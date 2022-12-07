Macaristan, 2023 yarışı öncesinde Hungaroring pisti üzerinde çalışacak

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Hungaroring, Formula 1 takvimindeki diğer pistlerle rekabet edebilmek için büyük bir tadilattan geçiyor.

Sözleşmesi 2027 sezonuna kadar devam eden pist, eski tesislerinin iyileştirilmesini içeren yeni bir "stratejik gelişim programı" başlattığını açıkladı.

Bu açıklama, pist yönetiminin 2023 Macaristan GP'de pazar gününe yönelik satışa sunulan 100 bin biletin tamamının tükendiğini ve sadece cumartesi ile pazar günleri için bilet kaldığını duyurmasının ardından geldi.

Benzer bir durum İngiltere GP için de geçerli olduğu için, F1'in popülaritesinde büyük bir artış olduğu açık şekilde söylenebilir.

Onaylanan stratejik gelişim programının bir parçası olarak, başta su tedarik sistemi olmak üzere pistin altyapısı tamamen yenilenecek ve yeni tesisler (kontrol merkezi, resepsiyon alanı ve müşteri alanı) inşa edilecek. Yarış pistinin konfigürasyonu ise değişmeden kalacak.

Hungaroring Sport Zrt CEO'su Zsolt Gyulay, "Formula 1'de yaşanan süreçleri ve takvime hangi pistlerin eklendiğini görüyoruz. Altyapımızın artık yeterli olmadığının farkındayız, bu nedenle modernizasyon çalışmalarını erteleyemeyiz."

"Tüm koşulları karşılayan ve uygun yerlerde bulunan pistler giderek daha popüler hale geliyor. Budapeşte'ye yakınlık bizim avantajımız ancak altyapısı nedeniyle olanaklarımızı aşan yeni pistleri görmezden gelemeyiz."

"Stratejik gelişim programımız sayesinde, öngörülebilir gelecekte onlarla rekabet edebileceğiz ve bu da Formula 1'de kalmamızı sağlayacak." dedi.

Macaristan, 1986 yılından bu yana Hugnaroring'le takvimde yer alıyor.