Luyendyk: "Haas, Formula 1 takımını Andretti'ye satmalı"
İki kez Indy500 şampiyonu olan Arie Luyendyk'e göre Gene Haas'ın takımı satması, hekres için en iyi çözüm olabilir.
Gene Haas, takımının Formula 1'deki durumundan memnun değil: 2022'de sekizinci, 2023'te sonuncu olan Amerikalı ekip, geçen yıl güncellemelerin işe yaramamasıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Bu yaşananların ardından Haas teknik direktörü Simone Resta'ya ek olarak, takım patronu Günther Steiner ekibe veda etti.
Gene Haas'ın takıma zaten yeterince para yatırdığı düşüncesi, daha fazla para yatırma konusunda isteksiz olduğunu gözler önüne seriyor.
Çifte Indy 500 galibi Arie Luyendyk de bunun doğru yaklaşım olmadığını düşünüyor.
Luyendyk, "Açıkçası Haas Formula 1'de kalmaya değer olup olmadığını düşünmek zorunda."
"Çünkü başarılı olmak için kaynaklarının çok daha büyük bir kısmını bu işe yatırması gerekecek."
"Sonunda her şey rakamlara bağlı. İyi isimleri işe almak ve bu insanlara ödeme yapmak için bütçe çok önemli." dedi.
Luyendyk, Gene'nin Haas'ı Andretti'ye satmayı düşünmesi gerektiğini de ekledi.
Fakat Gene Haas, Steiner'ın ayrılığı sonrası, takımı satmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirtmişti.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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