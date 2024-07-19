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Formula 1 Macaristan GP

Macaristan GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Macaristan GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Ezel Tan
Kick Sauber C44 rear wing

Kick Sauber C44 rear wing

Fotoğraf: Giorgi Piola

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Takımlar ceza almadan dört içten yanmalı motor,  turbo, MGU-H, MGU-K ile iki enerji depolama ve kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Ayrıca takımlar sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Daha fazla egzoz değiştirmeleri halinde ise ilk seferde 10, sonrasında 5 sıra grid cezası alıyorlar.

FIA, bugün itibariyle güç ünitesi parçalarındaki son durumu yayınladı ancak sonraki değişiklikler bugün yapılacak.

Güç ünitesi sayıları:

Sürücü Takım Motor ICE TC MGUH MGUK ES CE EX
01. M. Verstappen Red Bull RBPT 4 4 4 4 2 2 6
11. S. Perez Red Bull RBPT 5 4 4 4 3 3 6
63. G. Russell Mercedes Mercedes 3 3 3 3 1 1 2
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 3 3 3 3 1 1 3
16.  C. Leclerc Ferrari Ferrari 3 3 4 3 2 2 4
55. C. Sainz Ferrari Ferrari 3 3 3 3 2 2 4
81. O. Piastri McLaren Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
04. L. Norris McLaren Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
18.  L. Stroll Aston Martin Mercedes 3 3 3 3 1 1 3
14. F. Alonso Aston Martin Mercedes 3 3 3 3 1 1 3
31. E. Ocon Alpine Renault 3 3 3 3 2 2 5
10. P. Gasly Alpine Renault 5 5 5 5 2 3 6
23. A. Albon Williams Mercedes 3 3 3 3 3 3 3
02. L. Sargeant Williams Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
3. D. Ricciardo RB RBPT 4 4 4 4 2 2 5
22. Y. Tsunoda RB RBPT 4 4 4 4 2 2 5
77. V.  Bottas Sauber Ferrari 3 3 3 3 3 3 4
24. G. Zhou Sauber Ferrari 3 3 3 3 2 2 3
20. K.  Magnussen Haas Ferrari 3 3 3 3 2 2 4
27. N. Hulkenberg Haas Ferrari 3 3 3 3 2 2 4

ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik ; EX: Egzoz

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