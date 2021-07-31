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Formula 1 / Macaristan GP Sıralama turları raporu

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 Şampiyonası'nın 11. yarışı olan Macaristan GP öncesinde pole pozisyonunu Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

Yaz arasından önceki son yarış olan Macaristan Grand Prix'si sıralama turlarında gözler, Britanya GP'deki olay nedeniyle Max Verstappen ve Lewis Hamilton ikilisindeydi.

Antrenman turlarında Mercedes'in daha fazla tempoya sahip olduğu görülebiliyordu ve bu durum sıralama turlarında devam etti.

Hamilton, sıralama turlarında şampiyona lideri Verstappen'i mağlup etti ve altı yarış aradan sonra pole pozisyonun sahibi olmayı başardı.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'15.419  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'15.734 0.315
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'15.840 0.421
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 1'16.421 1.002
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'16.483 1.064
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'16.489 1.070
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'16.496 1.077
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'16.653 1.234
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'16.715 1.296
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'16.750 1.331
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'16.871 1.452
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'16.893 1.474
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1'17.564 2.145
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'17.583 2.164
15 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari    
16 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1'17.919 2.500
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'17.944 2.525
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'18.036 2.617
19 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 1'18.922 3.503
20 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari    
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Üçüncü bölüm: Hamilton altı yarış aradan sonra pole'de, Verstappen üçüncü!

Sıralama turlarının son bölümüne Mercedes, Red Bull ve Alpine pilotlarının yanı sıra Ferrari'den Charles Leclerc, AlphaTauri'den Pierre Gasly, McLaren'dan Lando Norris ve Aston Martin'den Sebastian Vettel kaldı.

Mercedes pilotu Lewis sıralama turlarının üçüncü bölümündeki ilk turunda 1:15.419 yaptı ve takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 0.315 saniye önünde ilk sıraya yerleşti.

Max Verstappen sürpriz şekilde ikinci bölümdeki turundan yavaş kaldı ve 1:15.984'le 0.5 saniye geride üçüncü sırada yer alabildi.

Bitime yaklaşık üç dakika kala sürücüler bir deneme daha yapmak için piste çıktılar.

Hamilton, pitten kendisinin ardında çıkan Verstappen'in önünde epey yavaş gitti ve hem kendisi hem de Verstappen son turda epey yavaş kaldılar.

Son turlarda Hamilton ve Bottas derecesini geliştiremedi ve pole pozisyonu İngiliz pilota gitti.

Hamilton böylelikle bu yılki üçüncü pole pozisyonunu kazandı ve böylelikle toplam pole pozisyonu sayısını 101'e yükseltti.

Bottas sıralama turlarını 1:15.734'lük turuyla ikinci sırada tamamlayıp 0.315 saniye geride ikinci olurken, Verstappen son turunda 1:15.840 yapsa da 0.421 saniye geride üçüncü oldu.

Sergio Perez bu yılki en iyi sıralama seanslarından birini geçirdi ve Hamilton'ın başını çektiği grubun sonunda yer aldığı için son zaman turunu kaydedemedi. Buna rağmen 1 saniye geride dördüncü oldu.

Pierre Gasly, son turuyla beraber Perez'in sadece 0.062 saniye ardında beşinci olurken, onu da sadece 0.006 saniye geriden Lando Norris takip etti.

Yakın geçen seansta Charles Leclerc, Norris'in sadece 0.007 saniye ardında yedinci oldu.

Uzun bir aradan sonra Fernando Alonso'yu geçen Esteban Ocon sekizinci olurken, Alonso dokuzuncu ve Sebastian Vettel 10. oldu.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'15.419  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'15.734 0.315
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'15.840 0.421
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 5 1'16.421 1.002
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'16.483 1.064
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'16.489 1.070
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'16.496 1.077
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'16.653 1.234
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'16.715 1.296
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 3 1'16.750 1.331
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Motorsport Images

İkinci bölüm: Verstappen yine lider, Sainz kaza yaptı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Red Bull ve Mercedes pilotları, yumuşak lastiklerde aşınma çok fazla olduğu için, yarışın ilk bölümünde avantaj kazanabilmek adına orta lastiklerle piste çıktılar.

