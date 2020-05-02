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Formula 1 / Son dakika

Lundgaard: "F1 geleceğim Ricciardo'nun kararına bağlı"

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Lundgaard: "F1 geleceğim Ricciardo'nun kararına bağlı"
Ekleyen:
, Editör
2 May 2020 08:01

Renault'nun genç yeteneği Christian Lundgaard, Formula 1'deki geleceğinin Daniel Ricciardo'ya bağlı olduğunu düşünüyor.

Geçen hafta açıklamada bulunan Renault'nun genç sürücü akademisinin patronu Mia Sharizman, şu anda Renault sürücü akademisindeki en parlak sürücünün Christian Lundgaard olduğunu belirtmiş ve Ricciardo’nun 2020’nin sonunda Fransız ekibinden ayrılmaya karar vermesi durumunda yarış koltuğu için pole pozisyonunda olduğunu dile getirmişti.

18 yaşındaki sürücü de Daniel Ricciardo’nun geleceğiyle ilgili alacağı kararın, Formula 1 kariyeri için kilit öneme sahip olduğunu doğruladı.

Danimarkalı BT gazetesine verdiği demeçte Lundgaard, “Benim elimde olan bir şey değil ve belki de Renault’nun da değil. Sanırım Ricciardo'nun yapacağı şeyli bekliyorlar. Takımdan ayrılması halinde benim için bir şans doğabilir." dedi.

Genç sürücü, bu yıl Formula 2'de başarılı olması ve süper lisans alması gerektiğinin farkında.

“2021'de Formula 1'e hazır olup olmayacağımı bilmek zor. Şimdiye kadar sadece tek bir Formula 2 yarışına katıldım ve 2020 sezonunun ne zaman yeniden başlayacağını kimse bilmiyor,."

“Eğer fırsat ortaya çıkarsa, Renault hazır olmamı bekliyor. Neyse ki çabuk öğreniyorum ve yeni bir ortama uyum sağlama konusunda gayet iyiyim. ”

Lundgaard ayrıca vatandaşı Kevin Magnussen'in aksine sim yarışlarının faydalı olduğu görüşünde.

“Elbette pistte sürmekle aynı şey değil, ama bence bu, nesillerle ilgili bir sorun."

“Benim dönemimdeki sürücülerin çoğu sim yarışlarıyla büyüdü. Bizim için oldukça doğal hissettiriyor."

“Aslında, hem pistte sürüş hem de araç ayarı konusunda çok şey öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Bence her zaman daha zeki olmanıza yardım ediyor."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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