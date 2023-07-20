Macaristan GP öncesi: Red Bull'un büyük güncellemesi, McLaren'ın testi, Aston Martin ümitli, Ferrari zorlanabilir

Formula 1'de sezonun 12. ayağı Macaristan'ın Hungaroring Pisti. Biz F1 severler arasında "Bariyersiz Monako" olarak da bilinen Hungaroring virajlar tarafından domine edilen bir pist yapısına sahip. Bundan ötürü genellikle maksimum kanat açıları ile yarışılıyor. Bu da aerodinamik verimliliği ve saf motor gücünü daha da önemli kılıyor.

Yıllar boyunca Monako ile karşılaştırılan ve benzetilen Hungaroring, 2017'den itibaren araçların yere basma gücünün artmasıyla "yavaş hızlı" bir pistten "orta hızlı" bir piste doğru geçiş yaptı diyebiliriz.

Özellikle de pistin orta bölümündeki virajların apeks hızları, 2017'den itibaren çok arttı. Pistin orta bölgesi hızlı olsa da elbette yavaş virajlar da bulunmaya devam ediyor. Birinci viraj, 6 ve 7. virajlardan oluşan şikan, 12. viraj ve 13. viraj hâlâ nispeten yavaş alınıyorlar.

Bahsettiğimiz gibi pist artık "orta hıza" doğru kaysa da araç ayarları Monako'dakilere oldukça benzer olacaktır.

Geçişin zor olduğu bu pistte 2 düzlükte DRS kullanılabiliyor, 4. viraja doğru çıkılan yokuşta ise saf motor gücü çok önemli oluyor.

Hungaroring, genellikle sıkıcı bir pist olarak anılsa da bu hafta sonu öncesinde konuşulacak pek çok gündem maddesi mevcut. Gelin bunlara birlikte bakalım.

McLaren güncelleme paketinin son parçalarını Macaristan'a getiriyor, Hungaroring sorun yaratabilir mi?

Macaristan'da F1 padoğunun en çok dikkat edeceği şeylerden biri McLaren'ın göstereceği performans olacak diyebiliriz zira Hungaroring, MCL60'ın piste özel performans gösterip göstermediğini anlamak adına önemli bir test.

McLaren'ın Avusturya'da başlayan güncelleme paketi ile gösterdiği gelişim gerçekten uzun yıllardır görmediğimiz seviyede gibi duruyor. Uzun süredir bir güncelleme paketinin tur zamanı açısından bu kadar büyük bir etki yarattığını görmemiştik.

Yeni güncellemelerle birlikte aracın hızlı viraj performansı seviye atladı ve MCL60, Silverstone'da hızlı virajlarda neredeyse Red Bull seviyesindeydi.

Aracın ayar aralığı genişledi ve özellikle de 2022'de McLaren'ın başını çok ağrıtan sürüklenme sorunu konusunda gelişim kaydedildi.

Tüm bunlara rağmen henüz bu paketin McLaren'ı gerçekten ilk 3'e sokup sokmadığı konusunda %100 emin değiliz.

Peter Prodromou'nun ekibinin önderliğinde geliştirilen ilk güncelleme paketi ile gelişim sağlandığı bariz ama hem Avusturya'da hem de Silverstone'da McLaren'a yardımcı olan faktörler mevcuttu: Hızlı pist yapıları ve soğuk hava.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Avusturya ve Silverstone'daki hızlı pist yapısı McLaren'a oldukça uygundu ve aracın öne çıkabileceği tarzda virajlar mevcuttu, yavaş hızlı virajlar ise minimum seviyedeydi. Bu durum, MCL60'ın en büyük zaafı olan yavaş viraj performansını gölgeledi.

Ayrıca, Silverstone'daki soğuk hava ve asfalt da McLaren'a oldukça yardımcı oldu. MCL60 her zaman soğuk havada canlanan bir araçtı çünkü lastiklerini çok çabuk ısıtabiliyor.

Barselona'daki soğuk sıralama seansında ve Avusturya'da da gördük ki MCL60, soğuk koşulları daha çok seven bir araç ve Britanya'da da bu koşullarda lastiklerini diğer takımlara kıyasla daha hızlı ısıtmayı ve optimum çalışma aralığına sokmayı başardı.

Yani pist yapısı ve hava koşulları McLaren'a son 2 hafta sonunda kesinlikle yardımcı oldu. Şimdi ise takvimdeki yavaş-orta hızlı pistlerden olan Hungaroring'e geliyoruz.

Bariyersiz Monako olarak bilinen bu pist, sıcak havanın da etkili olması durumunda McLaren için gerçekten bir test olacak.

Çünkü McLaren'ın en büyük iki zayıflığı olan yavaş virajlar ve sıcak havadaki performans hususlarında güncellenmiş aracın neler yapabileceğini göreceğiz.

