Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in önünde en hızlısı!

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Macaristan'daki ikinci antrenman seansı yine sıcak şartlar altında gerçekleşti ve pisin hem kısa olması hem de geçişe müsait olmaması nedeniyle sürücüler temiz tur atmakta epey zorluk çektiler.

Seans içerisindeki en büyük olay Williams pilotu Alex Albon'un ilk viraja gelirken spin atması ve kaçış alanına girmesiydi. Neyse ki bir yere çarpmadan seansa kaldığı yerden devam etti.

Pistin çeşitli bölümlerinde dışarıya çıkan çok sayıda isim vardı ancak seans içerisinde herhangi bir kaza yaşanmadı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, seansın başından itibaren zirvedeydi ve günü lider tamamlayan isim oldu.

Leclerc ilk 10 dakikalık bölümde orta hamurla attığı 1:18.911'lik turuyla en hızlı isimdi, sonrasında yumuşak lastiğe geçti ve en hızlı dereceyi 1:18.445'e çekti.

Kalan bölümde Monakolu sürücüyü geçebilen bir isim çıkmadı ve Leclerc, seansı lider tamamlayan isim oldu.

McLaren ilk seansta olduğu gibi 2. antrenman seansında da çok hızlıydı. Lando Norris 0.217 saniye geride ikinci olarak günü olabilecek en iyi şekilde kapatmış oldu. Ayrıca diğer McLaren pilotu Daniel Ricciardo da beşinci olarak, İngiliz ekibin performansının tesadüf olmadığını gösterdi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris'in sadece 0.014 saniye gerisinde en hızlı tur denemesi yaptığı bölümde trafikte kalan Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz yer aldı.

Red Bull, güçlü olmayı beklemediği Macaristan'da, cuma gününü ilk üçün dışında kapatırken, RB18'le en iyi tur Max Verstappen'den geldi. Hollandalı pilot 0.283 saniye geride dördüncü sırada yer alırken, Sergio Perez en hızlı turunda trafikte kalınca 0.952 saniye geride dokuzuncu oldu.

Bugün 41 yaşına giren Alpine pilotu Fernando Alonso, güçlü bir ikinci seans geçiren isimlerden biriydi ve 0.604 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, Alonso'yu 0.2 saniye geride yedinci sıradan takip ederken, özellikle sıralama temposunda zorlanan ve istediği dengeyi yakalayamayan Mercedes pilotları geride kaldılar. George Russell 0.910 saniye geride sekizinci sırada yer alsa da, Lewis Hamilton 11. oldu ve ilk ona dahi giremedi.

İlk ona giren son isim bu hafta sonu yeni bir taban deneyen Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas oldu.

Zhou Guanyu, takım arkadaşının yaklaşık 0.2 saniye gerisinde 12. olurken, Esteban Ocon 13., Lance Stroll 14. ve beklenenin aksine yavaş kalan AlphaTauri'de Pierre Gasly 15. oldu. AlphaTauri yeni güncellemelere rağmen cuma günü yeterince hızlı değildi ve Gasly'nin takım arkadaşı Yuki Tsunoda da 19. olabildi.

Haas'ta yeni güncellemelere sahip olan Kevin Magnussen 1.3 saniye geride 16. olurken, Mick Schumacher 1.5 saniye geride 17. oldu.

Nicholas Latifi güncellenen Williams'la 18. sırada yer alırken, Albon spin sonrası 20. oldu.

Macaristan'da heyecan, cumartesi günü yapılacak 3. antrenman seansıyla kaldığı yerden devam edecek.

Seans sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images