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Formula 1 / Macaristan GP / Yarış raporu

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

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Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!
Ekleyen:
19 Tem 2020 14:50

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 3. yarışı olan Macaristan GP'yi çok üstün bir şekilde Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Islak zeminde başlayan yarışta ilk sıradan kalkan Hamilton, yarış boyunca herhangi bir sorun yaşamadan yerini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu. Hamilton ayrıca son turda yarışın en hızlı turunu da atan isimdi.

Hamilton böylece bu seneki ikinci, kariyerindeki ise 86. yarış zaferini elde etti. Hamilton ayrıca Macaristan'da 8. kez kazandı ve Michael Schumacher'in aynı pistte en çok yarış kazanma rekorunu (Magny-Cours) egale etmiş oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan ancak ıslak zeminde kalkışta sorun yaşayarak 8. sıraya kadar gerileyen Valtteri Bottas, sonrasında yükseliş mücadelesi verdi. İstikrarlı bir yükseliş sergileyen Bottas, rakiplerini geçerek 2. sıradaki Red Bull pilotu Max Verstappen'in arkasına kadar yükseldi. Mercedes, yarışın bitmesine yaklaşık 20 tur varken henüz Verstappen'i zorlamadan Bottas'ı bir kez daha pite aldı ve yer kaybettirmeden daha yeni lastiklere geçirdi. 

Bottas, yeni lastiklerle ilk turlarında art arda hızlı turlarla farkı 10 saniyenin altına düşürse de, son 10 tur kala tur bindirmeler nedeniyle çok zaman kaybetti ve farkı kapatma hızı yavaşladı. Bottas, son turlarda farkı iyice kapatsa da atak yapamadı. Böylece Verstappen gerilerden başladığı yarışı starttaki yükselişin ardından 2. sırada tamamlamış oldu. Bottas ise üçüncü olarak podyumu tamamladı.

 

Islak zeminde başlayan yarışın başına Haas pilotları damga vurdular. Formasyon turunda iki Haas pilotu pite yönelerek kuru zemin lastiklerine geçtiler. Yarışın başında pistin hızlı bir şekilde kurumasının ardından 4. ve 5. turlarda tüm pilotlar pite gelerek kuru zemin lastiklerine geçtiler. Bu sayede yarışa kuru zemin lastikleriyle başlayan ve pist üstünde tutunmayı başaran Kevin Magnussen ve Romain Grosjean 3 ve 4. sıraya kadar yükseldiler. Magnussen 10 tur kadar yerini korumasının ardından Lance Stroll ve Valtteri Bottas'a geçildi ancak yine de ilk pitlere kadar iyi performansını sürdürdü. Ancak pitlerden sonra gerileyen Magnussen, 9. sırada yarışı tamamlayabildi.

Yarışın başında Magnussen'in arkasında çok zaman kaybeden Racing Point pilotu Lance Stroll, Bottas'a geçilmesinin ardından 4. sıraya geriledi ancak pozisyonunu rahat bir şekilde koruyarak orada yarışı noktaladı.

Red Bull pilotu Alex Albon, 13. sıradan başladığı yarışta iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve 3 tur kala Ferrari pilotu Sebastian Vettel'i geçerek 5. olmayı başardı.

Ferrari pilotları Vettel ve Charles Leclerc yarışa iyi bir başlangıç yapsalar da yarışın kalan bölümü onlar için pek iyi ilerlemedi. Kuru zemin lastiklerine geçene kadar takım arkadaşının önünde yer alan Vettel, bir tur geç pite gelip aynı zamanda pitten çıkışta diğer pilotların geçmesi için bekleyince çok zaman kaybetti ve geriye düştü. Leclerc ise rakiplerinin aksine yağmur lastiklerinin ardından yumuşak lastiklere geçince, lastiklerinin erken bitmesi sonucu ve o esnada yağmuru bekledikleri için pite giremeyince çok zaman kaybetti ve geriledi.

Vettel, 2. pite erken gelmesinin ardından önündeki pilotlara karşı avantaj kazanarak 5. sıraya kadar yükselse de son bölümde Albon'u durduramayınca altıncılıkla yetinmek zorunda kaldı. 

Sıralamalarda fırtına gibi esen Racing Point, bir kez daha istediği sonucu alamadı. Yarışa 4. sıradan başlayan Sergio Perez, kalkışta 7. sıraya kadar gerilemesinin ardından ön gruptan koptu ve ancak 7. olabildi.