Orta lastiklerle atılan ilk turlarda Lewis Hamilton 1:16.553 yaparken, Max Verstappen 1:16.769 yaptı ve 0.216 saniye geride ikinci sıraya yerleşti. Ancak Valtteri Bottas ve Sergio Perez'in turları o kadar da iyi değildi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yumuşak lastiklerin de etkisiyle beraber 1:16.725 yaparak kendisini Hamilton ve Verstappen'in arasına atmayı başardı.

Son 6.5 dakikaya girilirken Carlos Sainz, son virajda aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı.

Aracın sol tarafında hasar oluştu ve Sainz seansa devam edemedi. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başladı.

Max Verstappen kırmızı bayrak sonrası yumuşak lastiğe geçti ve 1:15.650 yaparak zaman tablosunda ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Lando Norris bu bölümü 1:16.385'le ikinci bitirirken, Pierre Gasly 1:16.394 ile üçüncü ve Sergio Perez 1:16.443'le dördüncü oldu.

Hamilton orta lastikle attığı 1:16.553'lük turla altıncı olup son bölüme kaldı. Aynı şekilde Valtteri Bottas da orta lastikle 1:16.702 yaptı.

Bu, Mercedes pilotlarının yarışa orta lastikle başlarken, Red Bull pilotlarının yumuşak lastikle başlayacağı anlamına geliyor.

Daniel Ricciardo, takım arkadaşının 0.486 saniye ardında kaldığı seansı  11. sırada bitirip ikinci bölümde elenirken, Lance Stroll de Sebastian Vettel'in 0.099 saniye ardında kaldı ve 12. olarak ikinci bölümde elendi.

Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi'nin önünde 13. oldu ve son yarışlara kıyasla daha iyi bir sıralama performansı gösterdi.

Kaza yaptığı için zaman turu kaydedemeyen Carlos Sainz ise 15. oldu.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 8 1'15.650  
2 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'16.385 0.735
3 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'16.394 0.744
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 6 1'16.443 0.793
5 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'16.541 0.891
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'16.553 0.903
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'16.574 0.924
8 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'16.702 1.052
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'16.766 1.116
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'16.794 1.144
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'16.871 1.221
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'16.893 1.243
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 6 1'17.564 1.914
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 3 1'17.583 1.933
15 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 2    
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Birinci bölüm: Verstappen en hızlısı, Russell ilk bölümde elendi

Sıralama turlarının ilk bölümünde hava sıcaklığı 29 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı yine 60 derece civarındaydı.

Oldukça dar ve kısa bir pistte gerçekleştirilen hafta sonunda, ilk bölümün trafik anlamında en zor seans olması bekleniyordu.

Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmazken, Red Bull pilotu Max Verstappen 1:16.214'lük zaman turuyla seansı ilk sırada tamamlamayı başardı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton bu bölümü 0.210 saniye geride ikinci bitirirken, takım arkadaşı Valtteri Bottas 0.396 saniye geride üçüncü oldu.

Ferrari pilotu Carlos Sainz bu bölümü 0.435 saniye geride dördüncü bitirirken, Pierre Gasly ve Lance Stroll ilk altıyı tamamladılar.

Cuma günü kaza yapan Yuki Tsunoda, sıralama turlarında takım arkadaşı Pierre Gasly'den 1 saniye yavaş kaldı ve 16. olarak ilk bölümde elendi.

George Russell, bu yıl şimdiye kadar sıralama turlarında harika bir performans sergilemişti. Ancak Macaristan'da 17. sırada yer aldı ve ilk bölümde elenmiş oldu.

Nicholas Latifi, Russell'dan sadece 0.092 saniye yavaş kalıp 18. olurken, Nikita Mazepin 19. sırada yer aldı.

Mick Schumacher, 3. antrenman seansındaki kazası sonrası sıralama turlarında piste çıkamadı ve bu yüzden de sonuncu oldu.

İlk bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 3 1'16.214  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'16.424 0.210
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'16.569 0.355
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 3 1'16.649 0.435
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 3 1'16.874 0.660
6 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'17.038 0.824
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 5 1'17.081 0.867
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 5 1'17.084 0.870
9 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'17.105 0.891
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 3 1'17.123 0.909
11 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 5 1'17.233 1.019
12 France Esteban Ocon Alpine Renault 3 1'17.367 1.153
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 9 1'17.553 1.339
14 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 7 1'17.664 1.450
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 9 1'17.776 1.562
16 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 8 1'17.919 1.705
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 8 1'17.944 1.730
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 8 1'18.036 1.822
19 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 9 1'18.922 2.708
20 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 0    
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