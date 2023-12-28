Macaristan "en ucuz" yarış biletlerine sahip olacak
Hgv'nin haberine göre Macaristan Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak Hungaroring, 2024 sezonunun en ucuz F1 yarış biletlerine sahip olacak.
Macaristan Grand Prix'si son yıllarda zaten takvimin en ucuz biletlerinin olduğu yarıştı ve bu durum 2024'te de değişmeyecek.
Yarışların bilet fiyatlarını karşılaştıran Macar basını, Hungaroring yarışının taraftarlar için en uygun fiyatlı yarış olacağını yazdı.
Macaristan Grand Prix'si organizatörleri aslında geçen yıla kıyasla bilet fiyatlarını arttırdı. Bundan ötürü yarışı için ortalama bilet fiyatı geçen sezona göre %12,5 daha pahalı olan 180 euro olacak.
Fakat diğer pistler de fiyatlarını arttırdığı için Macaristan sezonun en ucuz biletlerine sahip olan yarış olacak.
Avrupa'da en pahalı biletler yaklaşık 700 euro ile Monako Grand Prix'si olacak.
Sezon ilerledikçe en pahalı biletler Miami ve Las Vegas'ta satılacak.
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