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Formula 1 / Son dakika

Macaristan GP, F1'e sadece seyircisiz şekilde ev sahipliği yapabilecek

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Macaristan GP, F1'e sadece seyircisiz şekilde ev sahipliği yapabilecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 May 2020 12:00

Macaristan GP organizatörleri, 2020 Macaristan GP'nin gerçekleşmesi halinde bunun taraftarsız şekilde yapılacağını ve bilet sahiplerine paralarını geri iade edeceklerini açıkladı.

Bu karar, Macaristan hükümetinin 15 Ağustos'a kadar 500'den fazla kişiye ev sahipliği yapan etkinliklerin ertelenmesini kapsayan kararı sonrasında geldi.

Seyircisiz yarış bile bu 500 kişilik sınırı rahatça aşıyor. Ancak hükümetin bunu halka açık bir etkinlik değil, bir yayın çalışması olarak göreceği anlaşılıyor.

Yarışın resmi olarak 2 Ağustos'ta yapılması planlanıyor ve Formula 1 organizasyonuyla yapılan görüşmelerde hangi tarihin masanın üzerinde olduğu belli değil.

Motorsport.com'a konuşan Macaristan GP organizatörleri, "Macaristan hükümetinin 15 Ağustos'a kadar 500'den fazla insanın katıldığı etkinlikleri yasaklamasına ilişkin almış olduğu karar, F1 yarışı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip."

"Hungaroring ekibi, taraftarlar önünde gerçekleştirebilecek bir yarış için tüm seçenekleri değerlendirmek adına Formula 1 yönetimiyle temas halinde. Ancak bu karar ışığında ne yazık ki seyircili bir yarış gerçekleştirmek artık mümkün değil."

"Tüm Formula 1 taraftarlarımızın, personelimizin ve katılmacıların refahı ve sağlığı, bu dönemde birincil kaygımız olmaya devam ediyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, böyle zor bir kararı almaktan başka hiçbir seçeneğimiz kalmadı."

"Formula 1 ailesinin tamamını bu Ağustos ayında Hungaroring'e getirmek için güvenlik bir çözüm üzerinde çalışmaya istekli olduğumuzu sürekli vurguladık. Ama artık Macaristan'daki herhangi bir F1 yarışının sadece seyircisiz şekilde yapılabileceği ortada."

"Bu, en ideal senaryo olmasa da, yarışın hiç yapılmamasındansa, taraftarlarımızın televizyondan seyredebilmesi için seyircisiz şekilde yapılmasını tercih ediyoruz."

"F1'in geniş uluslararası yayın kapsamı sayesinde, milyonlarca insanın Macaristan'da gerçekleşen yarışı seyredebilecek. Bu nedenle, bunu mümkün kılmanın bir yolunu bulabilmek adına Formula 1'le çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Pist organizatörleri, bilet alan seyircilere biletlerini geri ödemeyi ya da biletlerini 2021'e aktarmayı teklif etti.

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Editör Adam Cooper

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