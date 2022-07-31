Macaristan GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Hungaroring'de gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.
Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.
Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından Mercedes ve Ferrari pilotlarına ek olarak Max Verstappen'in elinde bir set sert ve iki set orta hamur bulunuyor.
McLaren ve Alpine pilotlarına ek olarak Valtteri Bottas'ın elinde ise bir set sert, bir set de orta hamur var.
Son bölüme kalmayı başaramayan Sergio Perez'de ise bir set sert, iki set orta ve bir set yumuşak lastik bulunuyor.
Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz..
Pirelli, yarış için en hızlı stratejinin çift pit stop olduğunu da açıkladı.
En hızlı strateji yarışa yumuşak lastikle başlayıp 16 ila 21. turlar arasında pite girip orta hamur takmak ve sonrasında 42 ila 48. turlar arası bir başka orta hamur takıp finiş görmek olacak.
İkinci en hızlı strateji yarışa orta hamurla başlamak ve 26 ila 34. turla arası pite girip, sert hamurla finiş görmek olacak.
Ayrıca yarışa yumuşak lastikle başlayan 21 ila 28. turlar arasında pite girip sert lastikle finiş görebilirler.
Hızlı olacağı düşünülen son strateji, yarışa orta hamurla başlayıp 20 ila 25. turla arasında pite girip sert hamur takmak ve ardından 48 ila 55. turlar arasında yumuşak lastiğe geçip finiş görmek olacak.
Pilotların ellerindeki lastikler:
|Pilot
|Takım
|Sert (C2)
|Orta (C3)
|Yumuşak (C4)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|63. D. Russell
|Mercedes
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|1. M. Verstappen
|Red Bull Racing
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|11. S. Perez
|Red Bull Racing
|1
|-
|2
|-
|1
|3
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|55. C. Sainz
|Ferrari
|1
|-
|2
|-
|-
|3
|3. D. Ricciardo
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|4. L. Norris
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|14. F. Alonso
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|31. E. Ocon
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|1
|-
|1
|-
|2
|3
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|1
|-
|1
|-
|2
|3
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|1
|-
|-
|1
|1
|4
|5. S. Vettel
|Aston Martin
|1
|-
|1
|1
|2
|2
|23. A. Albon
|Williams
|1
|-
|2
|-
|2
|2
|6. N. Latifi
|Williams
|1
|-
|2
|-
|2
|2
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|20. K. Magnussen
|Haas
|1
|-
|2
|-
|1
|3
|47. M. Schumacher
|Haas
|1
|-
|2
|-
|1
|3
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