Kuru zemin lastikleriyle ilk stintinde oldukça uzun süre pistte kalan Renault pilotu Daniel Ricciardo, son pit stoptan sonra önündeki pilotları geçerek 8. sıraya kadar yükseldi ve orada yarışı noktaladı. 

Macaristan'da son puan McLaren pilotu Carlos Sainz'ın oldu.

Macaristan GP'nin ardından Puan Durumu >>

Kuru zemin lastik seçiminde yapılan hatanın ardından sürekli diğerlerinin karşısında dezavantajlı konuma düşen Leclerc, 11. olarak yarışı puansız kapattı. 

Formasyon turunda telsizden kuru zemin lastikleri için pite gelmeyi soran ancak olumsuz cevap alan AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat 12. sırada yarışı noktalarken onu ilk iki yarışta iyi sonuçlar alan ancak kuru zemin lastiklerine geçiş pitinde çok zaman kaybeden McLaren pilotu Lando Norris takip etti. 

Renault'dan Esteban Ocon yarışı 14. sırada tamamlarken, yarışın başında 4. sırada yer alan ancak kalan bölümde takım arkadaşı Magnussen'e ayak uyduramayan Grosjean 15. sırada damalı bayrağı gördü.

Yarışın startında gridde aracını doğru konumlandıramayan ve 5 sn cezası alan Kimi Raikkonen 16. olurken onu takım arkadaşı Antonio Giovinazzi takip etti.

Williams takımı bir kez daha iyi bir sıralamanın ardından yarışta son sıralardan kurtulamadı. 12. sıradan yarışa başlayan George Russell yine ilk turda gerilemekten kurtulamazken onun aksine takım arkadaşı Nicholas Latifi iyi bir ilk turun ardından 10. sıraya kadar yükseldi. Ancak Latifi kalan bölümde birçok hata yaparak spinler attı ve pit çıkışında Carlos Sainz ile olan teması nedeniyle 5 sn cezası aldı. Latifi yarışı ancak 19. sırada yani son sırada tamamlayabildi.

Yarışı bitiremeyen tek isim, hafta sonu boyunca motor sorunları yaşayan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly oldu. Sıralamalarda yaşanan sorunun ardından yeni güç ünitesine geçen Gasly, yarışta yine sorun yaşadı ve dumanlar içerisinde kalarak yarışı erken noktaladı.

Sezonun 3. yarışı Macaristan GP'nin ardından iki galibiyete yükselen Hamilton, 63 puan ile şampiyonada liderliğe yükselirken 58 puanlı Bottas 2. sıraya geriledi. Red Bull pilotu Verstappen, bu yarışı puansız kapatan Norris'i geçerek 3. sıraya yükseldi. Takımlar şampiyonasında ise Mercedes 121 puanla şimdiden çok büyük fark açmış durumda. Red Bull, bu yarışta aldığı 28 puanla 2. sıraya yükselirken bu yarıştan ancak 1 puan alan McLaren 3. sıraya gerilemiş oldu. Racing Point de 40 puana yükseldi ve McLaren'la aynı duruma gelmiş oldu.

Sezonun ilk 3 yarışının art arda yapılmasının ardından Formula 1 dünyası bir haftalık tatil yapacak. Sonrasında sezonun 4. ve 5. yarışları Britanya'nın Silverstone pistinde gerçekleştirilecek.

Macaristan GP fotoğrafları >>

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Şase Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 70 1:36'12.473     26
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 70 1:36'21.175 8.702 8.702 18
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 70 1:36'21.925 9.452 0.750 15
4 Canada Lance Stroll Racing Point 70 1:37'10.052 57.579 48.127 12
5 Thailand Alexander Albon Red Bull 70 1:37'30.789 1'18.316 20.737 10
6 Germany Sebastian Vettel Ferrari 69 1 lap     8
7 Mexico Sergio Perez Racing Point 69 1 lap     6
8 Australia Daniel Ricciardo Renault 69 1 lap     4
9 Denmark Kevin Magnussen Haas 69 1 lap     2
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 69 1 lap     1
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari 69 1 lap      
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 69 1 lap      
13 United Kingdom Lando Norris McLaren 69 1 lap      
14 France Esteban Ocon Renault 69 1 lap      
15 France Romain Grosjean Haas 69 1 lap      
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 69 1 lap      
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 69 1 lap      
18 United Kingdom George Russell Williams 69 1 lap      
19 Canada Nicholas Latifi Williams 65 5 laps      
  France Pierre Gasly AlphaTauri 15        
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Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Abdullah Çelik

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