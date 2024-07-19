Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Antrenman raporu
Formula 1 Macaristan GP

Macaristan GP 1. antrenman seansı: Sainz zirvede, Verstappen ve Leclerc takipte!

Macaristan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Carlos Sainz zirvede tamamlarken, Max Verstappen ve Charles Leclerc ilk üçü tamamladı.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Erik Junius

Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda Cuma gününün ilk seansı öğlen saatlerinde ve sıcak hava koşullarında başladı.

Seansın başında birçok pilot piste turlamaya çıktı. Piste çıkan ilk araçlardan olan Red Bull ikilisi kırmızı logolu yumuşak hamur lastikleri tercih ettiler. Diğer pek çok pilot orta hamuru tercih ederken, Ferrari ikilisi de sert lastikleri seçti.

Haas'ta ilk antrenmana Nico Hulkenberg yerine gelecek sezon Haas ile yarışacağı kesinleşen Oliver Bearman çıktı.

Perez ve Sainz'ın araçlarına birtakım ölçümler yapabilmek adına ızgara şeklindeki aero sensörler takılmıştı.

Seansın ilk bölümünde yumuşak lastiklerle tur atan Max Verstappen liderliğe yerleşti. Ardından Russell ve Hamilton orta hamurla attıkları turlarla 1 ve 2.liği elde ettiler. Kısa süre sonra Verstappen yumuşak lastikleriyle attığı 1:19.831'lik turuyla liderliği tekrar Russell'dan aldı.

Bu esnada Norris de orta hamur lastikleriyle attığı tur ile 4. sıradaydı.

İlk antrenman seansında 20 dakika geride kalırken Perez hariç bütün pilotlar hızlı tur zamanı kaydetmiş durumdaydı. Bu esnada ilk 5'i, Verstappen, Russell, Piastri, Norris ve Bottas oluşturuyordu.

Perez, yumuşak hamurla attığı turla seansı lider sürdüren takım arkadaşının 1.313 saniye gerisinde 17. sıraya yerleşti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc tur atarken iki tekeriyle pist dışına çıktı ancak daha sonra toparlayarak yoluna devam etti. Seansın bitimine 36 dakika kala Ferrari pilotları sert hamur lastikleriyle attıkları turlarla 9 ve 10.sırada yer alıyorlardı. Ancak ardından Sainz, sert lastiklerle attığı turla Verstappen'in 0.263 saniye ardında dördüncü sıraya yerleşti.

Williams'tan Alex Albon pite gelerek yeni set yumuşak lastiklere geçti ve 1:19.794'lik süresiyle seansın liderliğini ele geçirdi. Ardından Mercedes'ten George Russell'da yeni set yumuşak lastiklere geçerek attığı 1:19.137'lik turla liderliği ele geçirdi. Takım arkadaşı Hamilton da yumuşak lastiklerle tur atarak onun 0.150 saniye arkasına yerleşti.

Bu sırada Albon, virajdan hızlı bir şekilde çıkıp kerblerin üzerinden geçerek aracından bir parçanın kopmasına neden oldu ve kısa süreliğine sanal güvenlik aracı devreye girdi, parça kısa bir süre içinde pist görevlileri tarafından temizlendi.

McLaren'dan Norris ve Piastri de yumuşak hamur lastiklere geçtiler ve attıkları turlarla Russell'ın ardında 2. ve 3. olarak sıralandılar.

Çok kısa süre sonra Leclerc de yumuşak lastiklerle attığı 1:19.011'lik tur zamanıyla Russell'ı geride bırakarak seans liderliğine yerleşti. Kısa süre sonra takım arkadaşı Sainz, üç sektörde de mor dereceyi elde ederek 1:18.713'lik tur zamanıyla zirveye yerleşti.

Sergio Perez yumuşak lastiklerle tekrar bir hızlı tur denemesi yaptı ancak attığı bu turla Sainz'ın 0.914 saniye gerisinde ve 10. sırada yer alabildi.

