Macaristan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.

Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Perez, Fernando Alonso ve Charles Leclerc'in elinde sadece bir set kullanılmamış sert lastik mevcut.

Lando Norris bir set sert ve bir set orta hamura sahipken, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin elinde iki set yeni sert hamur var.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji çift pit stop olacak.

Buna göre yarışa orta hamurla başlayıp 17ila 24. turlar arasında sert lastiğe geçmek ve 42 ila 48. turlar arasında başka bir sert hamur takıp finiş görmek gerekiyor.

Ayrıca sürücüler, yarışa orta hamurla başlayıp 18 ila 25. turlar arasında sert lastiğe geçebilir ve 45 ila 52. turlar arasında yeni bir orta hamurla finiş görebilir.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (С3) Orta (C4) Yumuşak (C5) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 1. M. Verstappen Red Bull 1 2 - 2 - 2 11. S. Perez Red Bull 1 2 - 2 - 2 16. C. Leclerc Ferrari 1 2 - 2 - 2 55. C. Sainz Ferrari 1 2 - 2 2 - 63. G. Russell Mercedes 1 2 2 - 2 - 44. L. Hamilton Mercedes 1 2 - 2 - 2 31. E. Ocon Alpine - 3 - 2 2 - 10. P. Gasly Alpine - 3 - 2 2 - 4. L. Norris McLaren 1 2 1 1 - 2 81. O. Piastri McLaren 2 2 - 2 - 2 77. V. Bottas Alfa Romeo - 3 - 2 - 2 24. G. Zhou Alfa Romeo - 3 - 2 - 2 18. L. Stroll Aston Martin - 3 - 2 2 - 14. F. Alonso Aston Martin 1 2 - 2 - 2 20. K. Magnussen Haas - 2 2 - 2 1 27. N. Hülkenberg Haas - 2 - 2 - 3 3. D. Ricciardo AlphaTauri - 3 - 2 2 - 22. Y. Tsunoda AlphaTauri - 3 2 - 2 - 2. L. Sargeant Williams 1 2 2 1 1 - 23. A. Albon Williams 1 2 2 1 1 -