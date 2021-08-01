Macaristan GP: Olaylı yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel 2. oldu!
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
2021 Formula 1 sezonunun 11. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sini Alpine F1 pilotu Esteban Ocon kazandı.
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Macaristan GP: Olaylı yarışta Esteban Ocon ilk F1 zaferini kazandı, Vettel 2. oldu!
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