Son 15 dakikaya girilirken Verstappen arkalarda kalan tur derecesini geliştirmek üzere yeni bir set yumuşak lastikle piste çıktı ve elde ettiği tur zamanıyla Sainz'ın 0.276 saniye gerisinde ikinciliğe yerleşti.

Seansın sonunda üst sıralarda derecelerde büyük bir değişiklik olmadı. Sainz, Verstappen, Leclerc, Russell, Zhou, Norris, Piastri, Tsunoda, Stroll ve Hamilton sırasıyla seansın ilk 10'unu oluşturdu.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 27

1'18.713

   200.368
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 20

+0.276

1'18.989

 0.276 199.668
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

+0.298

1'19.011

 0.022 199.612
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.424

1'19.137

 0.126 199.294
5 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 24

+0.467

1'19.180

 0.043 199.186
6 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 26

+0.498

1'19.211

 0.031 199.108
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.536

1'19.249

 0.038 199.013
8 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 26

+0.547

1'19.260

 0.011 198.985
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 25

+0.552

1'19.265

 0.005 198.973
10 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 29

+0.574

1'19.287

 0.022 198.917
11 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 22

+0.727

1'19.440

 0.153 198.534
12 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 27

+0.865

1'19.578

 0.138 198.190
13 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 24

+0.973

1'19.686

 0.108 197.921
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+1.081

1'19.794

 0.108 197.653
15 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 28

+1.091

1'19.804

 0.010 197.629
16 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 26

+1.172

1'19.885

 0.081 197.428
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 26

+1.263

1'19.976

 0.091 197.204
18 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 26

+1.310

1'20.023

 0.047 197.088
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 27

+1.582

1'20.295

 0.272 196.420
20 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 27

+1.658

1'20.371

 0.076 196.234
Tüm sonuçları görüntüle  

 

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Marko: "Perez kötü performans göstermeye devam ederse, mevcut kontratın faydası olmaz"
Sonraki haber Özel: FIA, F1 araçlarına sürücü soğutma sistemi takmayı deneyecek

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Neva Ünsaldı
FIA'nın Belçika Grand Prix'sinde yapacağını açıkladığı kanat esnekliği kontrollerinin sebebi ne?

FIA'nın Belçika Grand Prix'sinde yapacağını açıkladığı kanat esnekliği kontrollerinin sebebi ne?

Formula 1
Macaristan GP
FIA'nın Belçika Grand Prix'sinde yapacağını açıkladığı kanat esnekliği kontrollerinin sebebi ne?
Canlı sohbet: Macaristan GP 2. antrenman seansı

Canlı sohbet: Macaristan GP 2. antrenman seansı

Formula 1
Macaristan GP
Canlı sohbet: Macaristan GP 2. antrenman seansı
Norris: "Daha pislik biri olabilir ve aptal gibi davranabilirim ancak buna ihtiyacım yok"

Norris: "Daha pislik biri olabilir ve aptal gibi davranabilirim ancak buna ihtiyacım yok"

Formula 1
Norris: "Daha pislik biri olabilir ve aptal gibi davranabilirim ancak buna ihtiyacım yok"

Son Haberler

Norris: "Hızlı olduğumuzu hissediyorum ama önemli olan bunu gösterebilmek"

Norris: "Hızlı olduğumuzu hissediyorum ama önemli olan bunu gösterebilmek"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Norris: "Hızlı olduğumuzu hissediyorum ama önemli olan bunu gösterebilmek"
Sauber pilotları hemfikir: "Bu hafta sonu çok daha iyi bir konumdayız"

Sauber pilotları hemfikir: "Bu hafta sonu çok daha iyi bir konumdayız"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Sauber pilotları hemfikir: "Bu hafta sonu çok daha iyi bir konumdayız"
Sainz: "Bu hafta sonu daha iyi olacağız gibi görünüyor"

Sainz: "Bu hafta sonu daha iyi olacağız gibi görünüyor"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Sainz: "Bu hafta sonu daha iyi olacağız gibi görünüyor"
Leclerc: "Neyse ki araçta çok fazla hasar yok"

Leclerc: "Neyse ki araçta çok fazla hasar yok"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "Neyse ki araçta çok fazla hasar yok"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye