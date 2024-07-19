Macaristan GP 1. antrenman seansı: Sainz zirvede, Verstappen ve Leclerc takipte!
Macaristan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Carlos Sainz zirvede tamamlarken, Max Verstappen ve Charles Leclerc ilk üçü tamamladı.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Erik Junius
Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda Cuma gününün ilk seansı öğlen saatlerinde ve sıcak hava koşullarında başladı.
Seansın başında birçok pilot piste turlamaya çıktı. Piste çıkan ilk araçlardan olan Red Bull ikilisi kırmızı logolu yumuşak hamur lastikleri tercih ettiler. Diğer pek çok pilot orta hamuru tercih ederken, Ferrari ikilisi de sert lastikleri seçti.
Haas'ta ilk antrenmana Nico Hulkenberg yerine gelecek sezon Haas ile yarışacağı kesinleşen Oliver Bearman çıktı.
Perez ve Sainz'ın araçlarına birtakım ölçümler yapabilmek adına ızgara şeklindeki aero sensörler takılmıştı.
Seansın ilk bölümünde yumuşak lastiklerle tur atan Max Verstappen liderliğe yerleşti. Ardından Russell ve Hamilton orta hamurla attıkları turlarla 1 ve 2.liği elde ettiler. Kısa süre sonra Verstappen yumuşak lastikleriyle attığı 1:19.831'lik turuyla liderliği tekrar Russell'dan aldı.
Bu esnada Norris de orta hamur lastikleriyle attığı tur ile 4. sıradaydı.
İlk antrenman seansında 20 dakika geride kalırken Perez hariç bütün pilotlar hızlı tur zamanı kaydetmiş durumdaydı. Bu esnada ilk 5'i, Verstappen, Russell, Piastri, Norris ve Bottas oluşturuyordu.
Perez, yumuşak hamurla attığı turla seansı lider sürdüren takım arkadaşının 1.313 saniye gerisinde 17. sıraya yerleşti.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc tur atarken iki tekeriyle pist dışına çıktı ancak daha sonra toparlayarak yoluna devam etti. Seansın bitimine 36 dakika kala Ferrari pilotları sert hamur lastikleriyle attıkları turlarla 9 ve 10.sırada yer alıyorlardı. Ancak ardından Sainz, sert lastiklerle attığı turla Verstappen'in 0.263 saniye ardında dördüncü sıraya yerleşti.
Williams'tan Alex Albon pite gelerek yeni set yumuşak lastiklere geçti ve 1:19.794'lik süresiyle seansın liderliğini ele geçirdi. Ardından Mercedes'ten George Russell'da yeni set yumuşak lastiklere geçerek attığı 1:19.137'lik turla liderliği ele geçirdi. Takım arkadaşı Hamilton da yumuşak lastiklerle tur atarak onun 0.150 saniye arkasına yerleşti.
Bu sırada Albon, virajdan hızlı bir şekilde çıkıp kerblerin üzerinden geçerek aracından bir parçanın kopmasına neden oldu ve kısa süreliğine sanal güvenlik aracı devreye girdi, parça kısa bir süre içinde pist görevlileri tarafından temizlendi.
McLaren'dan Norris ve Piastri de yumuşak hamur lastiklere geçtiler ve attıkları turlarla Russell'ın ardında 2. ve 3. olarak sıralandılar.
Çok kısa süre sonra Leclerc de yumuşak lastiklerle attığı 1:19.011'lik tur zamanıyla Russell'ı geride bırakarak seans liderliğine yerleşti. Kısa süre sonra takım arkadaşı Sainz, üç sektörde de mor dereceyi elde ederek 1:18.713'lik tur zamanıyla zirveye yerleşti.
Sergio Perez yumuşak lastiklerle tekrar bir hızlı tur denemesi yaptı ancak attığı bu turla Sainz'ın 0.914 saniye gerisinde ve 10. sırada yer alabildi.
Son 15 dakikaya girilirken Verstappen arkalarda kalan tur derecesini geliştirmek üzere yeni bir set yumuşak lastikle piste çıktı ve elde ettiği tur zamanıyla Sainz'ın 0.276 saniye gerisinde ikinciliğe yerleşti.
Seansın sonunda üst sıralarda derecelerde büyük bir değişiklik olmadı. Sainz, Verstappen, Leclerc, Russell, Zhou, Norris, Piastri, Tsunoda, Stroll ve Hamilton sırasıyla seansın ilk 10'unu oluşturdu.
Seans sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|27
|
1'18.713
|200.368
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|20
|
+0.276
1'18.989
|0.276
|199.668
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|29
|
+0.298
1'19.011
|0.022
|199.612
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+0.424
1'19.137
|0.126
|199.294
|5
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|24
|
+0.467
1'19.180
|0.043
|199.186
|6
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+0.498
1'19.211
|0.031
|199.108
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+0.536
1'19.249
|0.038
|199.013
|8
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|26
|
+0.547
1'19.260
|0.011
|198.985
|9
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|
+0.552
1'19.265
|0.005
|198.973
|10
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.574
1'19.287
|0.022
|198.917
|11
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|22
|
+0.727
1'19.440
|0.153
|198.534
|12
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|27
|
+0.865
1'19.578
|0.138
|198.190
|13
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|
+0.973
1'19.686
|0.108
|197.921
|14
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|22
|
+1.081
1'19.794
|0.108
|197.653
|15
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|28
|
+1.091
1'19.804
|0.010
|197.629
|16
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|26
|
+1.172
1'19.885
|0.081
|197.428
|17
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|26
|
+1.263
1'19.976
|0.091
|197.204
|18
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|26
|
+1.310
1'20.023
|0.047
|197.088
|19
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|27
|
+1.582
1'20.295
|0.272
|196.420
|20
|O. Bearman Haas F1 Team
|50
|Haas
|Ferrari
|27
|
+1.658
1'20.371
|0.076
|196.234
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Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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