Macaristan GP 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Russell lider, Perez kaza yaptı!
2023 Formula 1 sezonunun 11. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell lider tamamladı.
Macaristan'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansı öncesinde hava tahminleri, seans başladıktan kısa bir süre sonra yağmurun yağacağını işaret ediyordu.
Bundan ötürü sürücüler seans başlar başlamaz pistin yolunu tuttular ancak Sergio Perez, daha henüz ilk turlarında aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir süratle bariyerlere çarptı.
Perez'in RB19'unda büyük bir hasar oluştu ve Meksikalı sürücü seansa devam edemedi. Seans kırmızı bayrakla durduruldu ve sürücüler tekrar piste çıktığında, yağmur çoktan başlamıştı.
Pilotlar ıslanan pistte risk almak yerine garajda kalmayı tercih ettiler. Sonrasında pist yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 kazası
Fotoğraf: Ronald Vording
Fakat bu kez de Carlos Sainz aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Araçta ciddi bir hasar yoktu ve Sainz yola devam edebilecek gibiydi fakat araç kerbe takıldı. Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı ve hakemler Sainz'ın aracını iterek sıkıştığı yerden kurtardılar.
İspanyol pilot pite dönmeyi başardı fakat aracın bazı noktalarında hasar vardı.
Bitime 10 dakika kala seans tekrar başladığında, ilk gerçek tur zamanları gelmeye başladı.
Fernando Alonso bitime kısa bir süre kala 1:40.687 yaparak zaman tablosunda liderliğe çıkmayı başardı. Saniyeler sonra bu kez Yuki Tsunoda spin attı ve bariyerlere çarptı. Aracın ön kanadında hasar oluşsa da pite dönmeyi başardı.
George Russell son iki dakikaya girerken en iyi dereceyi 1:40.444'e çekti ve seansın yeni lideri oldu. Fakat saniyeler sonra Oscar Piastri'den 1:39.906 geldi.
İkili son saniyelerde güzel bir mücadeleye girişti. Russell 1:39.652 yaparak liderliği alsa da, Piastri 1:39.154'e kadar indi.
Son sözü son denemesinde 1:38.795 yapan Russell söyledi ve seansı lider tamamladı.
Piastri 0.359 saniye geride ikinci olurken, Aston Martin'den Lance Stroll 1.2 saniye geride üçüncü oldu.
Lando Norris'in 1.4 saniye geride dördüncü olduğu seansta Fernando Alonso 1.8 saniye geride beşinci ve Valtteri Bottas 2.2 saniye geride altıncı oldu.
Bu isimleri Charles Leclerc, Zhou Guanyu, Logan Sargeant ve Nico Hulkenberg takip etti.
Zaman turu kaydeden son isimler Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda ve Alex Albon oldu.
Daniel Ricciardo, Sainz, Perez, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Max Verstappen ve Lewis Hamilton ise zaman turu kaydetmedi.
|Driver Info
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|G. Russell George Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|13
|1'38.795
|159.639
|2
|O. Piastri Oscar Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|14
|+0.359
|0.359
|159.061
|3
|L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|10
|+1.218
|0.859
|157.695
|4
|L. Norris Lando Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|13
|+1.482
|0.264
|157.280
|5
|F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|8
|+1.892
|0.410
|156.639
|6
|V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|14
|+2.237
|0.345
|156.104
|7
|C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|12
|+2.347
|0.110
|155.935
|8
|G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|9
|+2.568
|0.221
|155.595
|9
|L. Sargeant Logan Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|15
|+2.621
|0.053
|155.513
|10
|N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|12
|+3.911
|1.290
|153.560
|11
|K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|14
|+4.111
|0.200
|153.262
|12
|Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|7
|+6.780
|2.669
|149.387
|13
|A. Albon Alexander Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|10
|+8.612
|1.832
|146.839
|14
|D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|7
|15
|C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|6
|16
|S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|2
|17
|E. Ocon Esteban Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|4
|18
|P. Gasly Pierre Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|3
|19
|M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|4
|20
|L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|3
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Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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