Luca Colajanni, Ferrari'ye geri dönmeye hazırlanıyor

Luca Colajanni, Ferrari'nin en başarılı olduğu dönem olarak kabul gören 2000-2004 yılları arasında takımın önemli isimlerinden biriydi.

2002-2013 arası Ferrari'nin sözcüsü ve basın sorumlusu görevini üstlenen Colajanni, daha sonra Marussia'ya, kısa bir süre sonra da Formula E'ye geçiş yapmıştı.

2017'de Liberty Media, kendisini FOM'un medya yönetimiyle ilgilenmek adına Formula 1'e geri getirdi.

Ancak FormulaPassion'ın edindiği bilgilere göre Ferrari, Colajanni'ye teklifte bulundu ve taraflar anlaştı.

Şimdi Colajanni'nin Maranello merkezli ekibe geri dönmesi planlanıyor.

Söylentilere göre yeniden Ferrari'nin basın bölümüne başkanlık edecek.