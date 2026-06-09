Luke Browning, Williams ile İspanya ve Avusturya GP'de ilk antrenman seansına çıkacak

Bu sezon Williams'taki görevini Super Formula'daki çaylak sezonuyla birlikte sürdüren Luke Browning, İspanya Grand Prix'sinde Alex Albon'un FW48'ini ilk antrenman seansında kullanacak. Genç Britanyalı pilot daha sonra Avusturya Grand Prix'sinde Carlos Sainz'ın aracını devralacak.

Bu seanslar, Browning'in Formula 1'in yeni nesil araçlarıyla ilk deneyimi olacak. Genç pilot daha önce 2024 ve 2025 sezonlarında Williams adına dört farklı ilk antrenman seansına katılmıştı.

Browning, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "FW48'in direksiyonuna ilk kez geçeceğim için sabırsızlanıyorum. Avrupa sezonunda bunu iki farklı hafta sonunda yapacak olmak deneyimi daha da özel hale getiriyor."

"Bu seanslardan maksimum verimi almak ve takımın yarış hafta sonlarına hazırlanmasına yardımcı olmak için yoğun şekilde çalıştım."

"Atlassian Williams F1 Takımı'ndaki herkese bana duydukları güven ve verdikleri destek için son derece minnettarım. Pistte olmak için sabırsızlanıyorum."

Williams sportif direktörü Sven Smeets, ilk antrenman seansı fırsatlarının hem Browning'in gelişimi hem de takım açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Luke, hem simülatör çalışmaları hem de pist üstündeki performanslarıyla takım için değerli bir isim olduğunu göstermeye devam ediyor."

"FW48'in direksiyonuna iki yarış hafta sonunda geçecek olması, gelişimi açısından önemli bir adım ve doğal bir ilerleme süreci."

"Williams Sürücü Akademisi'nde çok yetenekli genç pilotlarımız var. Onların gelişimini desteklemek adına bu tür fırsatlar sunmaya devam etmekten memnuniyet duyuyoruz."

Luke Browning, Williams Fotoğraf: Peter Fox / Getty Images