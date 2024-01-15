Luke Littler, dart dünyasına Drive to Survive tarzı bir ivme kazandırdı

Genç Max Verstappen'in Red Bull genç takımı Toro Rosso'nun F1 pilotu olarak ilan edilmesinden neredeyse on yıl sonra, 16 yaşındaki Littler de dartta benzer şekilde çarpıcı bir ilk izlenim bıraktı.

Littler, profesyonel dartın tacındaki mücevher olan PDC Dünya Dart Şampiyonası'na, turnuvaya çok fazla ileri gidebilecek bir isim olarak başlamadı. Ancak finale kadar gitti ve sonuçta yeni taç giymiş dünya bir numarası Luke Humphries'e 7-4 kaybetti.

Finale kadar olan olağanüstü ilerlemesiyle yıldızlaşan Littler, kendi üzerine düşen görev için çoktan tamamlamıştı. Steve Lennon, Netflix'in Drive to Survive belgesel dizisi sayesinde Formula 1'in yaşadığı büyük popülerlik artışıyla karşılaştırmalar yapıyor.

İlk olarak 2019'da yayınlanan Drive to Survive, hayranlarını TV kameralarının yakaladığının ötesinde Formula 1 dünyasının derinliklerine götürüyor ve F1'in şu ana kadar yaşadığı en yüksek popülerlik seviyesine ulaşmasının kıvılcımı olarak gösteriliyor.

Lennon, Littler'ın dartta da benzer bir etki yarattığına inanıyor. Bu iddiasını Littler'ın dikkat çekici yükselişiyle Lennon'ın ProTour'daki yerini kapmasına ve neyse ki Q-School'a yaptığı başarılı ziyaretle hızlı bir şekilde geri almasına rağmen dile getiriyor.

Lennon, "Biraz yıkıldım ama aynı zamanda ellerinizi kaldırıp harika dart oynadığını da söylemelisiniz."

"Dart için yaptığı şey Drive to Survive'ın Formula 1 için yaptığı şey gibi. Ciddi şeyler oynuyor, bu yüzden onu eleştiremezsiniz." dedi.

Drive to Survive'ın 2024'te altıncı sezonuyla Netflix ekranlarına dönmesi planlanıyor. Ancak resmi yayın tarihi henüz teyit edilmedi.

Red Bull pilotu Max Verstappen'in 22 Grand Prix'nin 19'unu kazanarak üçüncü Dünya Şampiyonluğuna ulaştığı 2023 F1 sezonunu konu alacak.

Red Bull toplamda 21 birincilik elde ederken, Ferrari'den Carlos Sainz Singapur Grand Prix'sinde damalı bayrağı görerek takımının tarihi bir galibiyetsiz sezon geçirmesine engel oldu.