Ayrıca bu hafta sonu Avusturya'da başlayan güncelleme paketi tamamlanmış olacak. Bildiğiniz gibi Avusturya'da araç baştan aşağı yenilendi: Radyatör girişleri, sidepodlar, motor kapağı ve taban bölümlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Bunlar güncelleme paketinin sadece %50'siydi. İngiltere'de yeni ön kanatla beraber %25'lik kesim getirildi ve son %25'lik kısım da bu hafta sonu Hungaroring'e geliyor.

McLaren'ın, güncellenmiş araçla birlikte her pistte hızlı olabileceğini kanıtlaması gerekecek. Lando Norris ise Hungaroring'in araca uymaması konusunda biraz da olsa telaşlı.

Konu hakkında konuşan Norris, "Hungaroring'in aracımıza uymaması hakkında yorumlardan biraz da olsa korkuyorum. Son 2 yarışta gösterdiğimiz tempoyu korumak istiyoruz." dedi.

Takım patronu Andrea Stella da benzer yorumlarda bulundu ve şunları söyledi: "Budapeşte, Silverstone'dan çok farklı bir pist."

"Orada çok sayıda yavaş viraj var. Güncellenmiş MCL60 için yeni bir test olacak. Ayaklarımız yere sağlam basıyor, orada verimli bir hafta sonu geçirmeyi umuyoruz".

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull'da sezonun 2. büyük güncellemesi büyük güncelleme, Alpine'de küçük güncelleme olacak

Sezonun açık ara en hızlısı olan Red Bull, Bakü'deki büyük güncelleme paketinin ardından sezonun 2. paketini Hungaroring'e getiriyor.

Red Bull bu sezonki araçta en çok ön kanada odaklanmış durumda ve ön kanadın gelişim programı kapsamında Macaristan'da da değişmesi bekleniyor. Taban ve difüzör bölgelerinde de güncellemeler olacak, sidepod'da da gözle görülür değişimler göreceğiz.

Hafta sonuna favori olarak giren takımın şampiyon pilotu Max Verstappen de bu hafta sonu araca güncellemeler geleceğini doğruladı.

Diğer takımlarda da ufak güncellemeler mevcut, mesela Alpine ön kanadında ufak bir değişime gidecek. Fransız ekip, tabanın değişeceği büyük güncelleme paketini ise Spa'ya getirecek.

Alpine'in bu güncellemesinin ardından muhtemelen bu yıl daha kolay kolay büyük güncelleme paketi göremeyeceğiz zira herkes önümüzdeki yılın aracına odaklanmış durumda.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari, yüksek arka kanat açısı ile yarışınca ön tarafı kaybediyor

Ferrari'yi zor bir hafta sonu bekliyor diyebiliriz çünkü SF-23 yüksek kanat açıları ile yarışınca ön tarafı kontrol etmek zorlaşıyor. Özellikle de Monako'da gördük ki arka kanattaki kanat açısı artıkça ön taraf dengesizleşti ve aracın zayıf noktaları ortaya çıktı.

Aynı sorunun bu hafta sonu da yaşanmaması için ön tarafta bazı ufak değişiklikler olacağı öne sürülüyor.

Yine de Ferrari'yi zor bir hafta sonu bekliyor olabilir, özellikle de Aston Martin ile Mercedes'in güçlü olacağını düşünürsek podyum olasılığı düşük.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Erik Junius

Podyum mücadelesi Aston Martin ile Mercedes arasında olabilir

Avusturya ve Silverstone'da tempo olarak ilk 5'ten uzaklaşan Aston Martin, Hungaroring'de tempo anlamında daha iyi olacaktır zira pisti yapısı AMR23'e oldukça uygun. En azından Kanada güncellemesinden önce öyleydi ancak Kanada güncellemesiyle birlikte durum biraz değişti.

Aston Martin, Ferrari'nin yaşadığını yaşadı: Araçtan sürüklenme kaybetmeye çalışırken denge bozuldu ve çok viraj performansı kaybedildi.

Kimse, viraj performansından fazla taviz vermeden Red Bull kadar az sürüklenmeye sahip olamıyor. RB19'un gerçekten inanılmaz bir aerodinamik verimliliği var.

Konumuza dönecek olursak, Aston Martin, Kanada'ya getirdiği güncellemelerle birlikte orta ve hızlı virajlarda performans kaybetti. Hungaroring'in onlara son 2 pistten daha çok uyacağı bariz. Hungaroring'de de yavaş bir AMR23 görürsek, Aston Martin kampında alarm sesleri duyulmaya başlanacaktır.

Mercedes'in güncellenen W14B'si ise Hungaroring'de bulunan tarz virajlarda gayet güçlü olabilir. Dolayısıyla Red Bull'un arkasında podyumu tamamlayacak takım olma mücadelesi bu hafta sonu Mercedes ile Aston Martin arasında geçebilir.