Macaristan GP basın toplantısı programı belli oldu
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FIA, bugün yaptığı açıklama ile Macaristan GP basın toplantısı programını doğruladı.
FIA, tıpkı ilk iki yarışta olduğu gibi basın toplantısına yine tüm sürücüleri ikişerli şekilde alacak ve bu isimler basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Toplantı Perşembe TSI 15:00'te başlayacak.
- Nicholas Latifi (Williams)
- George Russell (Williams)
- Romain Grosjean (Haas)
- Kevin Magnussen (Haas)
- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
- Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
- Sergio Perez (Racing Point)
- Lance Stroll (Racing Point)
- Pierre Gasly (AlphaTauri)
- Daniil Kvyat (AlphaTauri)
- Esteban Ocon (Renault)
- Daniel Ricciardo (Renault)
- Lando Norris (McLaren)
- Carlos Sainz (McLaren)
- Alexander Albon (Red Bull)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Sebastian Vettel (Ferrari)
- Valtteri Bottas (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Mercedes)
Cuma günkü takım patronları toplantısına ise üçerli şekilde iki grup alınacak ve ilk grupta Mattia Binotto, Otmar Szafnauer ve Cyril Abiteboul yer alacak.
İkinci grupta ise James Allison, Paul Monaghan ve Xevi Pujolar yer alacak.
Cuma günkü bu toplantı TSI 14:00'te yapılacak.
- Mattia Binotto (Ferrari)
- Otmar Szafnauer (Racing Point)
- Cyril Abiteboul (Renault)
- James Allison (Mercedes)
- Paul Monaghan (Red Bull)
- Xevi Pujolar (Alfa Romeo)
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Macaristan GP basın toplantısı programı belli oldu
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