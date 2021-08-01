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Formula 1 / Macaristan GP Yarış raporu

Macaristan GP: Olaylı yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel 2. oldu!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 11. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sini Alpine F1 pilotu Esteban Ocon kazandı.

Macaristan GP: Olaylı yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel 2. oldu!

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Bottas, Belçika GP için 5 sıra grid cezası aldı

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