Macaristan GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Macaristan GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.
Kick Sauber C44 rear wing
Fotoğraf: Giorgi Piola
Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.
Takımlar ceza almadan dört içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, MGU-K ile iki enerji depolama ve kontrol elektroniği kullanabiliyor.
Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.
Ayrıca takımlar sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Daha fazla egzoz değiştirmeleri halinde ise ilk seferde 10, sonrasında 5 sıra grid cezası alıyorlar.
FIA, bugün itibariyle güç ünitesi parçalarındaki son durumu yayınladı ancak sonraki değişiklikler bugün yapılacak.
Güç ünitesi sayıları:
|Sürücü
|Takım
|Motor
|ICE
|TC
|MGUH
|MGUK
|ES
|CE
|EX
|01. M. Verstappen
|Red Bull
|RBPT
|4
|4
|4
|4
|2
|2
|6
|11. S. Perez
|Red Bull
|RBPT
|5
|4
|4
|4
|3
|3
|6
|63. G. Russell
|Mercedes
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|1
|1
|2
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|1
|1
|3
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|3
|3
|4
|3
|2
|2
|4
|55. C. Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|4
|81. O. Piastri
|McLaren
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|04. L. Norris
|McLaren
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|1
|1
|3
|14. F. Alonso
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|1
|1
|3
|31. E. Ocon
|Alpine
|Renault
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|5
|10. P. Gasly
|Alpine
|Renault
|5
|5
|5
|5
|2
|3
|6
|23. A. Albon
|Williams
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|02. L. Sargeant
|Williams
|Mercedes
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3. D. Ricciardo
|RB
|RBPT
|4
|4
|4
|4
|2
|2
|5
|22. Y. Tsunoda
|RB
|RBPT
|4
|4
|4
|4
|2
|2
|5
|77. V. Bottas
|Sauber
|Ferrari
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|4
|24. G. Zhou
|Sauber
|Ferrari
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|20. K. Magnussen
|Haas
|Ferrari
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|4
|27. N. Hulkenberg
|Haas
|Ferrari
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|4
ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik ; EX: Egzoz
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