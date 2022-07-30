Macaristan GP 3. antrenman: Yağmur altında Latifi lider!

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Macaristan'da beklenen yağmur sabah erken saatlerde geldi ve 3. antrenman seansının başında yoğun yağmur vardı.

Bundan ötürü sürücüler belli bir süre garajda beklediler ve pistte olanlar da mavi logolu yağmur lastikleriyle birkaç tur attılar.

Seans ilerledikçe pist kurumaya başladı ve sürücüler yeşil logolu geçiş lastiklerine geçse de, istedikleri yol tutuşu yakalamakta zorlandılar.

60 dakika süren seansta Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, aracının arkasının kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Ayrıca Ferrari pilotu Charles Leclerc ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly spin attı. Bunun dışında pist dışına çıkan çok sayıda isim vardı ancak herhangi bir olay yaşanmadı.

Zaman tablosuna bakıldığında, ilk 15 dakikalık bölümün lideri 1:43.364'lük turuyla Charles Leclerc'ti ve bu tur Vettel'in kazasının yol açtığı kırmızı bayrağa kadar zirvede kaldı.

Vettel'in kazası sonrası sürücülerin elinde sadece üç dakikalık bölüm vardı ve bu bölümde herkes, sıralama turları öncesinde en azından bir deneme yapmaya çalıştı.

Leclerc en hızlı turunu 1:42.161'e çekerken, son bölümde lastiklerini iyi şekilde ısıtan Latifi, 1:41.480 yaptı ve seansı lider tamamladı.

Leclerc ıslak zeminde 0.6661 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü yağmur altında güçlü görünen Williams'tan Alex Albon tamamladı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen temiz turlar atmakta zorlandığı seansta 1.7 saniye geride dördüncü, George Russell 1.9 saniye geride beşinci ve son bölümde zaman turu kaydetmeyen Fernando Alonso 2 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Carlos Sainz, Lando Norris, Sebastian Vettel ve Kevin Magnussen tamamladı.

Lewis Hamilton piste çıkmak için son bölümü bekledi ve 3.3 saniye geride 11. sırada yer aldı.

Haas'ın Alman pilotu Mick Schumacher 12. olurken, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lance Stroll ve Zhou Guanyu kendisini takip eden isimler oldular.

Son dört sırada Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Pierre Gasly ve temiz turlar atamayan Sergio Perez yer aldı.

Seans içerisinde en çok tur atan isim 20 turla Bottas ve Magnussen oldu.

Sıralama turları TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.

3. antrenman sonuçları: