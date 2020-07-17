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Formula 1 / Macaristan GP / Antrenman raporu

Macaristan GP 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vettel lider!

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Macaristan GP 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vettel lider!
Ekleyen:
, Editör
17 Tem 2020 14:32

2020 Formula 1 sezonunun 3. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si öncesi yapılan 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Sebastian Vettel ilk sırada tamamladı.

Seansın başlamasından kısa bir süre önce başlayan yağmur, seans boyunca etkili oldu.

Başlangıçta pilotlar uzun süre garajda kaldılar ve ardından Racing Point sürücüleri piste çıktılar.

Sergio Perez, ilk dakikalarda yağmur lastiğiyle pistte tutunmakta zorlandı ve çakıl havuzuna çıktı. Ancak sonrasında piste sorunsuz şekilde döndü.

Carlos Sainz, Kimi Raikkonen ve Sebastian Vettel gibi sürücüler de kısa süreliğine pist dışına çıktılar.

Bazı dakikalarda sürücüler yeşil logolu geçiş lastiğine geçiş yaptılar. Ancak tüm hızlı turlar, mavi logolu yağmur lastiğiyle geldi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 1:40.464'lük zaman turuyla seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Ferrari böylelikle bu yıl ilk kez bir antrenman seansında ilk sırada yer aldı.

 

Mercedes'ten Valtteri Bottas 1:40.736'lık zaman turuyla 0.272 saniye geride ikinci en hızlı zamanı yaparken, McLaren pilotu Carlos Sainz 1:41.784'lük derecesiyse 1.320 saniye geride üçüncü oldu.

Racing Point sürücüsü Lance Stroll 1.916 saniye geride dördüncü olurken, Sergio Perez 2 saniye geride beşinci oldu.

Pierre Gasly, AlphaTauri ile 2.1 saniye geride altıncı, son dakikada 1:42.820 yapan Max Verstappen yedinci, Romain Grosjean sekizinci ve Kimi Raikkonen dokuzuncu oldu.

Zaman turu kaydeden diğer isimler Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Lando Norris ve Daniil Kvyat ise ilk 13'ü tamamladılar.

Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Nicholas Latifi, George Russell, Alex Albon ve Kevin Magnussen zaman turu kaydetmediler.

Üçüncü antrenman seansı Cumartesi günü TSİ 13:00'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 12 1'40.464    
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 5 1'40.736 0.272 0.272
3 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 6 1'41.784 1.320 1.048
4 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 6 1'42.380 1.916 0.596
5 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 5 1'42.470 2.006 0.090
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 7 1'42.588 2.124 0.118
7 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 4 1'42.820 2.356 0.232
8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 6 1'43.335 2.871 0.515
9 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 16 1'43.471 3.007 0.136
10 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 10 1'43.725 3.261 0.254
11 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 9 1'44.411 3.947 0.686
12 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 5 1'46.000 5.536 1.589
13 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 7 1'47.422 6.958 1.422
14 France Esteban Ocon Renault Renault 1      
15 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 1      
16 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1      
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 2      
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 2      
19 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 3      
20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1      
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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