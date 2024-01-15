Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Luke Littler, dart dünyasına Drive to Survive tarzı bir ivme kazandırdı

Genç Luke Littler, dart dünyasına Drive to Survive tarzı bir ivme kazandırdığı için övgü topladı.

Editör Burak Yasul
Güncelleme
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 with fans, orange smoke

Genç Max Verstappen'in Red Bull genç takımı Toro Rosso'nun F1 pilotu olarak ilan edilmesinden neredeyse on yıl sonra, 16 yaşındaki Littler de dartta benzer şekilde çarpıcı bir ilk izlenim bıraktı.

Littler, profesyonel dartın tacındaki mücevher olan PDC Dünya Dart Şampiyonası'na, turnuvaya çok fazla ileri gidebilecek bir isim olarak başlamadı. Ancak finale kadar gitti ve sonuçta yeni taç giymiş dünya bir numarası Luke Humphries'e 7-4 kaybetti.

Finale kadar olan olağanüstü ilerlemesiyle yıldızlaşan Littler, kendi üzerine düşen görev için çoktan tamamlamıştı. Steve Lennon, Netflix'in Drive to Survive belgesel dizisi sayesinde Formula 1'in yaşadığı büyük popülerlik artışıyla karşılaştırmalar yapıyor.

İlk olarak 2019'da yayınlanan Drive to Survive, hayranlarını TV kameralarının yakaladığının ötesinde Formula 1 dünyasının derinliklerine götürüyor ve F1'in şu ana kadar yaşadığı en yüksek popülerlik seviyesine ulaşmasının kıvılcımı olarak gösteriliyor.

Lennon, Littler'ın dartta da benzer bir etki yarattığına inanıyor. Bu iddiasını Littler'ın dikkat çekici yükselişiyle Lennon'ın ProTour'daki yerini kapmasına ve neyse ki Q-School'a yaptığı başarılı ziyaretle hızlı bir şekilde geri almasına rağmen dile getiriyor.

Lennon, "Biraz yıkıldım ama aynı zamanda ellerinizi kaldırıp harika dart oynadığını da söylemelisiniz."

"Dart için yaptığı şey Drive to Survive'ın Formula 1 için yaptığı şey gibi. Ciddi şeyler oynuyor, bu yüzden onu eleştiremezsiniz." dedi.

Drive to Survive'ın 2024'te altıncı sezonuyla Netflix ekranlarına dönmesi planlanıyor. Ancak resmi yayın tarihi henüz teyit edilmedi.

Red Bull pilotu Max Verstappen'in 22 Grand Prix'nin 19'unu kazanarak üçüncü Dünya Şampiyonluğuna ulaştığı 2023 F1 sezonunu konu alacak.

Red Bull toplamda 21 birincilik elde ederken, Ferrari'den Carlos Sainz Singapur Grand Prix'sinde damalı bayrağı görerek takımının tarihi bir galibiyetsiz sezon geçirmesine engel oldu.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber 2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak?
Sonraki haber Williams 2024 araç değişikliklerinde 'kullanılmamış potansiyel' görüyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Ferrari, Sainz ile anlaşmazsa Albon'a yönelebilir

Ferrari, Sainz ile anlaşmazsa Albon'a yönelebilir

Formula 1

Ferrari, Sainz ile anlaşmazsa Albon'a yönelebilir Ferrari, Sainz ile anlaşmazsa Albon'a yönelebilir

Toto Wolff üç yıl daha Mercedes'te!

Toto Wolff üç yıl daha Mercedes'te!

Formula 1

Toto Wolff üç yıl daha Mercedes'te! Toto Wolff üç yıl daha Mercedes'te!

Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor

Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor

Formula 1

Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor

Son Haberler

Ford, Red Bull ortaklığından memnun: "Her şey iyi gidiyor"

Ford, Red Bull ortaklığından memnun: "Her şey iyi gidiyor"

F1 Formula 1

Ford, Red Bull ortaklığından memnun: "Her şey iyi gidiyor" Ford, Red Bull ortaklığından memnun: "Her şey iyi gidiyor"

Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak!

Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak!

F1 Formula 1

Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak! Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak!

Carlos Falcon, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti

Carlos Falcon, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti

DAKR Dakar
Dakar

Carlos Falcon, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti Carlos Falcon, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti

Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum"

Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum"

F1 Formula 1

Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum" Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol