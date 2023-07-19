Macaristan GP hafta sonunda yağmur beklenmiyor

Bu yıl yağmur pek çok hafta sonunu olumsuz etkiledi ve neredeyse her hafta sonunun bir seansı için yağmur tahminleri vardı.

Macaristan GP için tahminler daha sıcak ve kuru bir hafta sonunu işaret ediyor.

Cuma günü, yağmur ihtimalinin olduğu tek gün olacak ve ilk seans kuru zeminde geçerken, ikinci seansta kısa süreli yağmur geçişleri olması bekleniyor.

Cumartesi günü için herhangi bir yağmur ihtimali bulunmazken, pazar günü için de durumu aynı olacak.

Cumartesi hava parçalı bulutlu 28, pazar günü de yine parçalı bulutlu 30 derece olacak. Üç gün de rüzgarın 15 km/s hızda esmesi bekleniyor.

Kısacası sürücüleri sıcak bir hafta sonu bekliyor.