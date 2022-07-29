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Formula 1 / Macaristan GP Antrenman raporu

Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in önünde en hızlısı!

2022 Formula 1 sezonunun 12. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

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Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in önünde en hızlısı!
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Macaristan'daki ikinci antrenman seansı yine sıcak şartlar altında gerçekleşti ve pisin hem kısa olması hem de geçişe müsait olmaması nedeniyle sürücüler temiz tur atmakta epey zorluk çektiler.

Seans içerisindeki en büyük olay Williams pilotu Alex Albon'un ilk viraja gelirken spin atması ve kaçış alanına girmesiydi. Neyse ki bir yere çarpmadan seansa kaldığı yerden devam etti.

Pistin çeşitli bölümlerinde dışarıya çıkan çok sayıda isim vardı ancak seans içerisinde herhangi bir kaza yaşanmadı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, seansın başından itibaren zirvedeydi ve günü lider tamamlayan isim oldu.

Leclerc ilk 10 dakikalık bölümde orta hamurla attığı 1:18.911'lik turuyla en hızlı isimdi, sonrasında yumuşak lastiğe geçti ve en hızlı dereceyi 1:18.445'e çekti.

Kalan bölümde Monakolu sürücüyü geçebilen bir isim çıkmadı ve Leclerc, seansı lider tamamlayan isim oldu.

McLaren ilk seansta olduğu gibi 2. antrenman seansında da çok hızlıydı. Lando Norris 0.217 saniye geride ikinci olarak günü olabilecek en iyi şekilde kapatmış oldu. Ayrıca diğer McLaren pilotu Daniel Ricciardo da beşinci olarak, İngiliz ekibin performansının tesadüf olmadığını gösterdi.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris'in sadece 0.014 saniye gerisinde en hızlı tur denemesi yaptığı bölümde trafikte kalan Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz yer aldı.

Red Bull, güçlü olmayı beklemediği Macaristan'da, cuma gününü ilk üçün dışında kapatırken, RB18'le en iyi tur Max Verstappen'den geldi. Hollandalı pilot 0.283 saniye geride dördüncü sırada yer alırken, Sergio Perez en hızlı turunda trafikte kalınca 0.952 saniye geride dokuzuncu oldu.

Bugün 41 yaşına giren Alpine pilotu Fernando Alonso, güçlü bir ikinci seans geçiren isimlerden biriydi ve 0.604 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, Alonso'yu 0.2 saniye geride yedinci sıradan takip ederken, özellikle sıralama temposunda zorlanan ve istediği dengeyi yakalayamayan Mercedes pilotları geride kaldılar. George Russell 0.910 saniye geride sekizinci sırada yer alsa da, Lewis Hamilton 11. oldu ve ilk ona dahi giremedi.

İlk ona giren son isim bu hafta sonu yeni bir taban deneyen Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas oldu.

Zhou Guanyu, takım arkadaşının yaklaşık 0.2 saniye gerisinde 12. olurken, Esteban Ocon 13., Lance Stroll 14. ve beklenenin aksine yavaş kalan AlphaTauri'de Pierre Gasly 15. oldu. AlphaTauri yeni güncellemelere rağmen cuma günü yeterince hızlı değildi ve Gasly'nin takım arkadaşı Yuki Tsunoda da 19. olabildi.

Haas'ta yeni güncellemelere sahip olan Kevin Magnussen 1.3 saniye geride 16. olurken, Mick Schumacher 1.5 saniye geride 17. oldu.

Nicholas Latifi güncellenen Williams'la 18. sırada yer alırken, Albon spin sonrası 20. oldu.

Macaristan'da heyecan, cumartesi günü yapılacak 3. antrenman seansıyla kaldığı yerden devam edecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 27 1'18.445  
2 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 29 1'18.662 0.217
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 29 1'18.676 0.231
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 26 1'18.728 0.283
5 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 27 1'18.872 0.427
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 30 1'19.049 0.604
7 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 31 1'19.253 0.808
8 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 28 1'19.355 0.910
9 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 28 1'19.397 0.952
10 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 30 1'19.411 0.966
11 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 23 1'19.547 1.102
12 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 26 1'19.605 1.160
13 France Esteban Ocon Alpine Renault 27 1'19.614 1.169
14 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 30 1'19.702 1.257
15 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 28 1'19.730 1.285
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 29 1'19.818 1.373
17 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 28 1'19.985 1.540
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 30 1'20.488 2.043
19 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 31 1'20.521 2.076
20 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 20 1'20.615 2.170
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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