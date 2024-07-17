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Formula 1 Macaristan GP

Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi

Adrian Newey'nin bir sonraki durağına ilişkin iddialar ortaya atılmaya devam ederken, maaş talebinden dolayı Ferrari'ye gitme ihtimalinin azaldığı öne sürüldü.

Neva Ünsaldı
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Adrian Newey'nin Ferrari'ye katılma şansı, maaş talebinin iki temel sorundan biri olması nedeniyle önemli ölçüde azaldı.

Adrian Newey'nin geleceği, Red Bull'dan ayrılmasının ardından popüler bir tartışma konusu haline geldi. Formula 1 tasarım gurusu, 2025'in ilk çeyreğinden sonra serbest kalacak ve Red Bull ile olan ilişkisinin geri kalanını Red Bull RB17 Hypercar projesini tamamlamakla geçirecek.

Newey, yeni bir Formula 1 projesine başlama kapısını kapatmadı, bu da onun padok boyunca çeşitli takımlarla, özellikle Ferrari, Aston Martin ve eski işvereni McLaren ile ilişkilendirilmesine neden oldu.

Daha önce Newey’i üç kere Maranello’ya çekme girişiminde bulunup başarısız olan Ferrari bu sefer bu konuda favori olarak görünse de anlaşmanın sağlanması risk altında gibi görünüyor.

BBC'nin Formula 1 muhabiri Andrew Benson, bir hayran Soru-Cevap etkinliğinde yanıt verirken, Newey'nin Ferrari'ye katılma şansının maaş talepleri ve takım içindeki gücüyle ilgili endişeler nedeniyle "önemli ölçüde azaldığını" belirtti.

Benson, "Tasarım şefi Newey'nin Red Bull'dan ayrılma kararı sonrası geleceğine gelince, onun Ferrari'ye gitme şansının önemli ölçüde azaldığı söyleniyor."

"Ferrari'ye yakın kaynaklar, CEO Benedetto Vigna'nın Newey'nin talep ettiği maaş seviyesinden çekindiğini ve Newey'nin takım içinde fazla güç sahibi olabileceği ve şirket içindeki sistemi bozabileceği konusunda endişeli olduğunu söyledi." diye yazdı.

Ancak, bu Newey'i seçeneksiz bırakmıyor gibi görünüyor. Benson, 65 yaşındaki Newey'nin "Aston Martin ile aktif olarak görüşmelerde bulunduğunu" ve onların "en olası hedefi" olduğunu iddia ediyor.

Benson, " Spordaki üst düzey kaynaklar Newey'nin şu anda Aston Martin ile aktif olarak ilgilendiğini ve en olası hedefinin bu olduğunu söylüyorlar.”

“McLaren da bir başka olasılık olarak duruyor.”

“Bu arada Newey'nin nereye gideceğine henüz karar vermediği söyleniyor.” diye ekledi.

Ancak Aston Martin'in Newey ile anlaşmak için en önde gelen aday olduğu düşünülüyor ve bir kaynağa göre Newey ile Aston Martin arasında gizli bir sözleşme bile yapılmış olabilir.

PlanetF1.com, Aston Martin'den konuyla ilgili açıklama talep etti ve bir sözcü şu yanıtı verdi:

"Lawrence Stroll'ün vizyonu, son teknoloji yeni Teknoloji Kampüsü ve Aramco ve Honda ile heyecan verici ortaklıklarıyla Aston Martin Aramco F1 takımı çok cazip bir proje.”

“Birçok alandan üst düzey kişiler bu projeyle bağlantılı ancak duyuracak bir şeyimiz yok."

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