Macaristan GP hakemleri Racing Point protestosu için bir şey yapmadılar

Renault, Steiermark GP sonrasında Racing Point araçlarını kurallara uygun olmayan parçalar kullandığı gerekçesiyle protesto etmişti.

Yapılan protestoda, Racing Point aracında Mercedes'in 2019 F1 aracında yer alan ön ve arka fren kanallarına benzer parçaların yer aldığı belirtilmişti. 2020 F1 kurallarına göre bu parçaların kendisinin ya da tasarım verilerinin paylaşılması yasak.

Avusturya'daki protestonun ardından yarış hakemleri protestoyu kabul etmiş, Racing Point aracından birer ön ve arka fren sistemi örneğini alarak mühürlemişti. Konuyla alakalı incelemenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Renault, ilk protestonun ardından Macaristan GP'nin ardından ikinci kez benzer sebeplerden dolayı protesto yaptı.

Taraflarla yapılan görüşmelerin ardından protestonun aynı olduğu, Racing Point'in iki yarışta da aynı parçaları kullandığı için bir kez daha aynı parçaları mühürlemeye gerek olmadığı sonucuna varıldı.

Bunun dışında taraflar, konuyla ilgili çalışmanın önümüzdeki süreçte FIA Teknik Departmanı tarafından analiz edileceği, orada yapılacak çalışmaların ve verilecek sonucun ikinci protesto için de geçerli olacağı konusunda bilgilendirildiler.