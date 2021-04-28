Macaristan, bu yıl seyircili bir yarış düzenlemeyi umuyor

Formula 1'de sıradaki üç yarış yani Portimao, Barselona ve Bakü yarışları, seyircilere kapalı şekilde gerçekleştirilecek ve en azından Monako'ya belli sayıda taraftarın alınması planlanıyor.

Sonrasındaki yarışların yine seyircisiz yapılacağı düşünülürken, kalan yarışların durumu aşılamanın ilerlemesine ve hükümetlerin protokollerine bağlı olacak.

Bununla beraber Budapeşte, 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'sini seyircili yapmayı umuyor.

Hungaroring'in patronu Gyulai Zsolt, bu yılki yarışı seyircili yapmak istediklerini dile getirdi.

Zsolt, "Yarış için biletler satışa çıktı ve salgınla ilgili durumun Ağustos ayına kadar önemli ölçüde iyileşmesini ve taraftarları, tıpkı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olduğu gibi tribünlerde ağırlayabilmeyi umuyoruz."

"Devlet kurumlarıyla sürekli iletişim halindeyiz ve Macaristan Grand Prix'sini, geçerli tüm kural ve düzenlemelere uygun olarak gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda bu yıl Hungaroring yarışı için herkesi aşı olmaya davet ediyoruz."

"Taraftarların yaklaşık %70 ila 80'i yurt dışından geliyor, bu nedenle yarış döneminde geçerli olabilecek ülkeye giriş kurallarını dikkate almaları gerekiyor."

"İyimseriz ve bunun Ağustos ayında bir sorun olmayacağına inanıyoruz, ancak kısıtlamalar devam ederse, geçen yıl yaptığımız gibi bilet ücretlerinin tamamını iade edeceğiz." dedi.