williams Mercedes FW45 305.8 (190.0)
9 16 Charles Leclerc Ferrari Ferrari SF-23 305.7 (190.0)
10 23 Alexander Albon Williams Mercedes FW45 305.3 (189.7)
11 31 Esteban Ocon Alpine Renault A523 305.3 (189.7)
12 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari C43 305.0 (189.5)
13 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes W14 304.9 (189.5)
14 1 Max Verstappen Red Bull Honda RBPT RB19 304.9 (189.5)
15 10 Pierre Gasly Alpine Renault A523 304.6 (189.3)
16 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari C43 304.3 (189.1)
17 4 Lando Norris McLaren Mercedes MCL60 303.7 (188.7)
18 63 George Russell Mercedes Mercedes W14 303.3 (188.5)
19 3 Daniel Ricciardo AlphaTauri Honda RBPT AT04 299.7 (186.2)
20 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT AT04 299.0 (185.8)

 

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Macaristan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

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