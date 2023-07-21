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Formula 1 / Macaristan GP Antrenman raporu

Macaristan GP 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Russell lider, Perez kaza yaptı!

2023 Formula 1 sezonunun 11. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell lider tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14

Macaristan'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansı öncesinde hava tahminleri, seans başladıktan kısa bir süre sonra yağmurun yağacağını işaret ediyordu.

Bundan ötürü sürücüler seans başlar başlamaz pistin yolunu tuttular ancak Sergio Perez, daha henüz ilk turlarında aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Perez'in RB19'unda büyük bir hasar oluştu ve Meksikalı sürücü seansa devam edemedi. Seans kırmızı bayrakla durduruldu ve sürücüler tekrar piste çıktığında, yağmur çoktan başlamıştı.

Pilotlar ıslanan pistte risk almak yerine garajda kalmayı tercih ettiler. Sonrasında pist yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 kazası

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 kazası

Fotoğraf: Ronald Vording

Fakat bu kez de Carlos Sainz aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Araçta ciddi bir hasar yoktu ve Sainz yola devam edebilecek gibiydi fakat araç kerbe takıldı. Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı ve hakemler Sainz'ın aracını iterek sıkıştığı yerden kurtardılar.

İspanyol pilot pite dönmeyi başardı fakat aracın bazı noktalarında hasar vardı.

Bitime 10 dakika kala seans tekrar başladığında, ilk gerçek tur zamanları gelmeye başladı.

Fernando Alonso bitime kısa bir süre kala 1:40.687 yaparak zaman tablosunda liderliğe çıkmayı başardı. Saniyeler sonra bu kez Yuki Tsunoda spin attı ve bariyerlere çarptı. Aracın ön kanadında hasar oluşsa da pite dönmeyi başardı.

George Russell son iki dakikaya girerken en iyi dereceyi 1:40.444'e çekti ve seansın yeni lideri oldu. Fakat saniyeler sonra Oscar Piastri'den 1:39.906 geldi.

İkili son saniyelerde güzel bir mücadeleye girişti. Russell  1:39.652 yaparak liderliği alsa da, Piastri 1:39.154'e kadar indi.

Son sözü son denemesinde 1:38.795 yapan Russell söyledi ve seansı lider tamamladı. 

Piastri 0.359 saniye geride ikinci olurken, Aston Martin'den Lance Stroll 1.2 saniye geride üçüncü oldu.

Lando Norris'in 1.4 saniye geride dördüncü olduğu seansta Fernando Alonso 1.8 saniye geride beşinci ve Valtteri Bottas 2.2 saniye geride altıncı oldu.

Bu isimleri Charles Leclerc, Zhou Guanyu, Logan Sargeant ve Nico Hulkenberg takip etti.

Zaman turu kaydeden son isimler Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda ve Alex Albon oldu.

Daniel Ricciardo, Sainz, Perez, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Max Verstappen ve Lewis Hamilton ise zaman turu kaydetmedi.

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 13 1'38.795   159.639
2 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14 +0.359 0.359 159.061
3 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 10 +1.218 0.859 157.695
4 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 13 +1.482 0.264 157.280
5 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 8 +1.892 0.410 156.639
6 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 14 +2.237 0.345 156.104
7 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12 +2.347 0.110 155.935
8 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 9 +2.568 0.221 155.595
9 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 15 +2.621 0.053 155.513
10 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 12 +3.911 1.290 153.560
11 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 14 +4.111 0.200 153.262
12 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 7 +6.780 2.669 149.387
13 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 10 +8.612 1.832 146.839
14 Australia D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 7      
15 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6      
16 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 2      
17 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 4      
18 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 3      
19 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 4      
20 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 3      
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Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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