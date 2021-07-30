Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider

Formula 1'de yaz arası öncesi gerçekleştirilecek son yarış olan Macaristan Grand Prix'sinde, sürücüleri cuma günü epey sıcak bir hava karşıladı.

Hava sıcaklığı sürücüler piste çıktığında 30 dereceyi aşmıştı ve pist sıcaklığı 57 dereceyi buldu.

Sürücüler, bu sıcak havada zaman zaman zor anlar yaşadılar. Seansın ilk bölümünde Fernando Alonso ve Yuki Tsunoda spin attı. Ancak ikisi de yola devam edebildi.

Tsunoda, seansın bitime yaklaşık 18 dakika kala dördüncü virajda bir spin daha attı fakat bu kez, bariyerlere çarpmaktan kurtulamadı. Japon pilotun aracında hasar vardı ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Bunun dışında Charles Leclerc ve Lando Norris, pistin bazı bölgelerinde pist dışına çıktılar ancak herhangi bir olay yaşanmadı.

Sürücüler seansın başında, ağırlıklı olarak sert lastikleri seçtiler. Özellikle Red Bull, son anlara kadar daha yumuşak lastikleri test etmedi.

Seansın ilk dakikaları geride kalırken Max Verstappen, sert lastikle 1:19.725 yaptı ve liderliği eline geçirdi. Daha sonra bu dereceyi 1:19.366'ya ve ardından da 1:16.069'a çekti.

Sert lastikle Verstappen'in gerisinde kalan Mercedes, son 40 dakikaya girerken yumuşak lastiklere geçti. Valtteri Bottas, 1:17.616'lık turuyla liderliği Verstappen'den aldı. Lewis Hamilton ise 1:17.722 yaparak ikinciliğe oturdu.

Ancak kırmızı bayrak sonrası yumuşak lastiğe geçen Verstappen, ilk denemesinde 1:17.555 yaptı ve yeniden liderliği aldı.

Kalan bölümde ön tarafta herhangi bir değişiklik olmadı ve Verstappen, 1:17.555'lik turuyla birinci oldu. Verstappen, seansta Silverstone'da kaza yaptığı güç ünitesini kullandı ve herhangi bir sorun yaşamadı.

Bottas, Mercedes'in en hızlı ismiydi ve attığı 1:17.616'lık turuyla Verstappen'in sadece 0.061 saniye gerisinde ikinci oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aracın dengesinden pek memnun görünmeyen Hamilton, 1:16.722 yaparak Bottas'ın 0.1 saniye ardında üçüncü oldu. Sadece bu üç isim 1:18'in altına inebildi.

Bu hafta sonu güçlü olması beklenen Ferrari'den Carlos Sainz en hızlı dördüncü isim olmayı başardı. İspanyol pilotun turu, lider Verstappen'den 0.560 saniye daha yavaştı.

Britanya'da doğru ayarlara bulamadıktan sonra zorlu bir hafta sonu geçiren AlphaTauri'den Pierre Gasly, Macaristan'daki ilk seansı beşinci bitirdi. Fransız pilotun 1:18.181'lik turu Sainz'dan sadece 0.066 saniye yavaştı.

Perşembe günü 40 yaşına giren Alpine pilotu Fernando Alonso, seansın ilk bölümünde sert lastiklerle spin atsa da yumuşak lastiklere geçtikten sonra çok iyi turlar çıkardı ve 1:18.385'lik derecesiyle 0.830 saniye geride altıncı oldu.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, temiz bir tur atmakta zorlandığı seansta 1:18.391'lik turuyla yedinci oldu. Genç sürücü, Alonso'dan 0.006 saniye yavaş kaldı.

Red Bull pilotu Sergio Perez, yumuşak lastikten en iyisini çıkarmakta zorlandı ve 1:18.466'lık turuyla seansı ancak sekizinci sırada tamamlayabildi. Meksikalı pilot, Verstappen'den 0.911 saniye yavaş kaldı.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo, her zamanki gibi cuma günkü ilk seansta geride kaldılar. Norris, lider Verstappen'in 1.094 saniye ardında dokuzuncu olurken, Ricciardo 1.7 saniye geride ancak 14. olabildi.

Aston Martin'den Lance Stroll, ilk onu tamamlayan isim oldu. Kanadalı pilot, geçen yıl iyi performans gösterdiği bu pistte, ilk antrenman seansını 1.2 saniye geride tamamladı.

Alpine pilotu Esteban Ocon, takım arkadaşı Alonso'nun 0.380 saniye gerisinde kaldığı seansı 11. bitirirken, yaptığı kazanın ardından Tsunoda 1:18.770 ile 13. sırada tamamladı.

Seans içerisinde çeşitli ayarlar deneyen Sebastian Vettel, 1:18.989'luk turuyla ancak 13. olabildi.

Williams'ta George Russell ve Nicholas Latifi sırasıyla 15. ve 16. sıralarda yer aldılar.

Mick Schumacher, Haas'la 17. sırada yer alırken, ilk seansta Kimi Raikkonen'in yerine piste çıkan Robert Kubica 18. oldu.

Son iki sırada Nikita Mazepin ve Antonio Giovinazzi yer aldı. İtalyan sürücü, seans içerisinde henüz açıklanmayan bir sorun nedeniyle sadece beş tur attı.

Russell, Latifi, Kubica ve Giovinazzi dışında herkes en hızlı turunu yumuşak lastikle attı. Russell, Latifi ve Kubica orta, Giovinazzi ise en hızlı turunu sert lastikle attı.

1. antrenman seansı sonucu: