Macaristan GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Macaristan GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sıralama turlarının son bölümünde en büyük gelişimi 0.935 saniye daha iyi bir tur çıkaran Max Verstappen kaydetti.
En az gelişimi ise 0.466 saniye ile Nico Hulkenberg kaydetti.
Atılan turlar:
|Poz.
|No
|Sürücü
|Takım
|Q1
|Q2 (vs Q1)
|Q3 (vs Q2)
|1
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:18.577
|1:17.427 (-1.150s)
|1:16.609 (-0.818s)
|2
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:18.318
|1:17.547 (-0.771s)
|1:16.612 (-0.935s)
|3
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:18.697
|1:17.328 (-1.369s)
|1:16.694 (-0.634s)
|4
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:18.464
|1:17.571 (-0.893s)
|1:16.905 (-0.666s)
|5
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|1:18.143
|1:17.700 (-0.443s)
|1:16.971 (-0.729s)
|6
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:18.440
|1:17.580 (-0.860s)
|1:16.992 (-0.588s)
|7
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|1:18.775
|1:17.563 (-1.212s)
|1:17.034 (-0.529s)
|8
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:18.580
|1:17.701 (-0.879s)
|1:17.035 (-0.666s)
|9
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|1:18.360
|1:17.675 (-0.685s)
|1:17.045 (-0.630s)
|10
|27
|Nico Hulkenberg
|Haas
|1:18.695
|1:17.652 (-1.043s)
|1:17.186 (-0.466s)
|11
|55
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|1:18.393
|1:17.703 (-0.690s)
|+0.002s
|12
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|1:18.854
|1:17.841 (-1.013s)
|+0.140s
|13
|3
|Daniel Ricciardo
|AlphaTauri
|1:18.906
|1:18.002 (-0.904s)
|+0.301s
|14
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:18.782
|1:18.144 (-0.638s)
|+0.443s
|15
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:18.743
|1:18.217 (-0.526s)
|+0.516s
|16
|23
|Alexander Albon
|Williams
|1:18.917
|+0.011s
|17
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:18.919
|+0.013s
|18
|63
|George Russell
|Mercedes
|1:19.027
|+0.121s
|19
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|1:19.206
|+0.300s
|20
|2
|Logan Sargeant
|Williams
|1:19.248
|+0.342s
Macaristan sıralama turlarında ilk ve üçüncü sektörün en hızlı ismi Max Verstappen olurken, ikinci sektörde Oscar Piastri zirvede yer aldı.
Sektör zamanları:
|Poz.
|No
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|İdeal tur
|İdeal turuyla fark
|1
|1
|Max Verstappen
|27.782 (1)
|27.044 (2)
|21.547 (1)
|1’16.373
|0.239
|2
|44
|Lewis Hamilton
|27.817 (2)
|27.124 (4)
|21.629 (2)
|1’16.570
|0.039
|3
|4
|Lando Norris
|27.878 (5)
|27.123 (3)
|21.693 (3)
|1’16.694
|–
|4
|81
|Oscar Piastri
|27.909 (6)
|27.033 (1)
|21.818 (9)
|1’16.760
|0.145
|5
|14
|Fernando Alonso
|27.921 (7)
|27.279 (7)
|21.733 (5)
|1’16.933
|0.102
|6
|16
|Charles Leclerc
|27.863 (4)
|27.278 (6)
|21.814 (8)
|1’16.955
|0.037
|7
|11
|Sergio Perez
|27.947 (9)
|27.289 (8)
|21.728 (4)
|1’16.964
|0.081
|8
|24
|Zhou Guanyu
|27.858 (3)
|27.276 (5)
|21.837 (10)
|1’16.971
|–
|9
|77
|Valtteri Bottas
|27.929 (8)
|27.305 (9)
|21.762 (7)
|1’16.996
|0.038
|10
|27
|Nico Hulkenberg
|27.947 (9)
|27.455 (10)
|21.753 (6)
|1’17.155
|0.031
|11
|55
|Carlos Sainz Jnr
|28.084 (12)
|27.697 (12)
|21.922 (12)
|1’17.703
|–
|12
|31
|Esteban Ocon
|28.036 (11)
|27.72 (13)
|22.021 (14)
|1’17.777
|0.064
|13
|18
|Lance Stroll
|28.293 (15)
|27.618 (11)
|21.899 (11)
|1’17.810
|0.334
|14
|3
|Daniel Ricciardo
|28.163 (13)
|27.861 (15)
|21.96 (13)
|1’17.984
|0.018
|15
|10
|Pierre Gasly
|28.176 (14)
|27.837 (14)
|22.032 (15)
|1’18.045
|0.172
|16
|22
|Yuki Tsunoda
|28.424 (19)
|28.186 (19)
|22.176 (16)
|1’18.786
|0.133
|17
|63
|George Russell
|28.483 (20)
|28.088 (17)
|22.219 (17)
|1’18.790
|0.237
|18
|23
|Alexander Albon
|28.395 (17)
|27.989 (16)
|22.408 (19)
|1’18.792
|0.125
|19
|2
|Logan Sargeant
|28.407 (18)
|28.141 (18)
|22.493 (20)
|1’19.041
|0.207
|20
|20
|Kevin Magnussen
|28.353 (16)
|28.488 (20)
|22.365 (18)
|1’19.206
|–
Hız ölçüm noktasında zirvede Haas pilotu Kevin Magnussen zirvede yer aldı.
Magnussen, hız ölçüm noktasında 308.7 km/s hıza çıktı. Onu 0.7 km/s geriden McLaren pilotu Oscar Piastri takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|No
|Sürücü
|Araç
|Motor
|Model
|Hız kmh (mph)
|1
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|VF-23
|308.7 (191.8)
|2
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|Mercedes
|MCL60
|308.0 (191.4)
|3
|55
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|SF-23
|307.3 (190.9)
|4
|27
|Nico Hulkenberg
|Haas
|Ferrari
|VF-23
|306.6 (190.5)
|5
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR23
|306.6 (190.5)
|6
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR23
|306.0 (190.1)
|7
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda RBPT
|RB19
|305.9 (190.1)
|8
|2
|Logan Sargeant
|Williams
|Mercedes
|FW45
|305.8 (190.0)
|9
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|SF-23
|305.7 (190.0)
|10
|23
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|FW45
|305.3 (189.7)
|11
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|A523
|305.3 (189.7)
|12
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C43
|305.0 (189.5)
|13
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|W14
|304.9 (189.5)
|14
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda RBPT
|RB19
|304.9 (189.5)
|15
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|Renault
|A523
|304.6 (189.3)
|16
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C43
|304.3 (189.1)
|17
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|MCL60
|303.7 (188.7)
|18
|63
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|W14
|303.3 (188.5)
|19
|3
|Daniel Ricciardo
|AlphaTauri
|Honda RBPT
|AT04
|299.7 (186.2)
|20
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda RBPT
|AT04
|299.0 (185.8)
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