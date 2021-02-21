Lundgaard, Alpine'nin" kış renk düzeni" ile Paul Ricard'da sürüş yaptı

ART Grand Prix ile Formula 2'de yarışan 19 yaşındaki Danimarkalı sürücü, sürpriz şekilde bu hafta sonu Paul Ricard pistinde 2018 Renault RS18'in direksiyonuna geçti.

Formula 1 aracıyla ilgili deneyim kazanmaya devam eden Lundgaard'la ilgili bu plan biraz sürprizdi ve aracın üzerinde, Alpine'nin "kış renk düzeni" adı verdiği özel bir tasarım yer aldı.

Aslında bu tasarım, takımın Ocak ayındaki Alpine lansmanında tanıttığı siyah renk düzeniydi.

Takım, Fransa'daki Paul Ricard pistinde yapılan testle ilgili detay vermedi.

Ancak paylaşımda "Christian+ R.S.18+ Kış renk düzeni, Paul Ricard pistindeki güneş ışığında güzel görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Takım yeni aracını ve nihai renk düzenini 3 Mart'ta tanıtacak. Takımın "kış renk düzeni" adını verdiği bu tasarımı, Bahreyn testinde kullanıp kullanmayacakları bilinmiyor.

Fransız ekip, geçen yılki testlere siyah renk düzeniyle katılmış ve yeni yeni rengini ilk yarış öncesinde tanıtmıştı.