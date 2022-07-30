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Formula 1 / Macaristan GP Antrenman raporu

Macaristan GP 3. antrenman: Yağmur altında Latifi lider!

2022 Formula 1 sezonunun 12. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Williams pilotu Nicholas Latifi ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Macaristan GP 3. antrenman: Yağmur altında Latifi lider!
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Macaristan'da beklenen yağmur sabah erken saatlerde geldi ve 3. antrenman seansının başında yoğun yağmur vardı.

Bundan ötürü sürücüler belli bir süre garajda beklediler ve pistte olanlar da mavi logolu yağmur lastikleriyle birkaç tur attılar.

Seans ilerledikçe pist kurumaya başladı ve sürücüler yeşil logolu geçiş lastiklerine geçse de, istedikleri yol tutuşu yakalamakta zorlandılar.

60 dakika süren seansta Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, aracının arkasının kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Ayrıca Ferrari pilotu Charles Leclerc ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly spin attı. Bunun dışında pist dışına çıkan çok sayıda isim vardı ancak herhangi bir olay yaşanmadı.

Zaman tablosuna bakıldığında, ilk 15 dakikalık bölümün lideri 1:43.364'lük turuyla Charles Leclerc'ti ve bu tur Vettel'in kazasının yol açtığı kırmızı bayrağa kadar zirvede kaldı.

Vettel'in kazası sonrası sürücülerin elinde sadece üç dakikalık bölüm vardı ve bu bölümde herkes, sıralama turları öncesinde en azından bir deneme yapmaya çalıştı.

Leclerc en hızlı turunu 1:42.161'e çekerken, son bölümde lastiklerini iyi şekilde ısıtan Latifi, 1:41.480 yaptı ve seansı lider tamamladı.

Leclerc ıslak zeminde 0.6661 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü yağmur altında güçlü görünen Williams'tan Alex Albon tamamladı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen temiz turlar atmakta zorlandığı seansta 1.7 saniye geride dördüncü, George Russell 1.9 saniye geride beşinci ve son bölümde zaman turu kaydetmeyen Fernando Alonso 2 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Carlos Sainz, Lando Norris, Sebastian Vettel ve Kevin Magnussen tamamladı.

Lewis Hamilton piste çıkmak için son bölümü bekledi ve 3.3 saniye geride 11. sırada yer aldı.

Haas'ın Alman pilotu Mick Schumacher 12. olurken, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lance Stroll ve Zhou Guanyu kendisini takip eden isimler oldular.

Son dört sırada Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Pierre Gasly ve temiz turlar atamayan Sergio Perez yer aldı.

Seans içerisinde en çok tur atan isim 20 turla Bottas ve Magnussen oldu.

Sıralama turları TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.

3. antrenman sonuçları:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 17 1'41.480  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 14 1'42.141 0.661
3 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 19 1'42.381 0.901
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 10 1'43.205 1.725
5 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 13 1'43.434 1.954
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 16 1'43.570 2.090
7 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 15 1'43.589 2.109
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 13 1'43.743 2.263
9 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 14 1'44.178 2.698
10 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 20 1'44.655 3.175
11 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 11 1'44.832 3.352
12 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 18 1'45.156 3.676
13 France Esteban Ocon Alpine Renault 17 1'45.570 4.090
14 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 11 1'45.624 4.144
15 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 17 1'45.638 4.158
16 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 17 1'45.691 4.211
17 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 17 1'45.850 4.370
18 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 20 1'45.930 4.450
19 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 18 1'46.091 4.611
20 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 11 1'48.240 6.760
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