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Formula 1 / Son dakika

Macaristan en az 2027 yılına kadar F1'e ev sahipliği yapacak

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Macaristan en az 2027 yılına kadar F1'e ev sahipliği yapacak
Ekleyen:
, Editör
5 Haz 2020 16:14

Macaristan GP, Formula 1 yönetimi ile 2027 yılına kadar yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Macaristan, COVID-19 salgını sonrasında planlanan takvimde yer alıyor ve 19 Temmuz'da 2020 F1 sezonunun üçüncü yarışına ev sahipliği yapacak.

Hungaroring'le seyircisiz bir yarış yapılması için yapılan görüşmelerin bir parçası olarak mevcut sözleşmenin bir yıl daha uzatılması konusunda taraflar arasında anlaşmaya varıldı.

Macaristan Grand Prix'sini 2026 yılına kadar takvimde tutacak uzun vadeli anlaşma, 2016 yılında imzalanmıştı.

Ancak şimdi anlaşmanın bir yıl daha uzatıldığı açıklandı ve yarışa ev sahipliği yapma ücretiyle ilgili  yıllık artış da buna paralel şekilde düşürüldü. Bu yılki etkinliğin de çok daha düşük bir ücretle yapılması konusunda anlaşma yapıldı.

Hungaroring Sport CEO'su Zsolt Gyulay “Liberty Media ile eksik kârın nasıl telafi edileceği konusunda işbirliği yapıyoruz, çünkü organizasyonel anlamda seyircisiz bir yarışın maliyeti o kadar da düşük değil."

“Bu zorlu zamanlarda bile ülke ve spor için iyi bir anlaşma yapabilmek adına görüşmeler sırasında elimizden gelenin en iyisini yaptık. Kesin rakamları söyleyemeyiz, ancak ev sahipliği yapma ücreti, seyircili bir etkinlikte ödediğimiz ücretin belli bir kısmını kapsıyor."

“Ayrıca, sözleşmemizi de uzattık. Bu yüzden şimdi 2026 yerine 2027'ye kadar anlaşmamız var. Ev sahipliği yapma ücretinin yıllık artışı da azaldı, bu yüzden devlet için birkaç milyar forint tasarruf sağladık."

“Sonuç olarak akıllıca davrandığımızı ve çok fazla tasarruf yaptığımızı söyleyebilirim." dedi.

F1, Macaristan Grand Prix'sinden önce 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da iki yarış yapacak.

Macaristan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics, ülkenin iki F1 yarışına ev sahipliği yapmaya istekli olduğunu ve yarışın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi.

Palkovics, “Birkaç uluslararası etkinliğin iptal edilmesi gerekiyordu, ancak Macaristan F1 yarışıyla ilgili görüşmelerde tüm seçeneklere açıktık."

“F1 CEO'su Chase Carey ile birbirimize pek çok kez mail attık ve seyircisiz etkinliğin nasıl daha heyecanlı olabileceği konusunda bazı ipuçları verdik. Hatta bazılarını aldılar."

“Konuşma esnasında iki yarış düzenleme seçeneği de ortaya çıktı, ancak neyse ki diğer ülkelerdeki pandemi durumu da iyileşti ve hak sahibi mümkün olduğunca çok yerde yarış yapmak istedi."

“Bay Carey'e F1 ailesine mümkün olan tüm yardımı sağlayacağımızı garanti ettik.” dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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