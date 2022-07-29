Macaristan GP 1. antrenman: Sainz hızlı başladı, Verstappen yakın takipte

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Formula 1'de sezonun 13. yarışı, Macaristan'da yer alan Hungaroring Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Bu yarışın ardından, neredeyse 1 ay sürecek olan yaz arasına girilecek ve 29 Ağustos'taki Belçika Grand Prix'sine kadar F1 ara verecek.

Yaz arasından önceki son yarış hafta sonu, bugün gerçekleştirilen birinci antrenman seansı ile start aldı.

Fransa'da olduğu gibi, Macaristan'da da F1 padoğunu sıcak hava karşıladı. Antrenman seansı öncesinde hava 32, asfalt ise 55 dereceydi. Bugün hava sıcak olsa da yarın ve Pazar günü Budapeşte'de sağanak yağmur bekleniyor. Özellikle de yarın için fırtına tehlikesi bulunmakta ve yerel otoriteler, Budapeşte halkını yarınki fırtına dolayısıyla yaşanabilecek sel ve taşkınlara karşı uyardı.

Seans içerisinde büyük bir kaza görmedik. Sadece blokaj yaparak pistten taşan isimler oldu. Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Nicholas Latifi gibi isimler lastiklerini kilitleyerek pistten taştılar. Blokajlar dışında oldukça temiz bir seanstı.

Pit yolunun açılmasıyla birlikte 60 dakikalık seans başladı ve Macaristan GP öncesinde emekliye ayrılacağını açıklayan Sebastian Vettel, piste çıkan ilk isim oldu.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Seansın ilk dakikalarında Mercedes pilotları hariç herkes pistteydi. Herkes pistte olduğundan birbirini engelleyen pilotlar gördük. Lance Stroll, hızlı bir turda olan Fernando Alonso'yu engelledi. Seansın sonraki bölümlerinde ise Mick Schumaher, Sergio Perez'in önüne çıktı.

İlk 10 dakikayı geride bırakırken, Max Verstappen 1:21.235'lik derecesiyle ilk sıradaydı. Onun 0.1 saniye arkasında ise Carlos Sainz yer alıyordu. Sonrasında Sainz, 1:20.696 yaparak ilk sıraya yükseldi. McLaren pilotu Daniel Ricciardo ise orta hamurla attığı turu ile Sainz'ın 0.1 sn arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Birkaç dakika sonra Leclerc'in zirveye çıktığını gördük. Fransa'daki kazasının ardından momentumu yakalamk isteyen Leclerc, 1:20.225 ile zirveye yükseldi. Leclerc'in ardından Verstappen de derecesini geliştirdi ve 0.018 sn geride ikinci sırada yer aldı.

Leclerc, sonrasında derecesini 1:19.863'e indirdi. Verstappen onu yine takip etti ve bu sefer de 0.009 sn geride ikinci sırada kaldı.

İlk 20 dakikayı geride bırakmamızın ardından bu kez Sainz zirveye geri döndü ve 1:19.671 ile ilk sıraya çıktı. Birkaç dakika sonra ise Leclerc, 1:19.426 ile takım arkadaşını geçti ve yeniden zirveye yerleşti.

Seansı yarıladığımızda, Mercedes pilotları da yumuşak lastiklerle ilk turlarını bitirdiler. George Russell, Leclerc'in 0.180 sn gerisinde ikinci en hızlı zamanı kaydetti; Lewis Hamilton ise takım arkadaşının 0.1 sn gerisinde 5. sıraya yerleşti.

Böylelikle seansı yarıladığımızda Leclerc, Russell, Verstappen, Sainz, Hamilton, Perez, Ricciardo, Alexander Albon, Schumacher, Lando Norris sıralaması vardı. İlk 10'daki pilotlardan sadece McLaren pilotlarında orta hamur vardı, diğer pilotlar derecelerini yumuşak lastikle kaydetmişlerdi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bitime 20 dakika kala, pilotlar yeni yumuşak lastikleriyle piste çıktılar.

Leclerc, yeni lastiklerle derecesini geliştiremedi, Sainz ise derecesini geliştirmeyi başardı ve ilk sıraya yükseldi ancak Verstappen, 1:18.880 ile Sainz'ı geçti ve 0.3 sn farkla ilk sıraya yükseldi.

Leclerc, birkaç tur atmasının ardından sonunda derecesini geliştirebildi ve Verstappen'in 0.159 sn arkasında ikinci sıraya yükseldi.

Bu noktadan sonra Verstappen'in seansı ilk sırada tamamlayacağı düşünülüyordu ancak bitime 10 dakika kala Sainz'ın mor orta sektör derecesiyle geldiğini gördük. İspanyol pilot, son 2 sektörde mor yaktı ve 1:18.750'lik derecesiyle Verstappen'in 0.130 sn önünde en hızlı isim oldu.

Seansın sonuna kadar Sainz'ın derecesini geçebilen olmadı ve İspanyol pilot, Hungaroring'i 1:18.750 saniyede turlayarak ilk seansın en hızlı ismi oldu.

Şampiyona lideri Verstappen, Ferrari'nin daha hızlı olması beklenen bu pistte olumlu bir ilk seans geçirdi ve Sainz'ın 0.130 sn geride ikinci sırada yer aldı. Leclerc ise takım arkadaşının 0.289 sn gerisinde üçüncü en hızlı zamanı kaydetti.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren, seans içerisinde uzun sürüşlere odaklandı ancak tek turda oldukça hızlı gözüktü. Lando Norris, liderin 0.549 saniye geride 4. sırada yer aldı. Mercedes pilotu Russell ise 0.856 sn geride 5. en hızlı zamanı kaydetti.

Son turunda Schumacher tarafından engellenen Perez, altıncı en hızlı zamanı kaydetti. Meksikalı pilot için pek de iyi bir seans geride kalmadı. 7 kez şampiyon Hamilton, 0.960 sn geride 7. sırayı alırken; Ricciardo 1.1 sn geride 8. oldu.

Kariyerlerinin ilk galibiyetlerini bu pistte alan Alpine pilotları 9 ve 10. sıraları paylaştılar. Esteban Ocon 9., Fernando Alonso 10. oldu.

Alpine pilotlarının arkasında ise Aston Martin pilotları yer aldılar. Araçlarında yeni bir arka kanat bulunan Vettel ve Stroll, sırasıyla 11 ve 12. en hızlı zamanları kaydettiler. AlphaTauri pilotları da arka arkaya sıralanmışlardı. Pierre Gasly, takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın önünde 13. sırayı aldı.

Çaylak pilot Guanyu Zhou seansı 15. sırada noktalarken, Albon 16. oldu.

Macaristan'a "beyaz Ferrari" adını verdikleri büyük oranda güncellenmiş bir araç getiren Haas'ta yeni güncellemeler sadece Kevin Magnussen'de vardı fakat güncellemeler ilk seansta pek işe yarmamış gibi durdular. Magnussen, güncellemelere rağmen takım arkadaşının sadece 0.1 sn önünde 17. oldu. Schumacher ise 18. sıradaydı.

Alfa Romeo ile üst üste 2. kez antrenman seansına çıkan Robert Kubica 19. olurken, Latifi en yavaş isim oldu.

Macaristan GP 2. antrenman seansı, TSİ 18.00'de başlayacak.

Seans sonucu:

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images