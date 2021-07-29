Macaristan GP basın toplantısı programı belli oldu
FIA, Macaristan Grand Prix'sine dair basın toplantısı programını resmen duyurdu.
Yaz arasından önce gerçekleştirilecek son yarış olan Macaristan'da sanal basın toplantısı formatı tekrarlanacak.
Bugün, 10 takımda mücadele eden 20 sürücü, ikişerli gruplar halinde basından gelen soruları cevaplayacaklar.
Basın toplantısı bugün TSi 13:30'da başlayacak.
Sürücü eşleşmeleri:
Lance Stroll (Aston Martin) ve Charles Leclerc (Ferrari)
Esteban Ocon (Alpine) ve Carlos Sainz (Ferrari)
Pierre Gasly (AlphaTauri) ve Nikita Mazepin (Haas)
Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) ve Daniel Riccardo (McLaren)
Fernando Alonso (Alpine) ve Sebastian Vettel (Aston Martin)
Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ve Mick Schumacher (Haas)
Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ve George Russell (Williams)
Sergio Perez (Red Bull) ve Nicholas Latifi (Williams)
Lando Norris (McLaren) ve Max Verstappen (Red Bull)
Valtteri Bottas (Mercedes) ve Lewis Hamilton (Mercedes)
Cuma günü ise takım patronları kameralar karşısına geçerek soruları yanıtlayacak.
İlk olarak Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Mattia Binotto (Ferrari) ve Christian Horner (Red Bull) soruları cevaplayacak.
Ardından Gunther Steiner (Haas), Toto Wolff (Mercedes) ve Mario Isola (Pirelli) kamera karşısına geçecek.
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